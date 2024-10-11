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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

Казахстан при Черчесове не забивает и не выигрывает. Словения едет в Алматы в надежде продлить эту серию

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Казахстан — Словения 13 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Станислав Черчесов (сборная Казахстана).
Фото Getty Images
Сборная Казахстана.
Фото Официальный сайт Казахстанской федерации футбола
Станислав Черчесов (сборная Казахстана).
Фото Официальная страница Казахстанской федерации футбола ВКонтакте, соцсети
Беньямин Шешко (сборная Словении).
Фото Getty Images
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В сентябре парни Матьяжа Кека разгромно победили в Любляне.

13 октября Казахстан примет сборную Словении в четвертом туре группового этапа Лиги наций. Матч состоится на Центральном стадионе в Алматы и начнется в 16.00 по московскому времени. Главный судья — англичанин Крэйг Поусон. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

Лига наций B. Группа 3
13 окт, 16:00. Central Stadium (Алма-Ата)
Казахстан
Словения

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Казахстан — Словения 13 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе гостей: поставить на словенцев можно с коэффициентом 1.67, это примерно 53% вероятности. Успех команды Станислава Черчесова оценили в 5.00 (20%). На ничью предложили котировку 3.70 (27%).

В сентябре Казахстан проиграл коллективу Матьяжа Кека в Любляне (0:3) Верите, что на Центральном стадионе в Алматы хозяева наберут очки? Опция 1Х доступна за 2.13.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.77. Рынок «обе забьют» дали за 2.01, обратный вариант — за 1.79.

Три наиболее вероятных результата встречи по версии экспертов указывают на победу Словении с сухим счетом или ничью.

  • 1:0 — за 5.60;

  • 1:1 — за 6.20;

  • 2:0 — за 6.40.

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Казахстан — Словения: прогноз и анализ матча Лиги наций 13 октября 2024 года

По итогам прошлого розыгрыша Лиги наций Казахстан заслужил промо в дивизион В — занял первое место в квартете с Азербайджаном, Словакией и Белоруссией с четырьмя победами, ничьей и одним ничего не значащим поражением в последнем туре. К такому впечатляющему результату сборную привел Магомед Адиев, но летом тренер оставил свой пост — вместо него команду возглавил Станислав Черчесов.

Бывший полевой командир сборной России дебютировал с нулевой ничьей против Норвегии на Центральном стадионе Алматы. Казахи сдержали Эрлина Холанна, но сами моментов почти не создавали: нанесли всего четыре удара по воротам, ни разу не попали в створ, а xG составил 0.35. Для сравнения, скандинавы по этому показателю набрали 2.39.

Сборная Казахстана.
Фото Официальный сайт Казахстанской федерации футбола

Два следующих матча закончились для сборной Казахстана разгромными поражениями — от Словении в Любляне (0:3) и Австрии в Линце (0:4). С голевыми шансами у гостей снова было туго — 0.23 и 0.41 xG соответственно. Хотя после игры на «Райффайзен Арене» Черчесов даже нашел поводы для оптимизма.

«Это не большое поражение, но мы должны извлечь из него правильные уроки. Несмотря на разгром, я увидел прогресс по сравнению с игрой в Словении. Мы учимся, это футбол. Я уверен, что к следующим играм мы подойдем с большим опытом.

Доволен Астановым и Исламханом. Аслан Дарабаев вышел после долгого перерыва и сыграл достаточно качественно. Это турнир, который был придуман вместо товарищеских игр. Мы будем использовать его, чтобы подготовиться к отбору на чемпионат мира", — сказал тренер сборной Казахстана.

Станислав Черчесов (сборная Казахстана).
Фото Официальная страница Казахстанской федерации футбола ВКонтакте, соцсети

Словения начала Лигу наций с двух домашних матчей — сыграла вничью с Австрией (1:1) и разгромила казахов (3:0). В третьем туре команда Матьяжа Кека крупно влетела Норвегии в Осло (0:3) — Эрлин Холанн оформил дубль, Александр Серлот отличился голом и ассистом.

Сейчас в активе словенцев четыре очка — австрийцы набрали столько же, но находятся выше по дополнительным показателям. Норвежцы лидируют с семью баллами, Казахстан замыкает таблицу с одним очком.

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Травмы и дисквалификации перед матчем Казахстан — Словения

О потерях в составах команд не сообщалось.

Казахстан — Словения: статистика личных встреч

История противостояния команд насчитывает три поединка. В сентябре парни Матьяжа Кека разгромно выиграли в Любляне (3:0) во втором туре Лиги наций благодаря хет-трику Беньямина Шешко. А в прошлом году сборные соперничали в квалификации Евро-2024 — словенцы победили в обоих матчах с одинаковым счетом (2:1).

Беньямин Шешко (сборная Словении).
Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч Казахстан — Словения

Яну Облаку вполне по силам увезти «сухарь» с Центрального стадиона в Алматы. После прихода Черчесова казахи не впечатляют в атаке — ни одного гола в трех играх. Показатели xG в них — 0.35, 0.23 и 0.41. Словенцы славятся как раз крепкой обороной — на Евро-2024 сдержали нападение Англии (0:0) и Португалии (0:0). Да и в семи последних официальных матчах команда Матьяжа Кека лишь однажды пропустила больше одного мяча — в предыдущем туре от Норвегии (0:3).

Рекомендуемая ставка: Казахстан не забьет за 2.15.

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