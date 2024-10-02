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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

В первом туре ЛЕ «Карабах» провалился против «Тоттенхэма». Домашняя игра с «Мальме» — шанс реабилитироваться

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Карабах» — «Мальме» 3 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Бадави Гусейнов («Карабах»).
Фото Getty Images
Матеуш Кохальски и Аббас Гусейнов («Карабах»).
Фото Getty Images
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Чемпионы Швеции тоже стартовали во втором по статусу еврокубке с поражения.

3 октября «Карабах» примет «Мальме» во втором туре общего этапа Лиги Европы. Команды сыграют на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Начало — в 19.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет встречу в прямом эфире.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 19:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Карабах
Мальме

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Карабах» — «Мальме» 3 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline оценили победу «Карабаха» котировкой 1.90, вероятность такого исхода — примерно 46%. Ничья идет за 3.65 (27%), выигрыш гостей — за 3.75 (27%).

«Мальме» начал общий этап ЛЕ с домашнего поражения от «Рейнджерс» (0:2). Если считаете, что небесно-голубые наберут очки в Баку, вас ждет опция X2 за 1.85.

Эксперты уверены, что команды обменяются голами: это событие доступно за за 1.64. Рынок «обе забьют — нет» дали за 2.16.

Тотал больше 2.5 мяча предложили с коэффициентом 1.72, ТМ 2.5 — в 2.08.

Самые ожидаемые результаты встречи по версии специалистов указывают на ничью или победу «скакунов»:

  • 1:1 — за 6.20;

  • 2:1 — за 7.60;

  • 1:0 — за 7.80.

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«Карабах» — «Мальме»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 3 октября 2024 года

Команда Гурбана Гурбанова начала общий этап турнира с крупного поражения от «Тоттенхэма» в Лондоне (0:3). Притом что с седьмой минуты «шпоры» играли в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Раду Дрэгушин. Хозяева словно не заметили потерю партнера: Бреннан Джонсон открыл счет на 12-й минуте, а Пап Матар Сарр удвоил преимущество на 52-й. Через шесть минут «скакуны» могли сократить отставание, но Турал Байрамов не забил пенальти — попал в перекладину. Защитник впервые промахнулся с 11-метровой отметки в Лиге Европы — до этого он реализовал шесть ударов из шести. За расточительность гостей наказал Доминик Соланке — довел дело до разгрома на 68-й минуте.

Неудача на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» — единственная для «Карабаха» в сентябре. Клуб из Агдама победил в четырех последних матчах чемпионата Азербайджана и лидирует в таблице: «Араз-Нахчыван» отстает на два очка, «Зиря» — на три.

Матеуш Кохальски и Аббас Гусейнов («Карабах»).
Фото Getty Images

«Мальме» тоже стартовал в ЛЕ с сухого поражения от британской команды — дома сгорел «Рейнджерс» (0:2). Недим Байрами открыл счет уже на первой минуте, Росс Маккосланд установил окончательный результат на 76-й. А ведь до встречи с клубом из Глазго небесно-голубые не знали поражений на протяжении четырех встреч — разгромили «Юргорден» (4:0) и «Хеккен» (4:0), а также разошлись нулевыми ничьими с АИК и ГАИС.

В воскресенье коллектив Хенрика Ридстрема разобрался с «Мьельбю» (2:0) и довел беспроигрышную серию в чемпионате Швеции до восьми поединков. Пять из них завершились победами. «Мальме» уверенно возглавляет таблицу — отрыв от «Юргордена» составляет 10 баллов.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Карабах» — «Мальме»

У «скакунов» на больничный угодили сразу двое вратарей — Амин Рамазанов и Шахруддин Магомедалиев. В лазарете небесно-голубых находятся Оскар Левицки, Стефано Веккья-Хольмквист, Антон Тиннерхольм, Никлас Мойсандер и Сеад Хакшабанович.

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«Карабах» — «Мальме»: статистика личных встреч

Команды сыграют друг с другом впервые.

Прогноз и ставка на матч «Карабах» — «Мальме»

Чемпионы Азербайджана — явные фавориты поединка. В прошлом сезоне «скакуны» вышли из группы ЛЕ со второго места — уступили только «Байеру» (0:1, 1:5), дважды обыграли шведский «Хеккен» (1:0, 2:1), а с норвежским «Мольде» разошлись вничью (2:2) после домашней победы (1:0). «Мальме» немного превосходит обе скандинавские команды в классе, однако на международной арене не блистал уже давно: после участия на групповом этапе ЛЧ-2021/22 небесно-голубые не попали в еврокубковую осень дважды подряд. А на общем этапе нынешнего турнира стартовали с сухого домашнего поражения от «Рейнджерс» (0:2). Так что клубу из Агдама вполне по силам взять три очка на своем поле. Стиль команды Гурбана Гурбанова предполагает атакующий футбол — поэтому скупиться на голы хозяева точно не будут.

Рекомендуемая ставка: победа «Карабаха» и ТБ 1.5 за 2.31.

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