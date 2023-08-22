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Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:25

Клиент PARI поставил 100 000 рублей на матч «Текстильщика» с «Амкалом» в 1/128 финала Кубка России

«Амкал».
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22 августа в матче 1/128 финала «Пути регионов» Кубка России представитель второго дивизиона «Текстильщик» примет один сильнейших медийных клубов страны — «Амкал». Игра пройдет в Иваново и начнется в 19.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
22 авг, 19:00. Текстильщик (Иваново)
Текстильщик
Амкал

Букмекеры считают, что у «Текстильщика» чуть более предпочтительные шансы пробиться в следующую стадию. Выход профессиональной команды в 1/64 финала (с учетом возможной серии пенальти) оценивается коэффициентом 1.70, что соответствует примерно 56% вероятности. Поставить на дальнейшее продвижение «Амкала» по турнирной сетке можно за 2.15 (около 44%).

Если говорить о шансах команд решить исход игры в основное время, то и здесь вероятность успеха «Текстильщика» немного выше. Сделать ставку на победу хозяев по итогам 90 минут можно за 2.18 (приблизительно 44%). Триумф «Амкала» в линии идет за 3.05 (около 31%). Котировки на ничью составляют 3.75 (почти 26%).

По оценкам аналитиков PARI, за 90 минут команды способны забить от двух до трех мячей. При результативности в три гола и более сыграет котировка 1.80. Если же соперники не смогут пробить тотал больше 2.5, зайдет ставка за 2.00. Поставить на то, что «Текстильщик» и «Амкал» поразят ворота друг друга, можно за 1.65. Противоположный вариант доступен за 2.25.

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Клиенты PARI склоняются к выходу «Амкала» в 1/64 финала. На триумф блогерского клуба приходится 77% от общего объема ставок на итоги встречи. Если говорить об общем обороте пари на исход в основное время, то здесь распределение следующее: 58% — в пользу «Амкала», 36% — на хозяев, а 6% приходится на ничью. Самая крупная из ставок — 100 000 рублей на «Текстильщик» с нулевой форой по коэффициенту 1.65.

«Текстильщик» начинает выступления в Кубке России с 1/128 финала. «Амкал» стартовал с более ранней стадии — 1/256 финала. В июле блогерский клуб одолел в основное время команду Второго дивизиона «Знамя» со счетом 3:2.

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В прошлом сезоне «Амкал» дошел до 1/64 финала, а «Текстильщик» — до 1/32 финала. В нынешнем сезоне клуб из Иваново, выступающий под руководством бывшего игрока сборной России Игоря Колыванова, стартовал в дивизионе «А» Второй лиги с победы, поражения и четырех ничьих в шести матчах.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Амкал
ФК Текстильщик (Иваново)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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