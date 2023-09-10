Сине-белые пропустили во всех матчах евроотбора и каждом поединке с белорусами.

12 сентября в Тель-Авиве состоится матч шестого тура квалификации ЧЕ-2024 Израиль — Белоруссия. Команды сойдутся на стадионе «Блумфилд». Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире в России ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» с 21.40 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Израиль — Белоруссия 12 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на викторию Израиля можно с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 68% вероятности. Успех Белоруссии доступен с котировкой 7.42 (12%), ничья идет за 4.61 (20%).

Аналитики не уверены в уровне результативности матча: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.85, ТМ 2.5 — за близкие 2.00.

Шансы увидеть обмен голами оценили в 2.08, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.74.

Белоруссия проиграла израильтянам в первом круге евроотбора (1:2). Поставить на победу или ничью «Белых крыльев» можно за 2.84.

Наиболее вероятный счет поединка, по версии Olimpbet, — триумф Израиля 2:0. Этот исход идет за 5.93.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

Израиль — Белоруссия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 12 сентября 2023 года

Израильтяне успешно выступили в прошлой Лиге наций. Команда Алона Хазана выдала по паре побед и ничейных результатов и заняла первое место в квартете с Исландией, Албанией и Россией. Правда, парни Валерия Карпина так и не сыграли в группе из-за бана.

В отборе Евро-2024 сине-белые претендуют на выход в финальную часть турнира. У Израиля лишь одно поражение от лидера Швейцарии, а также по две ничьи и виктории. Коллектив Хазана идет на третьей строчке, отставая от Румынии на один балл. В последнем туре они провели очный матч, который мог изменить расклады в таблице, но в итоге закончили поединок миром (1:1).

Белорусы в субботу не одолели аутсайдера группы Андорру (0:0) и упустили шанс приблизиться к лидерам. «Белые крылья» уже играли с израильтянами в первом туре (1:2). Это была первая официальная встреча сборных. До этого из пяти товарняков сине-белые взяли верх в четырех.

Ранее Белоруссия неудачно провела Лигу наций — ни разу не выиграла в матчах с Казахстаном, Азербайджаном и Словакией, зато трижды уступила и заняла последнее место в группе. Отбор на Евро начался еще хуже: разгром от Швейцарии (0:5) и два поражения от Румынии и Израиля (оба — 1:2).

А когда команда наконец одолела Косово (2:1), руководство уволило тренера Георгия Кондратьева и наняло испанца Карлоса Алоса Ферреру. Поединок против Андорры (0:0) оказался его дебютом. А встреча с израильтянами может сыграть решающую роль для всей гонки: белорусы отстают от них на четыре балла и на пять — от второй строчки. Теоретически они борются за путевку на ЧЕ.

У Белоруссии есть потери в составе: матч пропустят полузащитник Макс Эбонг из-за перебора желтых карточек и форвард Егор Карпицкий, потому что не смог получить визу.

Прогноз и ставка на матч Израиль — Белоруссия

Израиль со всех сторон мощнее соперника. В группе команда Хазана проиграла только главному фавориту Швейцарии (0:3), а основному конкуренту за второе место не уступила в гостях (1:1). Белоруссию они в первом круге тоже переиграли на классе (1:2), забив на 85-й и 91-й минутах. После разгрома от швейцарцев сине-белые подтянули игру в обороне и не получили больше одного мяча в трех поединках.

Белорусы не победили в восьми разборках квалификации ЧЕ из девяти (две ничьих и шесть поражений). А еще они лишь с Андоррой прервали серию из шести выездов с пропущенными голами в отборочном турнире ЧЕ. Даже встряска от смены тренера не помогла одолеть худшую сборную группы. К остальным проблемам добавляются потери в составе.

Скорее всего, Израиль добьется успеха. Но коллектив Феррера всерьез борется за выход из группы, а сине-белые пропустили во всех матчах евроотбора и каждой встрече с белорусами.

Рекомендуемая ставка: гол Белоруссии за 1.83.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки