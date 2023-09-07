Прогнозы на спорт
Сегодня, 23:15
8 сентября российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале US Open сразится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Игра начнется не ранее 22.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 2:1 в пользу чемпиона последнего Уимблдона.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Алькараса безоговорочным фаворитом игры. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.28, что приблизительно 78% вероятности исхода. Успех Медведева предложен за 3.85 (22%).
Если считаете, что Даниил вгрызется в соперника, тогда возьмите Ф2(+5.5) по геймам за 1.95. Если больше верите в разгромный выигрыш Карлоса, тогда оформите Ф1(-5.5) за 1.90.
Тотал больше 36.5 гейма доступен за 1.88, ТМ 36.5 — за 1.97.
Четыре и более сета можно взять за 1.58, все пять — за 3.40. Обратные варианты оценены в 2.28 и 1.28 соответственно.
На то, что Медведев возьмет хотя бы одну партию, котировка — 1.54. На два — 2.43. Успех Алькараса с форой (-1.5) сета идет за коэффициент 1.52.
Тай-брейк в игре предложен за 1.74, его отсутствие — за 1.96.
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«Я показываю свой лучший уровень. Отлично чувствую себя физически, показываю отличный теннис, психологически все в порядке. Я готов к большой битве против Медведева в полуфинале», — такое дерзкое и недвусмысленное заявление прозвучало от Алькараса перед матчем 1/2 финала US Open. Испанец выиграл 25 из 27 последних матчей и действительно показывает очень убедительный теннис — за пять встреч в Нью-Йорке он проиграл всего один сет.
Впрочем, стоит отметить, что сетка у Карлоса была не самой тяжелой: для попадания в четверку сильнейших он обыграл Кепфера, Харриса, Эванса, Арнальди и Зверева. Медведева Алькарас также уже проходил в этом сезоне — в финале турнира в Индиан-Уэллсе и в полуфинале Уимблдона. Правда, ни на одном из этих турниров Даниил не был так успешен, как здесь.
На пути в полуфинал Медведев обыграл Балаша, О'Коннелла, Баеса, де Минаура и Рублева. До этой стадии в Нью-Йорке Даниил дошел в четвертый раз за последние пять лет, причем продемонстрировал впечатляющий характер — в 1/4 проигрывал Рублеву с брейком в каждом сете, но закрыл соотечественника со счетом 3:0. Тем самым Даниил сохранил такие нужные силы для битвы с Карлосом.
Испанец — действующий чемпион американского «мейджора» и пока еще первая ракетка мира — соперник тяжелейший. Но он еще не знает, каким опасным противником в США является Медведев. Именно Даниил — лидер этого турнира по разнице побед и поражений за предыдущие пять лет.
Матч 1/2 между Медведевым и Алькарасом — вывеска, достойная финала. И хотя эксперты считают испанца безоговорочным фаворитом, который, по их мнению, должен победить в трех сетах, игра может сложиться и в обратном направлении. Однако для этого Даниилу придется приложить очень много усилий — наверное, даже больше, чем в финалах ТБШ против Джоковича и Надаля.
Стоит отметить, что по ходу предыдущих пяти матчей на турнире Медведев не был безошибочен на подаче. В игре с Балашем он допустил три двойные, а в остальных встречах оформил от 6 до 10 невынужденных ошибок при вводе мяча в игру. Чтобы не давать Алькарасу легких очков, Даниилу придется действовать достаточно агрессивно, особенно на второй подаче. В пятисетовом формате это повлечет за собой неминуемые неудачи. Впрочем, это не значит, что по итогу россиянин не окажется сильнее.
Рекомендуемая ставка: Медведев допустит семь и более двойных ошибок за 1.74.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -