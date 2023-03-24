Клиент PARI поставил 27 000 рублей на два матча НХЛ и выиграл более четырех миллионов

В ночь на 24 марта в НХЛ состоялись два матча, которые помогли одному из клиентов букмекерской компании PARI сорвать невероятный куш. Игрок, проживающий в Ростовской области, собрал экспресс, поставив менее 30 тысяч рублей, и выиграл более четырех миллионов рублей.

Беттор выбрал всего два матча, но зато такие рынки, которые оцениваются очень высоким коэффициентом. Он поставил на то, что «Детройт Ред Уингз» обыграет «Сент-Луис Блюз» в первом периоде, но в итоге именно «Сент-Луис» выиграет матч. Этот исход в момент заключения пари оценивался коэффициентом 13.0. Также он предположил, что «Сиэтл Кракен» возьмет верх в первом периоде встречи с «Нэшвилл Предаторз», но по итогам основного времени будет зафиксирована ничья. Коэффициент такого события был равен 12.0. Общий коэффициент экспресса составил 156.0. А сумма ставки была равна 27 500 рублей.

В это трудно поверить, но все произошло именно так, как прогнозировал игрок. «Детройт» выиграл первый период со счетом 2:1, но в итоге уступил «Сент-Луису» 3:4. А в другом матче «Сиэтл» действительно был сильнее в первом отрезке встречи, причем ему удалось забить в самом начале игры. Но встреча получилась очень упорной: «Нэшвилл» сравнял во втором периоде, и до конца матча ничейный результат сохранился. «Предаторз» победили по буллитам, но для беттора это уже не имело никакого значения.

Таким образом, игрок смог существенно увеличить свой банк. Благодаря суперточному, но очень рискованному прогнозу он получил выплату в 4 290 000 рублей!