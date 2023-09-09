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Сегодня, 09:15

Казахстан возвращается в гонку матчем с аутсайдером группы. «Ястребы» растерзают Северную Ирландию?

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Казахстан — Северная Ирландия 10 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Казахстан — Северная Ирландия.
Фото Официальный сайт Казахстанской федерации футбола
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Зелено-белые проиграли четыре из пяти матчей отбора на ЧЕ.

10 сентября Казахстан в шестом туре отборочного турнира Евро-2024 сыграет с Северной Ирландией. Поединок на «Астана Арене» начнется в 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи для фанатов из России будет доступна на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 15.55 мск. Главным рефери назначен немец Даниэль Шлагер.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
10 сент, 16:00. Astana Arena (Астана)
Казахстан
Северная Ирландия

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 10 сентября 2023 года 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet считает Казахстан небольшим фаворитом. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.75, что составляет 36% вероятности. Триумф гостей доступен с похожей котировкой 2.80 (34%), ничья — за 3.14 (30%).

Казахстан выиграл у североирландцев в первом круге (1:0). Причем команда Майкла О'Нила влетела в четырех из пяти туров отбора ЧЕ. Если верите, что «ястребы» снова не уступят андердогу группы H, возьмите вариант 1Х за 1.46.

Аналитики не ждут от соперников больших успехов в атаке. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.54, ТМ 2.5 — за 1.55.

Только в одном из пяти матчей зелено-белых в квалификации на Евро-2024 отличились обе сборные. Обмен голами с Казахстаном доступен за 2.10, «обе забьют — нет» — за 1.70.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 5.64.

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Казахстан — Северная Ирландия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 февраля 2023 года

«Ястребы» триумфально прошли группу в прошлогодней Лиге наций: в квартете с Белоруссией, Азербайджаном и Словакией казахи лишь раз уступили азербайджанцам (0:3), а четыре матча выиграли.

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В евроотборе парни Магомеда Адиева влетели дважды: в первом туре Словении (1:2) и в пятом — финнам (0:1). Зато Казахстан сенсационно сломил Данию (3:2), а затем без пропущенных мячей придушил Сан-Марино (3:0) и Северную Ирландию (1:0).

До поражения от Финляндии казахстанцы делили с ней первое место в таблице группы H. Но теперь команда Адиева сползла на четвертую строчку и соседствует с зелено-белыми. Правда, североирландцы отстают от «ястребов» на шесть баллов и уже ни на что не претендуют — в отличие от Казахстана, которого от второй строчки отделяют всего два очка.

Коллектив О'Нила провалил последнюю Лигу наций. В группе с Грецией, Косово и Кипром Северная Ирландия заняли третье место, выиграв лишь раз. В квалификации Евро-2024 все стало еще хуже: победа в первом туре над Сан-Марино и четыре поражения подряд, три из которых — всухую, в том числе от казахов.

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Прогноз и ставка на матч Казахстан — Северная Ирландия

По котировкам букмекеров, у соперников примерно равные шансы, но объективно Казахстан выглядит намного солиднее. Команда Адиева отлично показала себя в Лиге наций, а в этом отборе может похвастаться статусной победой над Данией (3:2) — полуфиналистом Евро-2020. «Ястребы» обыграли зелено-белых в гостях, и при родных трибунах повторить этот результат будет легче. Тем более что перспективы в отборе и мотивация у Казахстана намного лучше, чем у проваливших цикл гостей.

Впрочем, Северная Ирландия — далеко не боксерская груша. Парни О'Нила в этом отборе лишь однажды пропустили больше одного мяча за встречу, поэтому вряд ли Астана увидит разгром гостей и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: победа Казахстана или ничья за 1.46.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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