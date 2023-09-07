Где обыгрывать Карлоса, если не в Нью-Йорке?

8 сентября российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале US Open сразится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Игра начнется не ранее 22.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 2:1 в пользу чемпиона последнего Уимблдона.

Коэффициенты букмекеров на матч US Open Карлос Алькарас — Даниил Медведев 8 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Алькараса безоговорочным фаворитом игры. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.28, что приблизительно 78% вероятности исхода. Успех Медведева предложен за 3.85 (22%).

Если считаете, что Даниил вгрызется в соперника, тогда возьмите Ф2(+5.5) по геймам за 1.95. Если больше верите в разгромный выигрыш Карлоса, тогда оформите Ф1(-5.5) за 1.90.

Тотал больше 36.5 гейма доступен за 1.88, ТМ 36.5 — за 1.97.

Четыре и более сета можно взять за 1.58, все пять — за 3.40. Обратные варианты оценены в 2.28 и 1.28 соответственно.

На то, что Медведев возьмет хотя бы одну партию, котировка — 1.54. На два — 2.43. Успех Алькараса с форой (-1.5) сета идет за коэффициент 1.52.

Тай-брейк в игре предложен за 1.74, его отсутствие — за 1.96.

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Карлос Алькарас — Даниил Медведев: прогноз и анализ полуфинала US Open 8 сентября 2023 года

«Я показываю свой лучший уровень. Отлично чувствую себя физически, показываю отличный теннис, психологически все в порядке. Я готов к большой битве против Медведева в полуфинале», — такое дерзкое и недвусмысленное заявление прозвучало от Алькараса перед матчем 1/2 финала US Open. Испанец выиграл 25 из 27 последних матчей и действительно показывает очень убедительный теннис — за пять встреч в Нью-Йорке он проиграл всего один сет.

Впрочем, стоит отметить, что сетка у Карлоса была не самой тяжелой: для попадания в четверку сильнейших он обыграл Кепфера, Харриса, Эванса, Арнальди и Зверева. Медведева Алькарас также уже проходил в этом сезоне — в финале турнира в Индиан-Уэллсе и в полуфинале Уимблдона. Правда, ни на одном из этих турниров Даниил не был так успешен, как здесь.

На пути в полуфинал Медведев обыграл Балаша, О'Коннелла, Баеса, де Минаура и Рублева. До этой стадии в Нью-Йорке Даниил дошел в четвертый раз за последние пять лет, причем продемонстрировал впечатляющий характер — в 1/4 проигрывал Рублеву с брейком в каждом сете, но закрыл соотечественника со счетом 3:0. Тем самым Даниил сохранил такие нужные силы для битвы с Карлосом.

Испанец — действующий чемпион американского «мейджора» и пока еще первая ракетка мира — соперник тяжелейший. Но он еще не знает, каким опасным противником в США является Медведев. Именно Даниил — лидер этого турнира по разнице побед и поражений за предыдущие пять лет.

Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Даниил Медведев

Матч 1/2 между Медведевым и Алькарасом — вывеска, достойная финала. И хотя эксперты считают испанца безоговорочным фаворитом, который, по их мнению, должен победить в трех сетах, игра может сложиться и в обратном направлении. Однако для этого Даниилу придется приложить очень много усилий — наверное, даже больше, чем в финалах ТБШ против Джоковича и Надаля.

Стоит отметить, что по ходу предыдущих пяти матчей на турнире Медведев не был безошибочен на подаче. В игре с Балашем он допустил три двойные, а в остальных встречах оформил от 6 до 10 невынужденных ошибок при вводе мяча в игру. Чтобы не давать Алькарасу легких очков, Даниилу придется действовать достаточно агрессивно, особенно на второй подаче. В пятисетовом формате это повлечет за собой неминуемые неудачи. Впрочем, это не значит, что по итогу россиянин не окажется сильнее.

Рекомендуемая ставка: Медведев допустит семь и более двойных ошибок за 1.74.

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