Казахстан возвращается в гонку матчем с аутсайдером группы. «Ястребы» растерзают Северную Ирландию?

Прогнозы на спорт
Сегодня, 09:15
10 сентября Казахстан в шестом туре отборочного турнира Евро-2024 сыграет с Северной Ирландией. Поединок на «Астана Арене» начнется в 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи для фанатов из России будет доступна на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 15.55 мск. Главным рефери назначен немец Даниэль Шлагер.
Букмекерская компания Olimpbet считает Казахстан небольшим фаворитом. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.75, что составляет 36% вероятности. Триумф гостей доступен с похожей котировкой 2.80 (34%), ничья — за 3.14 (30%).
Казахстан выиграл у североирландцев в первом круге (1:0). Причем команда Майкла О'Нила влетела в четырех из пяти туров отбора ЧЕ. Если верите, что «ястребы» снова не уступят андердогу группы H, возьмите вариант 1Х за 1.46.
Аналитики не ждут от соперников больших успехов в атаке. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.54, ТМ 2.5 — за 1.55.
Только в одном из пяти матчей зелено-белых в квалификации на Евро-2024 отличились обе сборные. Обмен голами с Казахстаном доступен за 2.10, «обе забьют — нет» — за 1.70.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 5.64.
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«Ястребы» триумфально прошли группу в прошлогодней Лиге наций: в квартете с Белоруссией, Азербайджаном и Словакией казахи лишь раз уступили азербайджанцам (0:3), а четыре матча выиграли.
В евроотборе парни Магомеда Адиева влетели дважды: в первом туре Словении (1:2) и в пятом — финнам (0:1). Зато Казахстан сенсационно сломил Данию (3:2), а затем без пропущенных мячей придушил Сан-Марино (3:0) и Северную Ирландию (1:0).
До поражения от Финляндии казахстанцы делили с ней первое место в таблице группы H. Но теперь команда Адиева сползла на четвертую строчку и соседствует с зелено-белыми. Правда, североирландцы отстают от «ястребов» на шесть баллов и уже ни на что не претендуют — в отличие от Казахстана, которого от второй строчки отделяют всего два очка.
Коллектив О'Нила провалил последнюю Лигу наций. В группе с Грецией, Косово и Кипром Северная Ирландия заняли третье место, выиграв лишь раз. В квалификации Евро-2024 все стало еще хуже: победа в первом туре над Сан-Марино и четыре поражения подряд, три из которых — всухую, в том числе от казахов.
По котировкам букмекеров, у соперников примерно равные шансы, но объективно Казахстан выглядит намного солиднее. Команда Адиева отлично показала себя в Лиге наций, а в этом отборе может похвастаться статусной победой над Данией (3:2) — полуфиналистом Евро-2020. «Ястребы» обыграли зелено-белых в гостях, и при родных трибунах повторить этот результат будет легче. Тем более что перспективы в отборе и мотивация у Казахстана намного лучше, чем у проваливших цикл гостей.
Впрочем, Северная Ирландия — далеко не боксерская груша. Парни О'Нила в этом отборе лишь однажды пропустили больше одного мяча за встречу, поэтому вряд ли Астана увидит разгром гостей и на этот раз.
Рекомендуемая ставка: победа Казахстана или ничья за 1.46.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -