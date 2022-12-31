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Сегодня, 14:00

Кешбэк до 10% на любую сумму: БЕТСИТИ продлил программу лояльности на 2023 год

Лео Месси.
Фото Getty Images
БЕТСИТИ.
БЕТСИТИ.
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БЕТСИТИ продлевает программу лояльности в онлайне и в клубах до 31 декабря 2023 года.

Программа лояльности БЕТСИТИ стартовала 11 мая 2022 года и сразу же пришлась по душе игрокам. После запуска программы в клубах БЕТСИТИ положительную обратную связь дали 87% игроков, в онлайне — более 90%.

В первую очередь игроки оценили доступную механику и неограниченный по сумме кешбэк.

Для участия достаточно делать ставки с коэффициентом от 1.20 на сайте betcity.ru, в мобильном приложении или в клубах букмекера. В зависимости от оборота ставок за месяц ты можешь получить статус и кешбэк до 10%, а главное — его сумма не ограничена!

В новом году букмекер планирует внедрить ряд обновлений в программу лояльности. За счет этого игроки смогут получать еще больше бонусов и удовольствия от игры в БЕТСИТИ.

Полные правила программы лояльности БЕТСИТИ

БЕТСИТИ.
БЕТСИТИ.
Прогнозы на спорт
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