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Сегодня, 17:35

Стоимость заявки сборной Испании выше стоимости заявки Хорватии на 637,8 млн евро

Родри.
Фото Getty Images
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15 июня сборная Испании встретится с Хорватией в первом туре группового этапа чемпионата Европы. Игра стартует в 19.00 по московскому времени на Олимпийском стадионе в Берлине. FONBET сравнил ориентировочные составы сборных на матч, воспользовавшись данными с портала Transfermarkt.

Стартовые составы по версии FONBET

Испания (4-2-3-1): Симон, Карвахаль, Ле Норман, Начо, Кукурелья, Руис, Родри, Ямаль, Педри, Уильямс, Мората.

Хорватия (4-2-3-1): Ливакович, Станишич, Вида, Гвардиол, Перишич, Модрич, Ковачич, Майер, Крамарич, Иванушец, Будимир.

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Трансферная стоимость всех футболистов из ориентировочного состава Испании — 506 миллионов евро

Самый дорогой игрок в нашем ориентировочном составе сборной Испании — полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Родри — системообразующий игрок «Сити». Его трансферная стоимость достигла 120 млн евро, это наивысший показатель испанца за всю карьеру.

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На втором месте по трансферной стоимости открытие «Барселоны», вингер Ламин Ямаль. Ямалю всего 16 лет, а его уже оценивают в 90 млн евро. В прошедшем сезоне он забил семь голов за сине-гранатовых, а в сборной на счету Ламина два гола в семи играх.

Трансферная стоимость всех футболистов из ориентировочного состава Хорватии — 195,2 миллиона евро

Самый дорогой игрок хорватов не только в ориентировочном составе, но и во всей заявке сборной на сезон — защитник Йошко Гвардиол. Гвардиол выступает за «Манчестер Сити» и оценивается порталом Transfermarkt в 75 млн евро. При этом стоимость Гвардиола снизилась с момента перехода в «Сити». В октябре 2023 года она достигала 80 млн евро.

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Второй по трансферной стоимости игрок сборной тоже играет за «Манчестер Сити». Полузащитник Матео Ковачич стоит 30 млн евро — на 8 млн меньше, чем в декабре прошлого года, когда «горожане» подписали игрока.

Трансферная стоимость Испании и Хорватии: кто выше по стоимости заявки

Стоимость заявки сборной Испании выше стоимости заявки Хорватии на 637,8 млн евро. По этому показателю Испания занимает пятую строчку в рейтинге ФИФА (965,5 млн евро), а Хорватия идет лишь на 17-м месте (327,7 млн евро).

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