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Сегодня, 18:15

Камерун — Бразилия: Алиссон останется без работы в третьем подряд матче ЧМ

По воротам вратаря не нанесли ни одного точного удара.
Евгений Коростелев
Алиссон.
Фото Global Look Press
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2 декабря в заключительный день группового этапа чемпионата мира обеспечившая себе место в плей-офф Бразилия сыграет с Камеруном. Встреча команд состоится на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Чемпионат мира. Группа G
02 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Камерун
Бразилия

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Камерун — Бразилия 2 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Бразилию увесистым фаворитом встречи. На ее победу выставлен коэффициент 1.40, вероятность исхода — примерно 71%. Успех Камеруна доступен за крупные 8.50 (10%), ничья — за 5.20 (19%).

Камерун почти сдержал Швейцарию (0:1) и вытащил матч с Сербией (3:3). Получится ли не проиграть главному фавориту мундиаля? Котировка на вариант 1Х — 3.20.

Бразилия на этом турнире еще пробивала «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.69. ТМ 2.5 — 2.17.

Обмен голами предложено оформить за 2.00, противоположный исход можно взять за 1.81.

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Во встрече со Швейцарией бразильцев от ничьей спас Каземиро. Кто отличится на этот раз? Гол Ришарлисона идет за 2.20, Габи Жезуса — за 2.50, Винисиуса — за 2.60.

Пенальти оценен в 2.70. На то, что он будет забит, коэффициент — 2.90. На то, что не забит, — 8.00.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о преимуществе Бразилии:

  • 2:0 в ее пользу — 6.30;

  • 1:0 — 6.90;

  • 2:1 — 8.20.

Камерун — Бразилия: прогноз и анализ матча ЧМ 2 декабря 2022 года

Сборная Бразилии — самая хищная команда чемпионата мира. Она, словно леопард, присматривается к жертве, изучает ее и никуда не спешит, а потом лишает жизни (в контексте футбола — набранных очков). На этом турнире пентакампеоны еще ни разу не забили в первом тайме — все время перекатывают мяч и расшатывают оборону противника, ищут зоны и уверены, что в какой-то момент добьются цели.

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Сербия выстояла чуть больше часа (0:2), Швейцария — 83 минуты (0:1), но что объединяет эти команды, так это отсутствие реальных моментов у ворот Алиссона. Голкипер «Ливерпуля» провел две игры, тренируя вывод мяча от ворот. Бразильцы не пропустили в семи из десяти встреч в 2022 году. Больше гола им не забивали с июля 2019-го (тогда — 2:2 с Колумбией). На то, что Камерун забьет меньше двух мячей, котировка — 1.20, на ИТБ1 (1.5) — 4.60.

Камерун тоже играет расслабленно, но не потому, что он очень хорош и уверен в себе, а потому что это стиль команды. Складывается ощущение, что она в целом приехала в Катар не ради кубка, а чтобы получить удовольствие. В конце матча с Сербией, когда нужно было дожимать (учитывая, что есть риск не набрать очки с Бразилией и пролететь мимо плей-офф), камерунцы просто ловили звуки трибун и наслаждались атмосферой. Скорее всего, с таким же настроем они выйдут против Бразилии — не будут рваться на части, а просто спокойно поиграют в футбол с лучшими игроками планеты.

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Прогноз и ставка на матч Камерун — Бразилия

Бразилия слишком хороша в обороне — пропустила в этом году всего три мяча, а на ЧМ не допустила ни одного удара в створ ворот Алиссона. Камерун, который в атаке в основном рассчитывает на Эрика-Шупо Мотинга, вряд ли создаст больше, чем Сербия и Швейцария.

Рекомендуемая ставка: «Камерун не забьет» за 2.04.

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Сербия — Швейцария: Митрович и Влахович останутся без плей-офф на втором ЧМ подряд