Рублев послал болельщика и чуть не заплакал в матче с Медведевым. Встреча с Алькарасом получится не менее эмоциональной

Проигравший практически потеряет шансы на плей-офф.

15 ноября на Итоговом турнире ATP состоятся два матча с участием теннисистов из России. В одном из них сойдутся неудачники первого тура — Андрей Рублев и испанец Карлос Алькарас. Игра начнется в 16.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Прежде теннисисты ни разу друг с другом не играли.

Коэффициенты букмекеров на матч ATP Finals Карлос Алькарас — Андрей Рублев 15 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали Алькараса фаворитом матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.54, что примерно 65% вероятности исхода. Успех Рублева котируется за 2.50 (35%).

Если испанец выиграет со счетом 2:0, сыграет пари за 2.35. Если россиянин обыграет соперника с таким же результатом, тогда сработает ставка за 4.00.

На то, что Рублев возьмет хотя бы одну партию, можно сыграть за 1.55.

Тотал больше 22.5 гейма предложен за 1.90, ТМ 22.5 — также за 1.90. Либо можете присмотреться к другим вариантам: например, ТБ 21.5 за 1.62 или ТМ 21.5 за 2.28.

Триумф Алькараса с форой (-2.5) гейма доступен за 1.90. Но если вы больше верите в Рублева, тогда возьмите Ф2(+2.5) за 1.91.

Тай-брейк в этом матче можно оформить за 2.29.

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Карлос Алькарас — Андрей Рублев: прогноз и анализ матча ATP Finals 15 ноября 2023 года

Рублев и Алькарас неудачно стартовали на Итоговом турнире года. Андрей встречался с Даниилом Медведевым, которому уступал 2:6 по личным встречам, но которого обыграл на ATP Finals в прошлом году. Тогда матч получился трехсетовым и очень упорным, чего многие ожидали и на этот раз. Но, к сожалению для поклонников Рублева, борьбы не получилось от слова «совсем» — 4:6, 2:6.

Игра получилась трудной для Андрея во всех смыслах: Медведев блестяще действовал на собственных и чужих брейк-пойнтах, давил и вынуждал его ошибаться. Плюс в первой партии Рублева выводили из себя вспышки на трибунах и выкрики болельщиков — одного из них, посоветовавшего теннисисту собраться, Андрей послал подальше. Во втором сете Рублев как мог цеплялся за ускользавшего соперника, но едва не приведшее к травме падение при счете 1:3 окончательно уничтожило все шансы Андрея на камбэк. В тот момент ему было настолько обидно, что спортсмен едва сдержал слезы в паузе между геймами.

Хотя Рублев по игре и результатам выглядел лучше Медведева в последние недели, в Турине он ничего не смог противопоставить своему другу. И оказался в непростом положении — в ближайшем матче ему необходимо побеждать оголодавшего от отсутствия побед Карлоса Алькараса. Тот в первом круге в меру сенсационно проиграл Александру Звереву, ведя 1:0 по сетам. Сенсационно, потому что в этом сезоне испанец дважды обыграл немца, причем оба раза без потери партии.

Сейчас же Саша оказался успешнее в ключевые моменты, а самому Карлосу будто не хватило пороху, хотя в интервью после матча он опроверг это наблюдение. Возможно, проблему стоит искать в отсутствии практики — все-таки за последний месяц испанец провел только одну официальную встречу, когда в Париже уступил Сафиуллину. Поражение от Зверева стало для него третьим подряд — такой продолжительной серии неудач у Алькараса не было уже 2,5 года.

Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Андрей Рублев

Если Карлос проиграл Звереву в обоюдоострой борьбе, то от Рублева в противостоянии с Медведевым веяло безнадегой. Андрей не знал, что и как делать, чтобы остановить идеально и разнообразно игравшего Даниила.

Против Алькараса второй ракетке России будет очень тяжело — испанец, как и Медведев с Джоковичем, тащит любые мячи, поэтому просто мощными ударами его не переиграть. А еще Карлос прекрасно меняет ритм укороченными — против Рублева он обязательно будет пользоваться этим элементом, зная, что у Андрея игра на хавкорте не в полном порядке.

Алькарас сейчас не в лучшей своей форме, но даже с такой его игрой справиться эмоционально подорванному россиянину будет нереально.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой (-2.5) за 1.90.

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