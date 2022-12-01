2 декабря в заключительный день группового этапа чемпионата мира обеспечившая себе место в плей-офф Бразилия сыграет с Камеруном. Встреча команд состоится на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Камерун — Бразилия 2 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Бразилию увесистым фаворитом встречи. На ее победу выставлен коэффициент 1.40, вероятность исхода — примерно 71%. Успех Камеруна доступен за крупные 8.50 (10%), ничья — за 5.20 (19%).

Камерун почти сдержал Швейцарию (0:1) и вытащил матч с Сербией (3:3). Получится ли не проиграть главному фавориту мундиаля? Котировка на вариант 1Х — 3.20.

Бразилия на этом турнире еще пробивала «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.69. ТМ 2.5 — 2.17.

Обмен голами предложено оформить за 2.00, противоположный исход можно взять за 1.81.

Во встрече со Швейцарией бразильцев от ничьей спас Каземиро. Кто отличится на этот раз? Гол Ришарлисона идет за 2.20, Габи Жезуса — за 2.50, Винисиуса — за 2.60.

Пенальти оценен в 2.70. На то, что он будет забит, коэффициент — 2.90. На то, что не забит, — 8.00.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о преимуществе Бразилии:

Камерун — Бразилия: прогноз и анализ матча ЧМ 2 декабря 2022 года

Сборная Бразилии — самая хищная команда чемпионата мира. Она, словно леопард, присматривается к жертве, изучает ее и никуда не спешит, а потом лишает жизни (в контексте футбола — набранных очков). На этом турнире пентакампеоны еще ни разу не забили в первом тайме — все время перекатывают мяч и расшатывают оборону противника, ищут зоны и уверены, что в какой-то момент добьются цели.

Сербия выстояла чуть больше часа (0:2), Швейцария — 83 минуты (0:1), но что объединяет эти команды, так это отсутствие реальных моментов у ворот Алиссона. Голкипер «Ливерпуля» провел две игры, тренируя вывод мяча от ворот. Бразильцы не пропустили в семи из десяти встреч в 2022 году. Больше гола им не забивали с июля 2019-го (тогда — 2:2 с Колумбией). На то, что Камерун забьет меньше двух мячей, котировка — 1.20, на ИТБ1 (1.5) — 4.60.

Камерун тоже играет расслабленно, но не потому, что он очень хорош и уверен в себе, а потому что это стиль команды. Складывается ощущение, что она в целом приехала в Катар не ради кубка, а чтобы получить удовольствие. В конце матча с Сербией, когда нужно было дожимать (учитывая, что есть риск не набрать очки с Бразилией и пролететь мимо плей-офф), камерунцы просто ловили звуки трибун и наслаждались атмосферой. Скорее всего, с таким же настроем они выйдут против Бразилии — не будут рваться на части, а просто спокойно поиграют в футбол с лучшими игроками планеты.

Прогноз и ставка на матч Камерун — Бразилия

Бразилия слишком хороша в обороне — пропустила в этом году всего три мяча, а на ЧМ не допустила ни одного удара в створ ворот Алиссона. Камерун, который в атаке в основном рассчитывает на Эрика-Шупо Мотинга, вряд ли создаст больше, чем Сербия и Швейцария.

Рекомендуемая ставка: «Камерун не забьет» за 2.04.