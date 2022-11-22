Прогноз и ставка на матч Испания — Коста-Рика в рамках чемпионата мира по футболу 23.11.2022 года в Катаре

Чемпионы мира-2010 привезли в Катар один из самых молодых составов.

23 ноября на чемпионате мира по футболу в Катаре стартуют команды из группы Е. На стадионе «Эль-Тумама» в Дохе встретятся сборные Испании и Коста-Рики, начало — в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч Испания — Коста-Рика 23 ноября 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, команда Луиса Энрике — явный фаворит: поставить на победу Испании можно с коэффициентом 1.18, что составляет 83% вероятности. Выигрыш «Тикос» предложен с фантастической котировкой 21.0 (4%), ничья оценена более реалистичными 7.70 (13%).

Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча включили только победы испанцев:

• успех 2:0 можно взять за 4.90;

• разгром 3:0 — за 5.60;

• выигрыш 1:0 — за 6.30.

Костариканцы уже удивляли на чемпионатах мира: в 2014-м сборная вышла в плей-офф с первого места из сложной группы с Италией, Англией и Уругваем. В итоге команда остановилась только в четвертьфинале, где уступила Нидерландам лишь в серии пенальти. Ждете еще одно чудо от Коста-Рики? Поставить на то, что номинальные гости не проиграют в предстоящем матче, можно с коэффициентом 5.60.

Аналитики допускают большое количество забитых мячей. ТБ 2.5 идет за 1.67, обратный рынок доступен с котировкой 2.35.

Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 2.90. «Обе забьют — нет» предложено взять за 1.42.

Испания — Коста-Рика: прогноз и анализ матча чемпионата мира 23 ноября 2022 года

«Красная фурия» привезла в Катар один из самых дорогих составов: 877 млн евро, по данным Transfermarkt. Дороже заявка лишь у пяти сборных. При этом средний возраст ростера испанцев — 25.3 года. Моложе на чемпионате мира только США и Гана. Сразу трем игрокам Испании не исполнилось даже 20 лет — это Гави, Педри и Алехандро Бальде, которого вызвали в последний момент из-за травмы Хосе Гайя.

Несмотря на юный возраст, испанцы выступают за топ-клубы и в основном уже имеют опыт игр за сборную. Только 19-летний Бальде еще не дебютировал за основную команду: левый защитник «Барселоны» пока выступал только за сборную U-21. Но в Катаре юниор будет подменять основного левого защитника Жорди Альбу.

Молодая Испания неплохо выступила в прошедшем сезоне Лиги наций: команда Луиса Энрике заняла первое место в плотной группе с Португалией, Швейцарией и Чехией, проиграв лишь однажды — швейцарцам в предпоследнем туре (1:2).

При Энрике у сборной интересная статистика: в среднем она забивает ровно два мяча за матч. Индивидуальный тотал Испании больше 1.5 гола доступен за 1.30, ИТМ1 (1.5) — за 3.50.

Коста-Рика сильно уступает в классе: по данным Transfermarkt, состав сборной оценен в скромные 18.75 млн евро — дешевле ростер только у Катара. В команде всего пять игроков, которые выступают в Европе — в том числе 35-летний запасной вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас.

Прогноз и ставка на матч Испания — Коста-Рика 23 ноября 2022 года

«Тикос» — одни из главных аутсайдеров всего турнира. В составе практически не осталось известных исполнителей, а большая часть игроков выступают в костариканской лиге. У Испании есть все шансы уверенно стартовать на чемпионате мире, что очень важно для молодой команды. У «красной фурии» много отличных исполнителей в атаке: в полузащите и нападении собраны футболисты «Барселоны», которые неплохо сыграны и смогут дать результат.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.50.