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Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:15

Испания против Англии в финале Евро-2024. В кого верят букмекеры?

Джуд Беллингем.
Фото Getty Images
Болельщик сборной Англии.
Фото Getty Images
Ольмо и Ямаль празднуют гол в ворота Франции.
Фото Getty Images
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14 июля в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» состоится решающий матч чемпионата Европы по футболу, в котором сойдутся сборные Испании и Англии — трехкратные победители турнира и вице-чемпионы 2020 года. Компания FONBET подводит итоги турнира, назвав самые популярные матчи и фаворитов финала.

Чемпионат Европы. Финал
14 июл, 22:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
Англия

От группового этапа, особенно в его нынешнем формате, когда в плей-офф можно выйти даже с третьего места, ждали драйва и открытого футбола. Но далеко не все получились такими. Тем не менее матчи группового этапа оказались популярнее по объему ставок, чем игры плей-офф. Наибольший интерес вызвали первые три дня Евро, в которых играли команды из групп A, B и С.

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Несмотря на то что на групповой стадии самыми громкими вывесками были встречи между Францией и Нидерландами, а также Испанией и Италией, наиболее популярным матчем этапа стала битва с участием Австрии и Франции. На игру, завершившуюся минимальной победой вице-чемпионов мира (1:0), было сделано больше всего ставок. В топ-3 по объему заключенных пари также попали матчи Сербия — Англия и Германия — Венгрия. В них, как и ожидалось многими, победили фавориты. Правда, встречи получились не слишком яркими: «три льва» выиграли 1:0, а хозяева чемпионата — 2:0.

Болельщик сборной Англии.
Фото Getty Images

В плей-офф пристальное внимание было приковано к верхней части сетки, и это неудивительно — именно там сконцентрировались самые топовые и яркие команды турнира. Особый интерес вызвали матчи Испания — Германия и Португалия — Франция, в которых интрига была выкручена на максимум до последних минут. В результате испанцы прошли в полуфинал, забив победный мяч на 118-й минуте, а французы победили в серии пенальти. Также популярными стали обе полуфинальные встречи.

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Что касается решающего матча, то перед финалом наибольший объем ставок приходится на Испанию. Команда де ла Фуэнте забила больше остальных команд Евро и одержала пять побед в шести встречах. Итоговый успех «фурии Роха» с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценен коэффициентом 1.68, победа «трех львов» — 2.20. Триумф Испании в основное время можно взять за 2.45, выигрыш Англии — за 3.50, а ничью — за 2.90.

Ольмо и Ямаль празднуют гол в ворота Франции.
Фото Getty Images


Конечно, Евро вызвал неподдельный интерес не только у простых болельщиков, но и у игроков на ставках. Один из клиентов FONBET собрал экспресс с коэффициентом 132, в котором указал точный счет обоих полуфиналов (Испания — Франция и Нидерланды — Англия). При ставке в 40 000 рублей его выигрышем стали 5 280 000 рублей.

Другой клиент поверил в результативность обеих команд в матче Испании и Грузии при проходе команды де ла Фуэнте в следующий раунд, добавив в купон исход на ТМ 2.5 в матче Англии и Словакии. Его итоговый выигрыш составил баснословные 15 000 000 рублей, что было в пять раз больше первоначальной ставки.

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Наконец, третий клиент верно угадал исходы четвертьфиналов Евро: он взял в купон ничью в матче Португалия — Франция (0:0), проход Испании в следующий раунд по итогам матча с Германией (2:1), тотал меньше 2.5 гола в игре Англии и Швейцарии (1:1), а еще «обе забьют» в матче Нидерландов и Турции (2:1). При ставке 480 000 рублей выигрышем автора пари стала сумма порядка 15 000 000 рублей.

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