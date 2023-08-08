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Сегодня, 22:25

Итоги IEM Cologne 2023 в PARI: игрок продал ставку перед поражением NaVi и выиграл более 3 млн рублей

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6 августа подошел к концу IEM Cologne 2023: команда G2 обыграла ENCE в финальном матче, наконец-то прервав затянувшееся «проклятие вторых мест». Глава отдела киберспорта букмекерской компании PARI Иван Бураченко рассказал об итогах турнира для компании.

Хотя в финале сохранялась некоторая интрига, победа G2 не стала большим сюрпризом для болельщиков. На протяжении всего турнира NiKo и компания были в отличной форме и уверенно проходили всех соперников, не проиграв ни одного матча.

В решающей встрече G2 победили со счетом 3:1, доминируя на картах Nuke (16:4), Mirage (16:10) и Ancient (16:9). ENCE нельзя назвать слабым соперником, однако в итоге финны практически не смогли оказать сопротивление, забрав лишь карту Anubis (16:13). Такой результат стал большим разочарованием для многих игроков — на финнов приходилось 48% ставок на победителя матча.

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Топ-5 команд по обороту и прибыли

Наиболее популярной командой прошедшего IEM Cologne 2023 в PARI стала G2 — на матчи с участием чемпиона приходится почти 10% от общего оборота ставок на турнир.

Практически так же активно клиенты PARI ставили на игры OG, покинувших IEM Cologne 2023 еще на стадии группового этапа. Матчи с участием этого коллектива привлекли больше 9% оборота. Кроме того, в пятерку самых популярных команд вошли Astralis, Team Vitality и NaVi — у каждой из них более 8% от оборота.

К слову, именно матчи Astralis принесли компании больше всего прибыли. У игр с участием датчан свыше 10% валового игрового дохода. В этом показателе Astralis обошли даже G2, на матчи которых приходится более 9% прибыли.

Меньше всего игроков интересовали команды FURIA Esports, BIG, Complexity Gaming, Greyhound и Into the Breach — суммарно на матчи с их участием приходится меньше 5% оборота. Эти же коллективы принесли PARI меньше всего прибыли по итогам турнира.

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Топ-5 лучших и худших матчей по обороту

Финальная разборка между ENCE и G2 привлекла самое большое количество ставок на турнир в Кельне — больше 16% от общего числа пари, принятых на IEM Cologne 2023. Помимо финала, в топ-5 самых крупных матчей по обороту вошли игры плей-офф Heroic — Astralis, Team Vitality — ENCE, G2 — Astralis и Team Vitality — Cloud9.

Меньше всего клиенты PARI интересовались матчами Into the Breach — Ninjas in Pyjamas, Apeks — BIG, MOUZ — The Mongolz, Astralis — Team Liquid и Greyhound — FURIA Esports. Суммарно эти игры привлекли меньше 5% оборота.

Оборот в лайве и прематче

Большинство игроков традиционно предпочитали ставить на IEM Cologne 2023 в лайве. На live-пари выпало больше 80% ставок на турнир.

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Крупнейшие выигрыши и проигрыши

Самый крупный выигрыш на IEM Cologne 2023 в PARI пришелся на экспресс из матчей Cloud9 — Fnatic, G2 — Astralis и NaVi — MOUZ. Один из клиентов поставил 1 190 000 рублей. В первой встрече он выбрал ставку на аутсайдера за 2.83, а в двух других поставил на фаворитов за 1.70 и 1.65 соответственно.

Матч Cloud9 — Fnatic выдался очень нервным — британцы чудом забрали игру, победив на третьей карте со счетом 19:16. Вероятнее всего, автор экспресса решил не испытывать судьбу и продал ставку с коэффициентом 2.53. Это спасло его от поражения — через несколько часов NaVi разгромно проиграли MOUZ со счетом 0:2. Своевременная продажа ставки принесла клиенту PARI выигрыш в размере более трех миллионов рублей.

Увы, не всем так повезло с интуицией. Еще один поклонник Fnatic зарядил 1 600 000 рублей на их победу в матче с GamerLegion. Британцы считались фаворитами с коэффициентом 1.48, однако проиграли со счетом 1:2.

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