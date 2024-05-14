Клиент букмекера поставил 1 000 000 рублей на ничью между «Балтикой» и «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России

14 мая в финальном матче Пути регионов Кубка России «Балтика» примет «Спартак». Встреча состоится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и начнется в 20.45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на сегодняшнее топ-событие.

В день игры букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Спартака» в основное время можно сделать ставку по коэффициенту 1.87, что соответствует примерно 52% вероятности. Ничья в линии идет за 3.58 (около 27%). Котировки на триумф «Балтики» по итогам 90 минут игры составляют 4.70 (приблизительно 21%).

«Спартак» также считается явным фаворитом в случае ничьей в основное время. Поставить на итоговый успех москвичей с учетом вероятности серии пенальти можно за 1.35 (около 72%). Аналогичная ставка на хозяев доступна за 3.25 (примерно 28%).

Клиенты букмекера сделали выбор в пользу фаворита. В общем объеме ставок на исход сегодняшней встречи 40% приходится на победу «Спартака», 26% распределено в пользу успеха «Балтики», а 34% сделано на ничью. Доля столичного клуба во всем объеме пари на проход той или иной команды в решающую стадию Кубка составляет 76%, на «Балтику» приходится 24%.

Эксперты не ждут от «Балтики» и «Спартака» результативной игры. По оценкам аналитиков, команды Сергея Игнашевича и Владимира Слишковича забьют на двоих максимум два мяча. Этому событию в линии соответствует коэффициент 1.80. Противоположный вариант (три гола и более) доступен за 2.03. Котировки на обмен голами составляют 1.85.

Наиболее вероятные варианты в линии на точный счет — ничья 1:1 и победа «Спартака» 1:0. Каждый из этих вариантов оценивается коэффициентом 7.00. В случае сухой победы любой из команд сыграет котировка 2.30. Поставить на то, что гости откроют счет, можно за 1.65. Аналогичная ставка на хозяев идет за 2.55.

Клиентам букмекера также доступны ставки на индивидуальные достижения игроков. С наибольшей долей вероятности забить сегодня могут спартаковцы Тео Бонгонда и Манфред Угальде, а также «балтиец» Анхело Энрикес. Пари на гол каждого из них будет рассчитано за 3.55.

Самая крупная ставка на предстоящую игру — 1 000 000 рублей. Клиент PARI рискнул этой суммой, спрогнозировав ничью в основное время игры между «Балтикой» и «Спартаком» по коэффициенту 3.60. В случае успеха чистый выигрыш составит 2 600 000 рублей. Еще один клиент поставил 500 000 рублей на победу «Балтики» в основное время за 4.50 и теперь претендует на 1 750 000 рублей.

Победа в Кубке может помочь каждой из команд скрасить сезон. За два тура до окончания чемпионата «Спартак» идет на пятом месте и уже потерял математические шансы выиграть золото. «Балтика» же ведет борьбу за выживание и на данный момент находится в зоне вылета — на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Суперфинал Кубка России состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. В решающей игре победитель сегодняшнего матча сыграет с сильнейшей командой верхней сетки плей-офф (Путь РПЛ) — ЦСКА или «Зенитом». В БК считают «Зенит» главным фаворитом Кубка, оценивая шансы петербуржцев выиграть трофей коэффициентом 2.00. Сделать ставку на триумф «Спартака» можно за 4.00, следом идут ЦСКА (4.50) и «Балтика» (9.00).