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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:35

Клиент букмекера поставил 1 500 000 рублей на победу Хорватии над Италией в матче Евро-2024

Лука Модрич.
Фото Getty Images
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24 июня в матче третьего тура группы B на Евро-2024 встретятся сборные Хорватии и Италии. Игра пройдет в Лейпциге и начнется в 22.00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников на победу в грядущей встрече.

Чемпионат Европы. Группа B
24 июн, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Хорватия
Италия

Эксперты считают, что у команды Лучано Спаллетти чуть больше шансов на победу. На триумф итальянцев по итогам 90 минут игры можно поставить по коэффициенту 2.48, что соответствует примерно 39% вероятности. Шансы Хорватии на успех оценены в 3.40 (около 29%). Котировки на ничью в линии букмекера составляют 3.05 (приблизительно 32%).

Клиенты склоняются к победе Италии. На триумф подопечных Спаллетти приходится около 61% от общего оборота ставок на исход игры. Примерно 33% сделано в пользу Хорватии, еще приблизительно 6% — на ничью.

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Букмекеры сомневаются в том, что матч будет результативным. Поставить на то, что команды забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 2.07. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.77.

Аналитики считают, что в предстоящем противостоянии отличатся обе команды. Если забьют и Хорватия, и Италия, сыграет коэффициент 1.75. Обратный исход идет за 2.10. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 3.10.

В отдельной линии клиентам предлагается назвать точный счет основного времени матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 5.50. На то, что счет откроют итальянцы, можно поставить за 1.90. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении хорватов составляют 2.18.

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Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов букмекера — 1 500 000 рублей. Один из игроков заключил пари на победу Хорватии с коэффициентом 3.40. В случае успеха чистый выигрыш составит 3 600 000 рублей.

Сборная Хорватии в двух турах Евро-2024 набрала одно очко. Сначала команда Златко Далича проиграла Испании (0:3), а затем упустила победу над Албанией на последних секундах матча (2:2). Чтобы пройти в 1/8 финала, «Шашечным» обязательно нужно побеждать Италию. На то, что хорваты все-таки сыграют в плей-офф, дают коэффициент 2.95. На чемпионство команды Далича можно поставить за 125.

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Итальянцы в первом туре победили Албанию (2:1), а затем проиграли Испании (0:1). Если бы не Джанлуиджи Доннарумма, поражение могло бы быть крупным. Сборной Италии, чтобы гарантированно выйти в плей-офф, достаточно ничьей. На выход в 1/8 финала предлагают котировку 1.06, а на то, что действующие чемпионы Европы защитят титул, можно сделать ставку за 18.0.

Группу B досрочно выиграла сборная Испании, которая в параллельном матче встретится с Албанией.

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