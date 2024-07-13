Клиент букмекера поставил 1 500 000 рублей на победу Испании в финале Евро-2024

14 июля в финальном матче Евро-2024 сыграют сборные Испании и Англии. Встреча состоится на Олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 22.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы соперников и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

До начала игры букмекеры отдают небольшое предпочтение испанцам. Ставки на итоговую победу «Красной фурии» с учетом вероятности дополнительного времени и серии пенальти принимаются по коэффициенту 1.70, что соответствует примерно 57% вероятности. Сделать ставку на то, что трофей достанется англичанам, можно за 2.17 (около 43%).

В распределении котировок на исход игры в основное время также наблюдается незначительное преимущество испанцев. Спрогнозировать их триумф по итогам 90 минут можно за 2.50 (приблизительно 38%). На ничью установлен коэффициент 2.90 (около 34%). Ставки на победу Англии принимаются за 3.50 (примерно 28%).

Клиенты букмекера считают фаворитом сборную Испании. В общем обороте ставок на исход встречи зафиксировано соотношение 86% на 14% в пользу «Красной фурии». На победу Испании в основное время приходится примерно 82% от общего оборота ставок на исход встречи. Еще 12% от всего объема пари распределены в пользу англичан, а 6% сделано на ничью.

Сборная Испании забила на Евро-2024 больше всех — 13 мячей с учетом дополнительного времени. На счету англичан семь мячей. Несмотря на высокую результативность соперников, аналитики ждут от финала «низовой» игры. Вероятнее всего, команды Луиса де ла Фуэнте и Гарета Саутгейта забьют на двоих не более двух мячей. Спрогнозировать это событие можно за 1.53. Обратный вариант (тотал больше 2.5) доступен за 2.50. Вероятность обмена голами котируется за 2.05. Если хотя бы одна из команд сыграет на ноль, зайдет ставка за 1.80.

В линии на точный счет матча самые ожидаемые варианты — 0:0 и 1:1 за 5.50. Вероятность победы любого из соперников с сухим счетом оценивается котировкой 2.35.

БК предлагает клиентам поставить на то, что победитель определится в основное время, с коэффициентом 1.42. Ставки на победу одной из команд в овертайме принимают за 5.30, а серия пенальти в этой игре идет за 4.30. Вероятность увидеть гол в обоих таймах составляет 2.10. Коэффициент на волевую победу любой из команд — 7.50.

Клиентам PARI доступны ставки на индивидуальные достижения игроков в матче Испании и Англии. С наибольшей долей вероятности отличатся в этой встрече форварды Харри Кейн и Альваро Мората. Ставки на гол в их исполнении принимаются за 3.20 и 3.80 соответственно.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру — 1 447 157 рублей на итоговую победу Испании по коэффициенту 1.80. В случае успеха чистый выигрыш по этой ставке составит почти 1 000 000 рублей.

Сборная Испании — трехкратный чемпион Европы. Испанцы выигрывали турнир в 1964, 2008 и 2012 годах. В случае триумфа в воскресенье они установят абсолютный рекорд по количеству побед на Евро. На нынешнем турнире «Красная фурия» выиграла все шесть матчей — у Хорватии (3:0), Италии (1:0), Албании (1:0), Грузии (4:1), Германии (2:1 в дополнительное время) и Франции (2:1).

Англичане никогда не были чемпионами Европы. Их лучший результат — финал Евро-2020. В групповом турнире Евро-2024 «Три льва» обыграли Сербию (1:0), а также сыграли вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В плей-офф англичане прошли Словакию (2:1 в дополнительное время), Швейцарию (1:1, по пенальти — 5:3) и Нидерланды (2:1).