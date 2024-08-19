Исследование букмекера: в России любят АПЛ и следят за Головиным

Букмекерская компания PARI к началу европейского футбольного клубного сезона провела исследование, чтобы изучить, за какими лигами следят игроки и интересует ли их судьба российских легионеров в топ-чемпионатах.

В исследовании приняли участие более 1500 игроков на ставках разных возрастов. Больше всего респондентов оказалось в возрасте 18, 21, 23 и 33 лет — по 5% опрошенных. 4% участников опроса были старше 50 лет.

Игроки смотрят и ставят на АПЛ. На втором месте — ла лига

Больше всего игроки следят за английской премьер-лигой — этот чемпионат выбрали 52% опрошенных. Интересны игрокам и другие соревнования из топ-5: испанская ла лига (42%), немецкая бундеслига (37%) и итальянская серия А (36%). Немного отстает французская лига 1 — за ней следят 23% респондентов. Практически столько же — 22% участников исследования — не следят за европейскими чемпионатами, а 5% назвали другие лиги.

Своей любимой европейской лигой большинство опрошенных считают АПЛ — 44%. 21% любят чемпионат Испании, а 19% — Германии. 10% предпочитают серию А, 3% — лигу 1, еще 2% — другие чемпионаты.

На Англию чаще всего игроки делают ставки — АПЛ назвали 40% опрошенных. По 19% ставят на испанскую и немецкую лиги, 11% выбрали Италию. 8% предпочитают чемпионаты за пределами топ-5, 4% — первенство Франции.

«Манчестер Сити». Фото Getty Images

Именно лигу 1 назвали большинство опрошенных как европейский чемпионат, на который они ставят реже всего, — 48%. Остальные лиги респонденты называли значительно реже — 17% выбрали серию А, 12% — бундеслигу, 11% — примеру, 10% — АПЛ. 2% назвали другие лиги.

На европейские чемпионаты ставят несколько раз в месяц до 1000 рублей

Игрокам также задавали вопрос, как часто они делают ставки на европейские чемпионаты. 42% опрошенных заключают пари несколько раз в месяц, а 27% обращают внимание только на топ-матчи. 24% участников исследования делают ставки на каждый тур, а 6% — на каждую игру.

Что касается средней суммы ставки, то 57% респондентов заключают пари до 1000 рублей. 35% участников опроса назвали сумму от 1000 до 5000 рублей. Остальные варианты ответа выбирали значительно реже: 6% в среднем ставят от 5000 до 10 000 рублей, 2% — от 10 000 до 50 000 рублей и 1% заключает пари на сумму более 50 000 рублей.

АПЛ — самая конкурентная и качественная лига по мнению игроков

Больше всего в европейских лигах участникам опроса нравится качественный и красивый футбол — так ответили 60% респондентов. 33% считают главным фактором высокую конкуренцию, а 24% — возможность наблюдать за игрой мировых звезд. Непредсказуемость привлекает в европейских чемпионатах 16% игроков.

Амад Диалло и Костас Цимикас. Фото Getty Images

Самой конкурентной участники исследования с большим отрывом считают английскую лигу — ее назвали 55%. 15% респондентов считают наивысшей конкуренцию в чемпионате Германии, по 13% упомянули серию А и испанскую ла лигу. 5% выбрали чемпионат Франции, 1% остановил свой выбор на других европейских чемпионатах.

Похожая картина и с влиянием на мировой футбол. 58% игроков считают, что наибольшее влияние имеет АПЛ. Второе место уверенно держит ла лига — ее упомянули в своих ответах 23%. 8% выбрали чемпионат Германии, 6% — за Италию, 5% — за лигу 1. 2% назвали другие европейские лиги.

Игроки не следят за трансферами, а главные таланты играют в АПЛ

Большинство опрошенных не следят за переходами в европейских лигах, так ответили 36% участников исследования. 28% игроков изучают переходы в АПЛ, 20% следят за миграцией в чемпионате Испании. Трансферы в остальных лигах волнуют куда меньшую аудиторию: по 5% назвали серию А и бундеслигу, 4% — лигу 1, еще 2% — другие чемпионаты.

По мнению участников исследования, самые талантливые футболисты выступают в АПЛ — эту лигу назвали 40%. Совсем рядом ла лига, за которую проголосовали 35%. 10% выбрали бундеслигу, 7% — серию А, 6% — Францию, 2% назвали другие лиги.

За россиянами следят. Больше всего интереса — к карьере Головина

Карьеры россиян в европейских клубах волнуют игроков на ставках. 85% опрошенных ответили, что будут поддерживать клубы, за которые выступают российские футболисты.

Александр Головин. Фото Getty Images

Что касается персоналий, то 53% респондентов будут следить за выступлениями полузащитника «Монако» Александра Головина. 33% игроков интересует карьера голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, а 25% — Алексея Миранчука, который в это межсезонье перебрался в клуб МЛС «Атланту».

16% участников исследования будут переживать за игрока «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, 8% — за нападающего ПАОК Федора Чалова. При этом полузащитника того же клуба Магомеда Оздоева назвали лишь 3% респондентов. 5% будут следить за матчами Далера Кузяева во французском «Гавре».

Матчи европейских лиг смотрят на разных платформах

49% участников опроса смотрят матчи европейских чемпионатов на различных платформах. 37% следят за трансляциями в онлайн-кинотеатрах, еще 34% будут смотреть матчи с помощью телеканалов.

13% собираются смотреть матчи на YouTube, а 7% игроков вообще не смотрят матчи — они просто делают ставки на них.