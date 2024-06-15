Стоимость заявки сборной Испании выше стоимости заявки Хорватии на 637,8 млн евро

15 июня сборная Испании встретится с Хорватией в первом туре группового этапа чемпионата Европы. Игра стартует в 19.00 по московскому времени на Олимпийском стадионе в Берлине. FONBET сравнил ориентировочные составы сборных на матч, воспользовавшись данными с портала Transfermarkt.

Стартовые составы по версии FONBET

Испания (4-2-3-1): Симон, Карвахаль, Ле Норман, Начо, Кукурелья, Руис, Родри, Ямаль, Педри, Уильямс, Мората.

Хорватия (4-2-3-1): Ливакович, Станишич, Вида, Гвардиол, Перишич, Модрич, Ковачич, Майер, Крамарич, Иванушец, Будимир.

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Трансферная стоимость всех футболистов из ориентировочного состава Испании — 506 миллионов евро

Самый дорогой игрок в нашем ориентировочном составе сборной Испании — полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Родри — системообразующий игрок «Сити». Его трансферная стоимость достигла 120 млн евро, это наивысший показатель испанца за всю карьеру.

На втором месте по трансферной стоимости открытие «Барселоны», вингер Ламин Ямаль. Ямалю всего 16 лет, а его уже оценивают в 90 млн евро. В прошедшем сезоне он забил семь голов за сине-гранатовых, а в сборной на счету Ламина два гола в семи играх.

Трансферная стоимость всех футболистов из ориентировочного состава Хорватии — 195,2 миллиона евро

Самый дорогой игрок хорватов не только в ориентировочном составе, но и во всей заявке сборной на сезон — защитник Йошко Гвардиол. Гвардиол выступает за «Манчестер Сити» и оценивается порталом Transfermarkt в 75 млн евро. При этом стоимость Гвардиола снизилась с момента перехода в «Сити». В октябре 2023 года она достигала 80 млн евро.

Второй по трансферной стоимости игрок сборной тоже играет за «Манчестер Сити». Полузащитник Матео Ковачич стоит 30 млн евро — на 8 млн меньше, чем в декабре прошлого года, когда «горожане» подписали игрока.

Трансферная стоимость Испании и Хорватии: кто выше по стоимости заявки

Стоимость заявки сборной Испании выше стоимости заявки Хорватии на 637,8 млн евро. По этому показателю Испания занимает пятую строчку в рейтинге ФИФА (965,5 млн евро), а Хорватия идет лишь на 17-м месте (327,7 млн евро).

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