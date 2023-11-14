Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 20:15

Рублев послал болельщика и чуть не заплакал в матче с Медведевым. Встреча с Алькарасом получится не менее эмоциональной

Прогноз и ставка на матч ATP Finals Карлос Алькарас — Андрей Рублев 15 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Андрей Рублев в матче против Даниила Медведева.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Проигравший практически потеряет шансы на плей-офф.

15 ноября на Итоговом турнире ATP состоятся два матча с участием теннисистов из России. В одном из них сойдутся неудачники первого тура — Андрей Рублев и испанец Карлос Алькарас. Игра начнется в 16.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Прежде теннисисты ни разу друг с другом не играли.

Коэффициенты букмекеров на матч ATP Finals Карлос Алькарас — Андрей Рублев 15 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали Алькараса фаворитом матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.54, что примерно 65% вероятности исхода. Успех Рублева котируется за 2.50 (35%).

Если испанец выиграет со счетом 2:0, сыграет пари за 2.35. Если россиянин обыграет соперника с таким же результатом, тогда сработает ставка за 4.00.

На то, что Рублев возьмет хотя бы одну партию, можно сыграть за 1.55.

Альваро Мората (сборная Испании). Испания уже добыла путевку на Евро-2024. Но это не спасет Кипр от разгрома

Тотал больше 22.5 гейма предложен за 1.90, ТМ 22.5 — также за 1.90. Либо можете присмотреться к другим вариантам: например, ТБ 21.5 за 1.62 или ТМ 21.5 за 2.28.

Триумф Алькараса с форой (-2.5) гейма доступен за 1.90. Но если вы больше верите в Рублева, тогда возьмите Ф2(+2.5) за 1.91.

Тай-брейк в этом матче можно оформить за 2.29.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

Карлос Алькарас — Андрей Рублев: прогноз и анализ матча ATP Finals 15 ноября 2023 года

Рублев и Алькарас неудачно стартовали на Итоговом турнире года. Андрей встречался с Даниилом Медведевым, которому уступал 2:6 по личным встречам, но которого обыграл на ATP Finals в прошлом году. Тогда матч получился трехсетовым и очень упорным, чего многие ожидали и на этот раз. Но, к сожалению для поклонников Рублева, борьбы не получилось от слова «совсем» — 4:6, 2:6.

Криштиану Роналду (сборная Португалии). Роналду вывел Португалию на Евро-2024 и теперь хочет стать лучшим бомбардиром отбора. Матч с Лихтенштейном как раз вовремя

Игра получилась трудной для Андрея во всех смыслах: Медведев блестяще действовал на собственных и чужих брейк-пойнтах, давил и вынуждал его ошибаться. Плюс в первой партии Рублева выводили из себя вспышки на трибунах и выкрики болельщиков — одного из них, посоветовавшего теннисисту собраться, Андрей послал подальше. Во втором сете Рублев как мог цеплялся за ускользавшего соперника, но едва не приведшее к травме падение при счете 1:3 окончательно уничтожило все шансы Андрея на камбэк. В тот момент ему было настолько обидно, что спортсмен едва сдержал слезы в паузе между геймами.

Хотя Рублев по игре и результатам выглядел лучше Медведева в последние недели, в Турине он ничего не смог противопоставить своему другу. И оказался в непростом положении — в ближайшем матче ему необходимо побеждать оголодавшего от отсутствия побед Карлоса Алькараса. Тот в первом круге в меру сенсационно проиграл Александру Звереву, ведя 1:0 по сетам. Сенсационно, потому что в этом сезоне испанец дважды обыграл немца, причем оба раза без потери партии.

Сейчас же Саша оказался успешнее в ключевые моменты, а самому Карлосу будто не хватило пороху, хотя в интервью после матча он опроверг это наблюдение. Возможно, проблему стоит искать в отсутствии практики — все-таки за последний месяц испанец провел только одну официальную встречу, когда в Париже уступил Сафиуллину. Поражение от Зверева стало для него третьим подряд — такой продолжительной серии неудач у Алькараса не было уже 2,5 года.

Оливье Жиру празднует победу над.&quot;ПСЖ&quot;. Матч «Милан» — «ПСЖ» стал самым популярным событием четвертого тура Лиги чемпионов

Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Андрей Рублев

Если Карлос проиграл Звереву в обоюдоострой борьбе, то от Рублева в противостоянии с Медведевым веяло безнадегой. Андрей не знал, что и как делать, чтобы остановить идеально и разнообразно игравшего Даниила.

Против Алькараса второй ракетке России будет очень тяжело — испанец, как и Медведев с Джоковичем, тащит любые мячи, поэтому просто мощными ударами его не переиграть. А еще Карлос прекрасно меняет ритм укороченными — против Рублева он обязательно будет пользоваться этим элементом, зная, что у Андрея игра на хавкорте не в полном порядке.

Алькарас сейчас не в лучшей своей форме, но даже с такой его игрой справиться эмоционально подорванному россиянину будет нереально.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой (-2.5) за 1.90.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Лукашенко объявил о раскрытии преступной схемы по экспорту молока в РФ
Эксперт назвал причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Россия уже не лидер фигурного катания? Что с Тутберидзе?
Панарин набирает очки в 14 матчах подряд
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Трагедия в любительском матче
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Сын Плющенко выдал гениальный прокат под Джексона!
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Кузнецов забил, Овечкин — снова нет
Анна Щербакова снова на льду: программа под «17 мгновений весны»
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ
Мобильные приложения СЭ

Матч «Милан» — «ПСЖ» стал самым популярным событием четвертого тура Лиги чемпионов