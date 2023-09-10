Иммобиле и Зинченко разыгрывают второе место в группе. Одолеют ли итальянцы Украину без Кьезы и Пеллегрини?

Желто-синие ни разу не побеждали «скуадра адзурру».

12 сентября сборная Италии примет Украину в шестом туре отборочного турнира Евро-2024. Игра состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро»). Главный арбитр встречи Алехандро Эрнандес Эрнандес из Испании даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. В России матч в прямом эфире не покажут.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Италия — Украина 12 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев — все шансы на победу. Успех Италии можно взять с коэффициентом 1.46, это приблизительно 67% вероятности исхода. Выигрыш Украины идет за увесистые 7.75 (12%). Ничья доступна за 4.38 (21%).

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В пяти последних поединках Италия пропустила в среднем 1.4 мяча за 90 минут, а Украина — 1.6. ТБ 2.5 гола дали за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.83.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 1:0 в пользу Италии за 5.41.

Прошлые матчи обеих команд завершились с одинаковым счетом — 1:1. Обмен меткими выстрелами в очной встрече оценили за 2.26, обратный рынок предложен за 1.63.

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Италия — Украина: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 12 сентября 2023 года

Италия очень успешно выступила в Лиге наций — выиграла группу с Германией, Венгрией и Англией. В полуфинале Леонардо Бонуччи и компания уступили Испании (1:2), а в игре за третье место перебили Нидерланды (3:2). Благодаря этим результатам итальянцы вошли в число сборных, которые весной поборются за три дополнительные путевки на Евро.

А пока из-за финалов Лиги наций «скуадра адзурра» сыграла всего два матча квалификации Евро-2024. В первом туре проиграла Англии (1:2), а затем победила Мальту (2:0). В конце лета Италию ради саудовской зарплаты оставил тренер Роберто Манчини, и его сменил Лучано Спаллетти, который в прошлом сезоне привел «Наполи» к долгожданному чемпионству. Но дебют получился смазанным: итальянцы потеряли очки с Северной Македонией (1:1).

Причиной этому могли стать травмы звезд сборной: вингера Федерико Кьезы и полузащитника Лоренцо Пеллегрини. Кроме того, с повреждением играл защитник Джанлука Манчини. Встречу против Украины Кьеза и Пеллегрини точно пропустят — они вернулись в расположение клубов. Зато пока цел ударный форвард итальянцев Чиро Иммобиле, который и забил единственный гол македонцам. Всего в евроотбооре форвард оформил два мяча и сделал два ассиста.

На данный момент «скуадра адзурра» рискует пропуском второго подряд крупного турнира (команда не попала на ЧМ-2022, за два года до этого победив на ЧЕ). Коллектив Спаллетти идет на третьей строчке с четырьмя баллами. Это на три меньше, чем у второй Украины, а лидирующая Англия вовсе оторвалась от итальянцев на 11 баллов. Но у действующих чемпионов Европы есть поединок в запасе.

Украина тоже не попала на чемпионат мира, но очень достойно выступила в Лиге наций. В группе с Шотландией, Ирландией и Арменией парни Руслана Ротаня бились за первое место, но всего два очка уступили шотландцам.

В отборе Евро-2024 украинцы влетели только Англии (2:0) в первом туре. Причем в ответной игре, прошедшей перед грядущей встречей с Италией, желто-синие сыграли с британцами вничью (1:1). К этому моменту Ротаня на посту тренера уже сменил Сергей Ребров. В остальных поединках под его руководством Украина тоже не уступила: против Северной Македонии (3:2) и Мальты (1:0) команда взяла шесть очков.

Особенно выделяются в атаке Андрей Ярмоленко (два гола+два ассиста), Роман Яремчук (один+три) и Александр Зинченко (один+два). Хотя Ярмоленко был в заявке на Англию, но так и не вышел на поле — лидер сборной лишь недавно восстановился от травмы, но может появиться в матче с итальянцами.

Украина идет в таблице группы С на второй строчке с семью баллами и уступает ведущей Англии шесть очков.

С Италией желто-синие встречались пять раз и ни разу не взяли верх. Правда, за прошлое десятилетия соперники пересекались лишь в двух товарищеских играх. Последняя из них, в октябре 2018-го, закончилась вничью (1:1).

Прогноз и ставка на матч Италия — Украина

«Скуадра адзурра» как действующий чемпион Европы и полуфиналист Лиги наций — очевидный фаворит встречи с Украиной. К тому же Италия пропустила чемпионат мира и рискует пролететь и мимо Евро, поэтому с мотивацией на украинцев проблем не будет. Но у нее присутствуют явные проблемы: нет лидеров атаки Кьезы и Пеллегрини, а Лучано Спаллетти лишь недавно возглавил сборную и пока не нашел оптимальной игры.

В то же время Украина обладает сыгранным коллективом, где все важные исполнители в строю. Команда Реброва показывает очень цепкий футбол и не теряет очки на ровном месте. Желто-синие дожали Северную Македонию (3:2), с которой не справился Спаллетти (1:1), и даже вели в счете с Англией (1:1).

Несмотря на потери, класс Италии все равно выше, и она — фаворит. Но Украина в состоянии отнять очки и забить.

Рекомендуемая ставка: победа Италии или ничья и ТБ 2.5 за 2.13.

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