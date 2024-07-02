Очень жаль, что сетка свела их так рано.

5 июля в 1/4 финала Евро-2024 Испания встретится с Германией. Поединок пройдет на «МХП-Арене» в Штутгарте и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» стартует в 18.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Испания — Германия 5 июля 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET назвали Испанию небольшим фаворитом. Ее выигрыш в основное время можно взять с коэффициентом 2.65, вероятность этого результата — около 36%. «Мирный» исход оценен в 3.15 (31%), успех Германии — в 2.90 (33%).

На выход парней Луиса де ла Фуэнте в полуфинал можно поставить за 1.85. На продвижение хозяев турнира дальше по сетке — за 1.98.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.05, ТМ 2.5 — в 1.78. Опция «обе забьют» доступна за 1.75, обратный рынок дан за 2.10.

Аналитики вычислили наиболее вероятный итог основного времени встречи — это ничья 1:1. Эксперты предлагают на данный результат коэффициент 6.00.

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Испания — Германия: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 5 июля 2024 года

Испанцы заняли первое место в группе с Италией, Хорватией и Албанией, обыграв всех соперников с общим счетом 5:0. Они стали единственной командой, выигравшей все матчи этапа, еще и не пропустившей ни одного мяча. В 1/8 финала команда де ла Фуэнте разгромила Грузию со счетом 4:1.

На 18-й минуте защитник «Фурии» Робен Ле Норман срезал мяч в свои ворота, прерывая прострел, но на 39-й минуте Родри сравнял счет ударом с линии штрафной. На 51-й минуте Испания вышла вперед благодаря голу Фабиана Руиса с навеса Ламина Ямаля, на 75-й Нико Уильямс забил под перекладину после обыгрыша защитника, а на 83-й Дани Ольмо сделал счет разгромным.

Испанцы показали лучший результат по ударам (35) и попаданиям в створ (13) в отдельном матче на Евро-2024, что стало рекордом в истории сборной в играх на крупных турнирах с 1980 года. Грузия в этой встрече не нанесла ни одного удара в створ.

Испания впервые за 12 лет пробилась в четвертьфинал на двух Евро подряд. При этом 16-летний Ламин Ямаль повторил достижение Криштиану Роналду на ЧЕ, став самым молодым игроком и ассистентом в истории турнира и плей-офф, а также первым тинейджером с более чем одной результативной передачей на одном Евро с 2004 года. Вингер «Барселоны» создал 11 моментов и совершил 11 обводок в четырех матчах турнира.

Сборная Германии заняла первое место в группе со Швейцарией, Венгрией и Шотландией. Немцы добились побед над двумя последними командами (2:0 и 5:1 соответственно), но сыграли вничью со Швейцарией (1:1).

Матч 1/8 финала против Дании был прерван на 35-й минуте из-за сильного дождя и грозы, но это не смутило хозяев чемпионата. На 53-й минуте Кай Хаверц открыл счет с пенальти, назначенного за игру рукой защитника датчан Андерсена, а на 68-й минуте Джамал Мусиала удвоил преимущество немцев.

Мануэль Нойер стал рекордсменом Германии на Евро, сыграв свой 19-й матч на турнире и побив рекорд Бастиана Швайнштайгера (18). А полузащитник Тони Кроос создал четыре момента за 12 минут и 21 секунду матча — больше, чем любой игрок сборной Англии за весь турнир. Также стоит отметить Джамала Мусиалу, который забил третий мяч на Евро-2024 — он делит первую строчку в списке бомбардиров с грузином Жоржем Микаутадзе. Теперь полузащитник «Баварии» считается главным претендентом на приз лучшему молодому игроку Евро.

Германия впервые с 2016 года дошла до четвертьфинала топ-турнира — в тот раз команда остановилась в полуфинале ЧЕ.

Травмы и дисквалификации перед матчем Испания — Германия

Тренеры обеих команд имеют в распоряжении полный набор футболистов.

Испания — Германия: статистика личных встреч

Соперники пересекались 26 раз — 14 из этих матчей были товарищескими. В 12 официальных поединках у команд по четыре победы и столько же ничьих. Правда, в восьми последних играх на счету немцев всего одна победа над испанцами, и та в контрольном матче 10 лет назад.

Прогноз и ставка на матч Испания — Германия

У обеих команд полный порядок с атакой: и те, и другие забили в каждом матче этого Евро. Если же рассматривать чуть более широкую статистику, то на счету Испании 19 голов в шести последних играх (3.16 в среднем за 90 минут), у Германии 12 забитых мячей на том же отрезке (два гола за матч). Хочется верить, что четвертьфинал между этими командами получится не таким скучным и закрытым, как большинство встреч этого Евро. И соперники поразят ворота друг друга, что, очевидно, им под силу.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.72.

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