Клиент букмекера поставил 800 000 рублей на победу ЦСКА над «Зенитом» в финале Пути РПЛ Кубка России

2 мая в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России ЦСКА примет «Зенит». Встреча действующего обладателя трофея с чемпионом страны состоится на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.15 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на сегодняшнее топ-событие.

В день игры в Москве букмекеры не считают фаворитом ни одного из соперников, отдавая лишь символическое предпочтение гостям. На победу «Зенита» можно сделать ставку по коэффициенту 2.50, что соответствует примерно 39% вероятности. Котировки на триумф ЦСКА составляют 3.10 (приблизительно 31%). Ничья в линии идет за 3.25 (около 30%).

Вместе с тем петербургский клуб считается абсолютным фаворитом двухматчевого противостояния. Спрогнозировать итоговый успех «Зенита» по сумме двух встреч можно по коэффициенту 1.40 (около 69% вероятности). Пари на выход ЦСКА в Суперфинал Кубка будет рассчитано за 3.05 (примерно 31%).

Клиенты букмекера сделали выбор в пользу клуба с берегов Невы. В общем объеме ставок на исход сегодняшней встречи 53% приходится на победу «Зенита», 36% распределено в пользу ЦСКА, а 11% сделано на ничью. Доля петербургской команды во всем объеме пари на проход в решающую стадию Кубка составляет 90%.

Эксперты не ждут от москвичей и петербуржцев результативной игры. По оценкам аналитиков, команды Владимира Федотова и Сергея Семака забьют на двоих максимум два мяча. Этому событию в линии соответствует коэффициент 1.60. Противоположный вариант (три гола и более) доступен за 2.40. Котировки на обмен голами составляют 1.97.

Наиболее вероятные варианты в линии пари на точный счет — ничьи 0:0 и 1:1 за 6.00. В случае сухой победы любой из команд сыграет котировка 2.30. Поставить на то, что петербуржцы откроют счет, можно за 1.95. Аналогичное пари на москвичей идет за 2.25.

Самая крупная ставка на предстоящую игру составляет 900 000 рублей. Клиент БК поставил на ТБ 2.5 по коэффициенту 2.40. Еще один игрок заключил пари на сумму 800 000 рублей на победу ЦСКА по коэффициенту 3.25.

«Зенит» из-за двух поражений подряд в РПЛ позволил догнать себя по очкам «Краснодару», сохранив при этом первое место. У обоих лидеров по 50 баллов по итогам 26 туров. ЦСКА же после прошлогоднего второго места опустился на восьмое. В чемпионате у армейцев серия из четырех матчей подряд без побед.

ЦСКА выигрывал Кубок России восемь раз. «Зенит» — только четыре. Столичный клуб — действующий обладатель трофея, петербуржцы в последний раз брали его в 2020 году. Победитель нынешнего противостояния сыграет в Суперфинале с сильнейшей командой нижней сетки плей-офф. Матч состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.