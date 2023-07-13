Медведев сыграет с Алькарасом второй раз за год. Даниил отомстит за поражение в финале «мастерса»?

Но Москито набрал слишком хорошую форму.

14 июля россиянин Даниил Медведев в полуфинале Уимблдона встретится с первой ракеткой мира — Карлосом Алькарасом из Испании. Для обоих спортсменов выход в полуфинал травяного «мейджора» — лучшее достижение в карьере. Игра между ними начнется не ранее 15.00 по московскому времени, в России легально не показывают турнир. В личном противостоянии теннисистов — ничья (1:1).

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Карлос Алькарас — Даниил Медведев 14 июля 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, испанец — серьезный фаворит противостояния: поставить на его успех можно с коэффициентом 1.38, это приблизительно 70% вероятности. Выигрыш Даниила идет с котировкой 3.16 (30%).

В 2023-м Алькарас уже обыгрывал Медведева — это случилось в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Москито не оставил шансов 27-летнему россиянину (6:3, 6:2). Эксперты считают, что сухая победа Карлоса (3:0) — наиболее вероятный исход и предстоящего поединка. Взять такой результат можно за 2.65.

Также доступен широкий выбор ставок на триумф любого из спортсменов с учетом форы:

• Ф1(-3.5) — за 1.74, Ф2(3.5) — за 2.17;

• Ф1(-4.5) — за 2.01, Ф2(4.5) — за 1.84.

За пять предыдущих раундов Алькарас отдал всего два сета — по одному Николасу Харри и Маттео Берреттини. Сыграть на то, что третья ракетка мира из России заберет хотя бы партию, можно за 1.40.

На прошлой стадии оба теннисиста довели по одному сету до тай-брейка: его наличие в предстоящем матче оценено в 1.47. Обратный вариант дали за 2.50.

Еще предложены рынки на тотал геймов: ТБ 39.5 можно оформить за 1.90, ТМ 39.5 — за 1.94.

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Карлос Алькарас — Даниил Медведев: прогноз и анализ матча Уимблдона 14 июля 2023 года

Поединок испанца и россиянина достоин финала — за попадание в решающую игру Уимблдона схлестнутся первая и третья ракетки мира. Спортсмены по-разному выглядели на прошлой стадии: Алькарас очень уверенно в трех партиях разобрался с шестым в рейтинге ATP Хольгером Руне, Медведев только в пяти одолел незвездного американца Кристофера Юбэнкса. Причем в четвертом сете, уступая 1:2, Даниил сравнял счет лишь на тай-брейке.

Выход в полуфинал Уимблдона — наивысшее достижение в карьере обоих теннисистов. 2023 год для них в целом складывается неплохо: Алькарас взял первый в карьере травяной турнир ATP, причем прямо перед британским «мейджором» — в июне (Queen's Club Championships). Кроме того, он победил еще на четырех соревнованиях ATP. В одном из них, на «мастерсе» в Индиан-Уэллсе, испанец в финале разобрался как раз с Медведевым. Даниил за этот год поучаствовал уже в шести финалах турниров ATP, пять из которых выиграл.

В личных встречах спортсменов — ничья (1:1). Карлос впервые обыграл первую ракетку России в марте в финале турнира в Индиан-Уэллсе. До этого они пересекались в 2021 году — тогда Медведев без проблем одолел Москито в первом раунде Уимблдона (6:4, 6:1, 6:2).

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Карлос Алькарас — Даниил Медведев

Испанец выглядит серьезным фаворитом: за пять раундов Уимблдона он отдал лишь два сета и ни разу не проиграл больше одного за матч. В четвертьфинале Алькарас без проблем проехался по шестой ракетке мира Хольгеру Руне, в том время как Медведев бодался с Юбэнксом, для которого текущая 43-я позиция в рейтинге является лучшей в карьере. В 2023-м Карлос выиграл 100% (10) поединков на траве, а в одном из них стал чемпионом — за несколько дней до старта Уимблдона победил на турнире в Лондоне. К тому же в этом году Москито уже обыгрывал лучшего теннисиста России в финале «мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-3.5) за 1.74.

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