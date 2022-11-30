1 декабря сборная Марокко может впервые за 36 лет выйти в плей-офф чемпионата мира. Судьба африканской команды станет известна по итогам встречи третьего тура группового этапа с Канадой. Игра пройдет на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и начнется в 18.00 по московскому времени. Прямой эфир в 17.45 мск стартует на сайте matchtv.ru, на телеканалах «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Канада — Марокко 1 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение сборной Марокко. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.14, вероятность — около 46%. На первый в истории успех Канады на мундиале котировка — 3.80 (25%). Даже ничья оценена более скромными 3.40 (29%).

На то, что «Кленовые листья» не проиграют, коэффициент — 1.79.

Канадцы провалили матч с Хорватией и пропустили от нее четыре мяча (1:4). На тотал больше 2.5 гола в предстоящей игре котировка — 2.16. ТМ 2.5 идет за 1.78.

Марокканцы успешно сыграли с Бельгией и всухую победили бронзовых призеров ЧМ-2018. Вариант «Канада не забьет» доступен за 2.60.

Победу африканцев хотя бы в одном тайме можно взять за 1.59. Такое же условие на североамериканцев — 2.30.

Марокканец Ромен Саисс — автор единственного гола прямым ударом со штрафного на ЧМ. Забитый со стандарта мяч в предстоящей встрече предложен за 10.0.

Благодаря ВАР в Катаре судьи очень часто отменяют забитые мячи. На отмененный/незасчитанный гол котировка — 2.40.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 идет за 6.30;

1:0 в пользу Марокко — за 6.50;

2:1 — за 8.60.

Канада — Марокко: прогноз и анализ матча ЧМ 1 декабря 2022 года

Сборная Канады добилась исторического для себя достижения в Катаре — забила первый гол в финальной части чемпионата мира. Однако этого не хватило даже для того, чтобы набрать хотя бы одно очко. «Кленовые листья» наряду с Катаром потеряли шансы на плей-офф уже после второго тура, хотя и близко не выглядели так безнадежно, как хозяева мундиаля.

В первом матче канадцы были значительно активнее и разнообразнее Бельгии, но при двукратном перевесе по ударам (21-9) проиграли 0:1. А против Хорватии команде Джона Хердмана не хватило опыта: она открыла счет, но слишком рано перешла к удержанию преимущества (1:4). В результате к последней встрече с Марокко североамериканцы подходят без явной мотивации, хотя несколько причин сыграть на максимуме у них есть.

Во-первых, канадцы по-прежнему не набирали очки на ЧМ (пять матчей — пять поражений). Любой отобранный в последнем туре балл будет на вес золота и позволит разбавить кошмарную статистику. Во-вторых, у каждого игрока есть возможность стать лучшим бомбардиром команды на ЧМ — у Альфонсо Дэвиса всего один гол, и догнать его сейчас проще простого.

На то, что сборная Канады воспользуется возможностью и забьет больше одного мяча, котировка — 3.20.

Однако отправить даже один мяч в сетку ворот африканцев будет непросто: «Атласские львы» ни разу не пропустили в двух матчах с Хорватией и Бельгией, а в целом их сухая серия продолжается уже шесть игр. При этом забили они за этом же отрезке сразу 10 мячей. В то же время у Канады есть явные проблемы с обороной: они не позволили пробить себя всего в трех встречах из десяти последних. Те же хорваты создали у владений Боряна моментов аж на 2.62 xG — то есть явных возможностей забить у них было предостаточно.

Прогноз и ставка на матч Канада — Марокко

Сборная Марокко точно не станет никуда торопиться и будет действовать исходя из течения параллельного матча между Бельгией и Хорватией. При условии победы «Шашечных» или ничьей африканцы пройдут дальше — им важно лишь не проиграть Канаде с разницей в четыре и более мяча.

Команда Валида Реграги уже на протяжении шести матчей преуспевает в обороне и не пропускает, при этом сама отлично действует на контратаках — в таком стиле забила второй мяч Бельгии. Проиграть еще сырой Канаде, которая очень зависима от Альфонсо Дэвиса, африканцы не должны.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.71.