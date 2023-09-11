Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 07:15

Испания встретится с худшей сборной группы А. Мората и Ямаль повторят результативность матча с Грузией

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Испания — Кипр 12 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Альваро Мората, сборная Испании.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
«Красная фурия» находится в отличной форме.

12 сентября сборная Испании в матче квалификации Евро-2024 примет слабейшую команду группы А — Кипр. Игра пройдет на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» в Гранаде и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр — Симоне Соцца из Италии. Прямую трансляцию встречи с 21.35 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
12 сент, 21:45. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Испания
Кипр

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Испания — Кипр 12 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet практически не сомневаются в успехе «Красной фурии»: поставить на такой исход можно с коэффициентом 1.03 — это примерно 96% вероятности. Триумф киприотов доступен с фантастической котировкой 70.0 (1%), ничья идет за 17.0 (3%).

Кипр уступил во всех четырех встречах текущей отборочной кампании. Команда Темури Кецбаи вымучила лишь два забитых мяча — по одному в ворота Грузии и Норвегии. Вероятность того, что на этот раз гости как минимум не проиграют, оценили в 13.75.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния включили исключительно победы испанцев:

• 3:0 — за 4.74;

• 4:0 — за 5.10;

• 2:0 — за 6.01.

Сборная Нидерландов. Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на Нидерланды против Ирландии в квалификации Евро-2024

Подопечные Луиса де ла Фуэнте результативно проводят квалификацию: за три матча отгрузили уже 10 мячей и пропустили три. А в предыдущем туре Испания безжалостно уничтожила Грузию (7:1). Тотал больше 3.5 гола на предстоящий поединок доступен за 1.66, ТМ 3.5 — за 2.28.

Аналитики очень сомневаются, что на «Нуэво Лос-Карменес» точными ударами отметятся сразу обе сборные: этот рынок дали за 3.90. Вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.25.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

Испания — Кипр: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 12 сентября 2023 года

«Красная фурия» выглядит однозначным фаворитом: в пятницу Испания уничтожила Грузию (7:1), а за три поединка уступила только лидирующей Шотландии, которая за пять игр еще не сделала ни одной осечки. Кипр же за четыре тура не заработал ни одного очка и грустно расположился на последней строчке группы А.

Чиро Иммобиле (сборная Италии). Иммобиле и Зинченко разыгрывают второе место в группе. Одолеют ли итальянцы Украину без Кьезы и Пеллегрини?

В отличном состоянии находится капитан и пятый бомбардир в истории сборной Испании Альваро Мората: форвард «Атлетико» выстрелил хет-триком в матче с Грузией, отметившись первыми результативными ударами в этом отборочном цикле. Также удивил самый юный футболист в истории «Красной фурии» Ламин Ямаль. 16-летний вингер «Барселоны» выскочил на замену в прошлой встрече и тут же вонзил самый молодой гол в истории национальной команды.

Ждете от Испании еще одно представление? Индивидуальный тотал хозяев больше 3.5 мяча можно взять за 1.77, ИТМ1 (3.5) — за 2.00.

Киприоты не имеют в составе звезд, соразмерных игрокам соперника. Единственный представитель топ-5 лиг в ростере гостей — Григорис Кастанос из итальянской «Салернитаны». Полузащитник даже оформил одно из двух метких попаданий Кипра в квалификации — в ворота Норвегии.

Израиль&nbsp;&mdash; Белоруссия. Белоруссия назначила испанского тренера ради выхода на Евро. Поможет ли Феррер победить прямого конкурента — Израиль

Прогноз и ставка на матч Испания — Кипр

Вероятно, «Красная фурия» сделает с Кипром примерно то же самое, что и с Грузией (7:1). В составе испанцев находятся гораздо более классные футболисты, а часть из них пребывает в отличной форме. К тому же подопечным де ла Фуэнте необходимо побеждать в каждом матче, чтобы сохранить шансы сдвинуть с первой строчки Шотландию, которая пока ни разу не потеряла очки. Киприоты предыдущий поединок провели как раз против «Тартановой армии» и разгромно уступили (0:3) — минимум на такую же разницу, скорее всего, может рассчитывать и Испания.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-3) за 1.63.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
В Швеции рассказали о негативных последствиях поддержки Украины
Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции в Ханое
В квасе выявили тройное превышение нормы алкоголя
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Иммобиле и Зинченко разыгрывают второе место в группе. Одолеют ли итальянцы Украину без Кьезы и Пеллегрини?