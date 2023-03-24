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Прогнозы на спорт

Сегодня, 23:15

Клиент PARI поставил 27 000 рублей на два матча НХЛ и выиграл более четырех миллионов

Павел Бучневич.
Фото Getty Images
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В ночь на 24 марта в НХЛ состоялись два матча, которые помогли одному из клиентов букмекерской компании PARI сорвать невероятный куш. Игрок, проживающий в Ростовской области, собрал экспресс, поставив менее 30 тысяч рублей, и выиграл более четырех миллионов рублей.

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Беттор выбрал всего два матча, но зато такие рынки, которые оцениваются очень высоким коэффициентом. Он поставил на то, что «Детройт Ред Уингз» обыграет «Сент-Луис Блюз» в первом периоде, но в итоге именно «Сент-Луис» выиграет матч. Этот исход в момент заключения пари оценивался коэффициентом 13.0. Также он предположил, что «Сиэтл Кракен» возьмет верх в первом периоде встречи с «Нэшвилл Предаторз», но по итогам основного времени будет зафиксирована ничья. Коэффициент такого события был равен 12.0. Общий коэффициент экспресса составил 156.0. А сумма ставки была равна 27 500 рублей.

В это трудно поверить, но все произошло именно так, как прогнозировал игрок. «Детройт» выиграл первый период со счетом 2:1, но в итоге уступил «Сент-Луису» 3:4. А в другом матче «Сиэтл» действительно был сильнее в первом отрезке встречи, причем ему удалось забить в самом начале игры. Но встреча получилась очень упорной: «Нэшвилл» сравнял во втором периоде, и до конца матча ничейный результат сохранился. «Предаторз» победили по буллитам, но для беттора это уже не имело никакого значения.

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Таким образом, игрок смог существенно увеличить свой банк. Благодаря суперточному, но очень рискованному прогнозу он получил выплату в 4 290 000 рублей!

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