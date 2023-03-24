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Сегодня, 19:45

Испания — Норвегия: гости напрягут Педри и Морату даже без травмированного Холанна

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Испания — Норвегия 25 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press
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Лидер скандинавов получил травму прямо перед матчами сборных.

25 марта в Малаге на стадионе «Ла Росаледа» в рамках первого тура отборочного турнира Евро-2024 сыграют сборные Испании и Норвегии. Матч начнется в 22.45 по московскому времени. Посмотреть его в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Бастьеном.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
25 мар, 22:45. La Rosaleda (Малага)
Испания
Норвегия

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро Испания — Норвегия 25 марта 2023 года

Букмекерская компания PARI считает, что у Испании намного больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 1.37, что приблизительно 72% вероятности исхода. Ничья идет за 5.10 (19%), успех Норвегии — за огромные 10.5 (9%).

«Сверла» не проиграли «красной фурии» в предыдущем матче (1:1). Вариант Х2 предложен за 3.10.

В трех из четырех последних встреч команды забили друг другу больше двух мячей. ТБ 2.5 оценен в 1.88, ТМ 2.5 — в 1.95.

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Считаете, что соперники огорчат друг друга? Тогда возьмите обмен голами за 2.25. Противоположный исход доступен за 1.65.

Эксперты считают, что наиболее вероятный точный счет, — победа Испании 2:0 за 6.00.

Испания — Норвегия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 25 марта 2023 года

Луис Энрике занял пост тренера «ла рохи» после провала Испании на ЧМ-2018: в серии пенальти в ? финала она проиграла России. Но через четыре года команда угодила в этот капкан: вылетела с мундиаля в Катаре на той же стадии после поражения в послематчевой перестрелке с Марокко. Испания начала турнир разгромом Коста-Рики (7:0), но затем в трех матчах подряд не выиграла в основное время и покинула ЧМ. А Луис Энрике — тренерскую скамейку.

На его место пришел 61-летний Луис де ла Фуэнте — человек, который 10 лет успешно тренировал молодежные команды Испании. Со сборными до 19 и до 21 года он выиграл ЧЕ 2015-го и 2019-го. Практически все игроки нынешней основы «ла рохи» работали с Луисом и знают его требования.

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В Лиге наций Испания заняла первое место в группе с Португалией, Швейцарией и Чехией. «Фурия» трижды брала Евро, а в прошлом отборочном цикле заняла первое место, не проиграв ни одного матча. Причем Норвегия тоже была в одной группе с «фурией» — дома испанцы победили 2:1, а на выезде команды сыграли вничью (1:1).

Этот результат — не случайность. У Норвегии, которая на Евро не была с 2000 года, выросло мощное поколение, которое играет в клубах топ-лиг на ведущих ролях. Эрлин Холанн сверкает в «Ман Сити», Мартин Эдегор в «Арсенале», Александр Серлот в «Реал Сосьедад», Мохамед Эль-Юнусси в «Саутгемптоне» и так далее.

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Правда, в сборной звезды пока не сыгрались — в отборе к прошлому Евро «сверла» проиграли лишь раз, но все равно отстали от второго места на четыре балла. Зато в отборе к ЧМ рост команды был налицо: Холанн забил пять мячей в шести матчах, а Эль-Юнусси — оформил три+один в пяти поединках. Команде не хватило трех очков для попадания в стыки.

В прошлом году на групповом этапе Лиги наций Норвегия тоже не была мальчиком для битья: в группе с Сербией, Швецией и Словенией заняла второе место.

Нынешний квалификационный турнир должен проявить лучшие качества звездных игроков команды, которые вышли на пик карьеры. А дестабилизированная после провала на ЧМ и смены тренера Испания — реальный шанс утвердиться для норвежцев.

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Прогноз и ставка на матч квалификации Евро Испания — Норвегия

История встреч между скандинавами и «ла рохой» насчитывает восемь матчей: Испания победила пять раз, Норвегия — один, 23 года назад.

«Красная фурия» после смены тренера и провала в Катаре мотивирована реабилитироваться перед своими болельщиками и начать новый цикл уверенной победой. К тому же у Норвегии травмирована главная звезда — не сыграет Эрлин Холанн.

Но гостям все равно есть чем ответить: связка атакующих игроков Эль-Юнусси и Эдегора существенно напряжет оборону Испании, которой в прошлом году забивали не самые звездные команды: Япония, Иордания, Швейцария, Чехия и Албания.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.25.

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