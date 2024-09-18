Клиент букмекера поставил 1 000 000 рублей на победу «ПСЖ» или ничью в матче с «Жироной» в Лиге чемпионов

18 сентября «ПСЖ» сыграет с «Жироной» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже, начало запланировано на 22.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала, как распределились ставки клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики считают «ПСЖ» фаворитом с коэффициентом 1.37, что соответствует 71% вероятности. Ставки на успех «Жироны» принимаются за 7.80, а на ничью — за 5.60. Эти котировки соответствуют вероятностям 12% и 17%.

Практически все клиенты согласны с букмекерами. На победу «ПСЖ» приходится 99% от общего оборота ставок на исход встречи.

Аналитики ждут, что в матче будет много голов. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.43, а на тотал меньше 2.5 — за 2.85. При этом букмекеры считают, что в матче забьют обе команды. Обмен результативными ударами оценен коэффициентом 1.68, противоположный результат — в 2.18.

В ставках на точный счет наиболее вероятным исходом считается победа «ПСЖ» со счетом 2:0, этот исход котируется за 8.50.

В линии букмекера доступны и другие интересные ставки на предстоящую игру. К примеру, с коэффициентом 3.20 можно заключить пари на то, что игрок любой из команд оформит дубль. Если же кому-то удастся сделать хет-трик, сыграет ставка за 9.00. Наиболее вероятным автором гола считается форвард парижан Брэдли Барколя. Поставить на то, что он забьет, можно за 2.40.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на сегодняшний матч — 1 000 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из пяти событий, включив в него прогноз на то, что «ПСЖ» не проиграет, за 1.10. Общий коэффициент экспресса — 2.58.

По статистике, в последних двадцати матчах с участием парижан показывается в среднем 3,1 желтая карточка за 90 минут. Букмекер предлагает коэффициент 3.05 на то, что парижане победят, а общий тотал желтых карточек составит не менее 4.5.

«ПСЖ» — действующий чемпион Франции. Новый сезон клуб начал с четырех побед в четырех матчах лиги 1. «Жирона» в прошлом сезоне заняла третье место в ла лиге, благодаря чему получила возможность впервые в своей истории сыграть в Лиге чемпионов.