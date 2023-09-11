Испания встретится с худшей сборной группы А. Мората и Ямаль повторят результативность матча с Грузией

«Красная фурия» находится в отличной форме.

12 сентября сборная Испании в матче квалификации Евро-2024 примет слабейшую команду группы А — Кипр. Игра пройдет на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» в Гранаде и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр — Симоне Соцца из Италии. Прямую трансляцию встречи с 21.35 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Испания — Кипр 12 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet практически не сомневаются в успехе «Красной фурии»: поставить на такой исход можно с коэффициентом 1.03 — это примерно 96% вероятности. Триумф киприотов доступен с фантастической котировкой 70.0 (1%), ничья идет за 17.0 (3%).

Кипр уступил во всех четырех встречах текущей отборочной кампании. Команда Темури Кецбаи вымучила лишь два забитых мяча — по одному в ворота Грузии и Норвегии. Вероятность того, что на этот раз гости как минимум не проиграют, оценили в 13.75.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния включили исключительно победы испанцев:

• 3:0 — за 4.74;

• 4:0 — за 5.10;

• 2:0 — за 6.01.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте результативно проводят квалификацию: за три матча отгрузили уже 10 мячей и пропустили три. А в предыдущем туре Испания безжалостно уничтожила Грузию (7:1). Тотал больше 3.5 гола на предстоящий поединок доступен за 1.66, ТМ 3.5 — за 2.28.

Аналитики очень сомневаются, что на «Нуэво Лос-Карменес» точными ударами отметятся сразу обе сборные: этот рынок дали за 3.90. Вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.25.

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Испания — Кипр: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 12 сентября 2023 года

«Красная фурия» выглядит однозначным фаворитом: в пятницу Испания уничтожила Грузию (7:1), а за три поединка уступила только лидирующей Шотландии, которая за пять игр еще не сделала ни одной осечки. Кипр же за четыре тура не заработал ни одного очка и грустно расположился на последней строчке группы А.

В отличном состоянии находится капитан и пятый бомбардир в истории сборной Испании Альваро Мората: форвард «Атлетико» выстрелил хет-триком в матче с Грузией, отметившись первыми результативными ударами в этом отборочном цикле. Также удивил самый юный футболист в истории «Красной фурии» Ламин Ямаль. 16-летний вингер «Барселоны» выскочил на замену в прошлой встрече и тут же вонзил самый молодой гол в истории национальной команды.

Ждете от Испании еще одно представление? Индивидуальный тотал хозяев больше 3.5 мяча можно взять за 1.77, ИТМ1 (3.5) — за 2.00.

Киприоты не имеют в составе звезд, соразмерных игрокам соперника. Единственный представитель топ-5 лиг в ростере гостей — Григорис Кастанос из итальянской «Салернитаны». Полузащитник даже оформил одно из двух метких попаданий Кипра в квалификации — в ворота Норвегии.

Прогноз и ставка на матч Испания — Кипр

Вероятно, «Красная фурия» сделает с Кипром примерно то же самое, что и с Грузией (7:1). В составе испанцев находятся гораздо более классные футболисты, а часть из них пребывает в отличной форме. К тому же подопечным де ла Фуэнте необходимо побеждать в каждом матче, чтобы сохранить шансы сдвинуть с первой строчки Шотландию, которая пока ни разу не потеряла очки. Киприоты предыдущий поединок провели как раз против «Тартановой армии» и разгромно уступили (0:3) — минимум на такую же разницу, скорее всего, может рассчитывать и Испания.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-3) за 1.63.

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