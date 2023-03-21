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Сегодня, 23:15

Казахстан — Словения: «ястребы» распустили когти и готовы напугать Облака

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Казахстан — Словения 23 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Ян Облак.
Фото Global Look Press
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Команды много забивают и много пропускают.

23 марта в первом туре отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы H Казахстан примет Словению. Матч пройдет на «Астана Арене», а обслужит его Гленн Нюберг из Швеции. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. В России игру в прямом эфире не покажут.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
23 мар, 18:00. ()
Казахстан
Словения

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Казахстан — Словения 23 марта 2023 года

По мнению букмекерской компании PARI, Словения — фаворит противостояния. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2.00, что составляет 50% вероятности успеха. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 4.05 (20%), ничья идет за близкие 3.30 (30%).

В календарном 2022-м Казахстан не проиграл шесть официальных игр из восьми. Ничью или победу команды Магомеда Адиева в предстоящей встрече можно взять за 1.80.

«Верх» по голам был пробит в четырех из пяти последних матчей Казахстана. ТБ 2.5 во встрече со Словенией предложен за 2.30, ТМ 2.5 — 1.60.

В трех предыдущих официальных играх Казахстана из четырех забивали обе команды. То же самое произошло в четырех из пяти встреч с участием Словакии. Обмен голами идет за 2.02, обратный рынок предложен за 1.78.

Три наиболее вероятных результата поединка, по мнению букмекеров:

  • минимальная победа гостей 1:0 — за 6.50;

  • ничья 1:1 идет за 7.00;

  • 0:0 — за 7.50.

На гол в промежутке с 76-й по 90-ю минуту доступен коэффициент 2.00.

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Казахстан — Словения: прогноз и анализ матча 1-го тура квалификации Евро-2024 23 марта 2023 года

Последние официальные матчи Казахстан сыграл осенью 2022 года в рамках Лиги наций УЕФА. Соперниками команды Магомеда Адиева были Белоруссия, Азербайджан и Словакия. «Ястребы» проиграли только один матч — Азербайджану (0:3), а еще четыре поединка выиграли и заняли первое место.

У Словении группа ЛН была сложнее — команда выступала на уровень выше, в дивизионе В. Парни Матьяжа Кека встречались со шведами, норвежцами и сербами: выиграли лишь один матч, дважды проиграли, три встречи свели вничью и стали третьими.

В квалификации к Евро-2024 командам противостоит мощная Дания, а также Финляндия и Северная Ирландия, с которыми казахстанцы и словенцы разыграют вторую путевку на чемпионат Европы. А еще тут есть вечный аутсайдер — Сан-Марино.

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Прогноз и ставка на матч Казахстан — Словения

Казахстан проиграл три последних матча, включая два товарищеских. А еще «ястребы» пропустили в каждом из шести предыдущих поединков, в том числе в контрольных встречах. Но и забивали они тоже регулярно: из восьми официальных матчей 2022 года лишь один завершился без голов парней Адиева.

Словения намного лучше закончила прошлый год: если считать товарищеские матчи, команда Кека не проиграла в шести последних поединках. При этом словенцы сыграли мощно против превосходящих их по силам соперников: обыграли норвежцев во главе с Эрлингом Холанном (2:1) и едва не дожали шведов (1:1), открыв счет в гостях.

Словения тоже регулярно забивает — в пяти последних матчах оформила девять мячей. Но и пропускает изрядно: в прошлом году Ян Облак оформил «сухарь» всего три раза, а из 10 последних встреч в пассиве у вратаря «Атлетико» 13 мячей.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.02.

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