Казахстан возвращается в гонку матчем с аутсайдером группы. «Ястребы» растерзают Северную Ирландию?

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Казахстан — Северная Ирландия 10 сентября 2023 года

Зелено-белые проиграли четыре из пяти матчей отбора на ЧЕ.

10 сентября Казахстан в шестом туре отборочного турнира Евро-2024 сыграет с Северной Ирландией. Поединок на «Астана Арене» начнется в 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи для фанатов из России будет доступна на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 15.55 мск. Главным рефери назначен немец Даниэль Шлагер.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 10 сентября 2023 года 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet считает Казахстан небольшим фаворитом. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.75, что составляет 36% вероятности. Триумф гостей доступен с похожей котировкой 2.80 (34%), ничья — за 3.14 (30%).

Казахстан выиграл у североирландцев в первом круге (1:0). Причем команда Майкла О'Нила влетела в четырех из пяти туров отбора ЧЕ. Если верите, что «ястребы» снова не уступят андердогу группы H, возьмите вариант 1Х за 1.46.

Аналитики не ждут от соперников больших успехов в атаке. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.54, ТМ 2.5 — за 1.55.

Только в одном из пяти матчей зелено-белых в квалификации на Евро-2024 отличились обе сборные. Обмен голами с Казахстаном доступен за 2.10, «обе забьют — нет» — за 1.70.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 5.64.

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Казахстан — Северная Ирландия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 февраля 2023 года

«Ястребы» триумфально прошли группу в прошлогодней Лиге наций: в квартете с Белоруссией, Азербайджаном и Словакией казахи лишь раз уступили азербайджанцам (0:3), а четыре матча выиграли.

В евроотборе парни Магомеда Адиева влетели дважды: в первом туре Словении (1:2) и в пятом — финнам (0:1). Зато Казахстан сенсационно сломил Данию (3:2), а затем без пропущенных мячей придушил Сан-Марино (3:0) и Северную Ирландию (1:0).

До поражения от Финляндии казахстанцы делили с ней первое место в таблице группы H. Но теперь команда Адиева сползла на четвертую строчку и соседствует с зелено-белыми. Правда, североирландцы отстают от «ястребов» на шесть баллов и уже ни на что не претендуют — в отличие от Казахстана, которого от второй строчки отделяют всего два очка.

Коллектив О'Нила провалил последнюю Лигу наций. В группе с Грецией, Косово и Кипром Северная Ирландия заняли третье место, выиграв лишь раз. В квалификации Евро-2024 все стало еще хуже: победа в первом туре над Сан-Марино и четыре поражения подряд, три из которых — всухую, в том числе от казахов.

Прогноз и ставка на матч Казахстан — Северная Ирландия

По котировкам букмекеров, у соперников примерно равные шансы, но объективно Казахстан выглядит намного солиднее. Команда Адиева отлично показала себя в Лиге наций, а в этом отборе может похвастаться статусной победой над Данией (3:2) — полуфиналистом Евро-2020. «Ястребы» обыграли зелено-белых в гостях, и при родных трибунах повторить этот результат будет легче. Тем более что перспективы в отборе и мотивация у Казахстана намного лучше, чем у проваливших цикл гостей.

Впрочем, Северная Ирландия — далеко не боксерская груша. Парни О'Нила в этом отборе лишь однажды пропустили больше одного мяча за встречу, поэтому вряд ли Астана увидит разгром гостей и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: победа Казахстана или ничья за 1.46.

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