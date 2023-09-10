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Сегодня, 15:15

Белоруссия назначила испанского тренера ради выхода на Евро. Поможет ли Феррер победить прямого конкурента — Израиль

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Израиль — Белоруссия 12 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Израиль — Белоруссия.
Фото Официальный сайт Белорусской федерации футбола
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Сине-белые пропустили во всех матчах евроотбора и каждом поединке с белорусами.

12 сентября в Тель-Авиве состоится матч шестого тура квалификации ЧЕ-2024 Израиль — Белоруссия. Команды сойдутся на стадионе «Блумфилд». Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире в России ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» с 21.40 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
12 сент, 21:45. Bloomfield (Тель-Авив)
Израиль
Белоруссия

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Израиль — Белоруссия 12 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на викторию Израиля можно с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 68% вероятности. Успех Белоруссии доступен с котировкой 7.42 (12%), ничья идет за 4.61 (20%).

Аналитики не уверены в уровне результативности матча: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.85, ТМ 2.5 — за близкие 2.00.

Шансы увидеть обмен голами оценили в 2.08, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.74.

Белоруссия проиграла израильтянам в первом круге евроотбора (1:2). Поставить на победу или ничью «Белых крыльев» можно за 2.84.

Наиболее вероятный счет поединка, по версии Olimpbet, — триумф Израиля 2:0. Этот исход идет за 5.93.

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Израиль — Белоруссия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 12 сентября 2023 года

Израильтяне успешно выступили в прошлой Лиге наций. Команда Алона Хазана выдала по паре побед и ничейных результатов и заняла первое место в квартете с Исландией, Албанией и Россией. Правда, парни Валерия Карпина так и не сыграли в группе из-за бана.

В отборе Евро-2024 сине-белые претендуют на выход в финальную часть турнира. У Израиля лишь одно поражение от лидера Швейцарии, а также по две ничьи и виктории. Коллектив Хазана идет на третьей строчке, отставая от Румынии на один балл. В последнем туре они провели очный матч, который мог изменить расклады в таблице, но в итоге закончили поединок миром (1:1).

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Белорусы в субботу не одолели аутсайдера группы Андорру (0:0) и упустили шанс приблизиться к лидерам. «Белые крылья» уже играли с израильтянами в первом туре (1:2). Это была первая официальная встреча сборных. До этого из пяти товарняков сине-белые взяли верх в четырех.

Ранее Белоруссия неудачно провела Лигу наций — ни разу не выиграла в матчах с Казахстаном, Азербайджаном и Словакией, зато трижды уступила и заняла последнее место в группе. Отбор на Евро начался еще хуже: разгром от Швейцарии (0:5) и два поражения от Румынии и Израиля (оба — 1:2).

А когда команда наконец одолела Косово (2:1), руководство уволило тренера Георгия Кондратьева и наняло испанца Карлоса Алоса Ферреру. Поединок против Андорры (0:0) оказался его дебютом. А встреча с израильтянами может сыграть решающую роль для всей гонки: белорусы отстают от них на четыре балла и на пять — от второй строчки. Теоретически они борются за путевку на ЧЕ.

У Белоруссии есть потери в составе: матч пропустят полузащитник Макс Эбонг из-за перебора желтых карточек и форвард Егор Карпицкий, потому что не смог получить визу.

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Прогноз и ставка на матч Израиль — Белоруссия

Израиль со всех сторон мощнее соперника. В группе команда Хазана проиграла только главному фавориту Швейцарии (0:3), а основному конкуренту за второе место не уступила в гостях (1:1). Белоруссию они в первом круге тоже переиграли на классе (1:2), забив на 85-й и 91-й минутах. После разгрома от швейцарцев сине-белые подтянули игру в обороне и не получили больше одного мяча в трех поединках.

Белорусы не победили в восьми разборках квалификации ЧЕ из девяти (две ничьих и шесть поражений). А еще они лишь с Андоррой прервали серию из шести выездов с пропущенными голами в отборочном турнире ЧЕ. Даже встряска от смены тренера не помогла одолеть худшую сборную группы. К остальным проблемам добавляются потери в составе.

Скорее всего, Израиль добьется успеха. Но коллектив Феррера всерьез борется за выход из группы, а сине-белые пропустили во всех матчах евроотбора и каждой встрече с белорусами.

Рекомендуемая ставка: гол Белоруссии за 1.83.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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