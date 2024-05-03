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Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:50

Клиент букмекера поставил 760 000 рублей на победу «Лейпцига» над «Хоффенхаймом»

Беньямин Шешко.
Фото Global Look Press
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3 мая «Хоффенхайм» примет «РБ Лейпциг» в матче 32-го тура чемпионата Германии. Встреча пройдет на «ПреЦеро Арене» в Зинсхайме и начнется в 21.30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
03 мая, 21:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
РБ Лейпциг

Букмекеры считают гостей фаворитами предстоящей встречи и дают на победу «Лейпцига» коэффициент 1.55, что соответствует 62% вероятности. Поставить на успех «Хоффенхайма» можно за 5.00 (около 20%). Ничья котируется за 5.30 (18%).

Клиенты букмекера тоже склоняются к победе «красных быков», на которых приходится 98% от общего оборота пари на исход встречи.

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По оценкам аналитиков, соперники порадуют зрителей большим количеством голов и забьют четыре мяча на двоих или больше. Поставить на это можно за 1.73. Обратная ситуация и тотал меньше 3.5 идет за 2.13. Последний раз команды встречались в декабре в 15-м туре национального чемпионата, и тогда «Лейпциг» выиграл со счетом 3:1.

Если оба коллектива забьют, сыграет пари за 1.43. В ставках на точный счет наиболее вероятный исход — победа «красных быков» со счетом 2:1 по коэффициенту 9.50. Сухая победа гостей котируется за 3.30. Поставить на то, что «деревенские» будут проигрывать по ходу матча и не уступят, можно за 5.60.

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Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов БК — 760 000 рублей на победу «Лейпцига» в основное время по котировке 1.73. Игрок добавил этот прогноз в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.94.

Подопечные Марко Розе занимают четвертое место в бундеслиге и не проигрывали в пяти последних матчах (четыре победы и одна ничья). «Красные быки» досрочно обеспечили себе место в Лиге чемпионов. «Хоффенхайм» идет на девятой строчке национального чемпионата. Команда Пеллегрино Матараццо уступила в трех из пяти последних матчей, и ей еще предстоит борьба за попадание в топ-7 турнирной таблицы.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лейпциг
ФК Хоффенхайм
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