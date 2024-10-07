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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

Лукаку и Де Брейне отказались от вызова в сборную Бельгии. Теперь пропустят дебют Мальдини за Италию

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Италия — Бельгия 10 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Ромелу Лукаку и Кевин де Брейне (сборная Бельгии).
Фото Getty Images
Даниэль Мальдини («Монца»).
Фото Getty Images
Кевин де Брейне (сборная Бельгии).
Фото Getty Images
Ромелу Лукаку (сборная Бельгии).
Фото Getty Images
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Сын легенды «Милана» впервые сыграет за «Скуадру адзурру».

10 октября сборная Италии примет Бельгию в третьем туре группового этапа Лиги наций. Поединок состоится на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 2
10 окт, 21:45. ()
Италия
Бельгия

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Италия — Бельгия 10 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе хозяев: поставить на «Скуадру адзурру» можно за 2.10, это примерно 41% вероятности. Выигрыш Бельгии оценили в 3.40 (29%). На ничью предложили котировку 3.35 (30%).

Команда Лучано Спаллетти стартовала с шести очков в двух турах. Считаете, что на этот раз итальянцы оступятся? Опция Х2 доступна за 1.69.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.84.

Рынок «обе забьют» дали за 1.79, обратный вариант — за 2.01.

Наиболее вероятным итогом встречи эксперты считают ничью со счетом 1:1 — это событие представили с коэффициентом 5.60.

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Италия — Бельгия: прогноз и анализ матча Лиги наций 10 октября 2024 года

«Скуадра адзурра» стартовала на групповом этапе Лиги наций со стопроцентным результатом — шесть очков в двух турах. Достижение выглядит еще ценнее, если вспомнить, что оба поединка прошли на выезде. Сначала итальянцы обыграли Францию (3:1), а затем на классе разобрались со сборной Израиля. Федерико Димарко и Давиде Фраттези оформили по голу и ассисту, Мойзе Кин и Джакомо Распадори забили по мячу, Сандро Тонали, Матео Ретеги и Дестини Удоджи сделали по результативной передаче.

На октябрьские матчи Лучано Спаллетти вызвал двух новичков — Никколо Пизилли и Даниэля Мальдини. 20-летний полузащитник начал осваиваться в стартовом составе «Ромы» еще при Даниэле Де Росси, продолжил прогресс при Иване Юриче, а в позапрошлом туре серии А отметился дебютным голом за «волков», который к тому же стал победным — позволил дожать «Венецию» (2:1).

Мальдини перешел в «Монцу» в январе 2024 года и неплохо вписался в новую команду — оформил четыре мяча и ассист в 11 встречах, в среднем проводя на поле около получаса. В нынешнем сезоне количество минут форварда выросло — вышел в старте во всех семи матчах чемпионата, среднее игровое время составляет 70 минут. Правда, с голами у сына легенды «Милана» пока туговато — забил только однажды, в ворота «Фиорентины» в третьем туре. Кстати, с лета «Монцу» тренирует бывший одноклубник Паоло Мальдини — Алессандро Неста.

Даниэль Мальдини («Монца»).
Фото Getty Images

Бельгия начала групповой этап Лиги наций с уверенной победы над сборной Израиля (3:1) благодаря дублю Кевина Де Брейне и голу Юри Тилеманса. Жереми Доку и Лои Опенда помогли ассистами. А в следующем туре «Красные дьяволы» всухую сгорели французам, пропустив по мячу в каждом из таймов: Рандаль Коло-Муани забил на 29-й минуте, Усман Дембеле — на 57-й.

После поражения Де Брейне публично проехался по партнерам — имен не назвал, но дал понять, что самоотдача некоторых игроков его не устраивает.

«Не могу сказать, что именно пошло не так. Я уже говорил с командой в перерыве и не могу повторить это в прессе, но мы должны быть лучше во всех отношениях. Если стандарт, к которому мы стремимся — это быть лучшими, но мы уже недостаточно хороши, чтобы достичь этого уровня, значит, придется выложиться полностью. Если не сделать даже этого, то все кончено.

Я признаю, что мы не так хороши, как в 2018 году. Я был первым, кто это увидел, но другие вещи неприемлемы. Не буду говорить, что именно. Мы слишком плотно располагаемся сзади. Когда в обороне остается шесть игроков, связь теряется. Но речь не об этом, а о людях, которые не выполняют свои задачи", — заявил полузащитник «Манчестер Сити».

Кевин де Брейне (сборная Бельгии).
Фото Getty Images

В заявке сборной Бельгии на октябрьские матчи Лиги наций Де Брейне не оказалось — Доменико Тедеско сообщил, что Кевин попросил об этом сам. В качестве причины называется забота о здоровье: в лигочемпионской встрече с «Интером» хавбек получил травму бедра, из-за которой не выходил на поле почти три недели.

Также тренер сообщил, что от вызова в национальную команду отказался Ромелу Лукаку — форвард взял время на адаптацию в «Наполи» и хочет поработать индивидуально. Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport поделилась инсайдом, что Лукаку не вернется в сборную как минимум до 2025-го. Он проинформировал об этом Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию.

Травмы и дисквалификации перед матчем Италия — Бельгия

Ромелу Лукаку и Кевин Де Брейне временно взяли самоотвод из сборной — других потерь в составе бельгийцев нет. Лучано Спаллетти располагает полным набором игроков.

Ромелу Лукаку (сборная Бельгии).
Фото Getty Images

Италия — Бельгия: статистика личных встреч

Последний поединок соперников состоялся как раз в Лиге наций — в октябре 2021 года в матче за третье место. «Скуадра адзурра» забрала бронзу благодаря голам Николо Бареллы и Доменико Берарди. В составе «Красных дьяволов» единственный мяч забил Шарль Де Кетеларе.

Суммарная история противостояния сборных насчитывает восемь официальных встреч. У итальянцев пять побед, у бельгийцев — лишь одна. Дважды оппоненты разошлись миром.

Чаще всего команды пересекались в товарняках — их набралось 16. «Скуадра адзурра» выиграла 11 раз, «Красные дьяволы» — три. Еще две разборки завершились вничью.

Килиан Мбаппе и&nbsp;Антуан Гризманн (сборная Франции). Франция попрощалась с Гризманном и дала отдохнуть Мбаппе. В матче с Израилем у синих будет новый капитан

Прогноз и ставка на матч Италия — Бельгия

«Скуадра адзурра» не сохранила ворота сухими в обоих поединках на старте Лиги наций. Также в обеих встречах прошел верх по голам. Игра с «Красными дьяволами» способна продлить тренд: бельгийцам нужно реабилитироваться за провал с Францией во втором туре, плюс у команды будет повышенная мотивация доказать, что она способна добиваться результата даже без Кевина Де Брейне и Ромелу Лукаку. При этом сыграть на ноль гостям вряд ли удастся: итальянцы отличились в семи домашних матчах подряд.

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.13.

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