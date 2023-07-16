Клиент PARI поставил 3 500 000 рублей на победу Алькараса над Джоковичем в финале Уимблдона

15 июля в финале Уимблдона-2023 встретятся испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Матч первой и второй ракеток мира запланирован на 16.10 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы сильнейших теннисистов планеты и рассказала о ставках клиентов на решающую игру третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

Фаворитом предстоящей игры букмекеры называют Джоковича. Поставить на победу серба можно по коэффициенту 1.57, что соответствует примерно 62% вероятности. Триумф Алькараса на главном турнире травяного сезона котируется за 2.60 (приблизительно 38%).

Клиенты PARI склоняются к победе Алькараса — около 52% от всего объема ставок на исход встречи приходится на испанца.

Карлос Алькарас. Фото Global Look Press

Аналитики PARI ждут от Алькараса и Джоковича затяжной встречи. Если в матче будет как минимум 41 гейм, сыграет ставка за 1.90. Коэффициент на тотал меньше 40.5 гейма составляет 2.00. С высокой долей вероятности теннисисты проведут на корте не менее четырех сетов. Это событие оценивается котировкой 1.45. Предсказать пятисетовую игру можно за 2.90.

Отдельная линия открыта на точный счет по сетам. Здесь наиболее вероятный исход — сухая победа Джоковича в трех партиях за 3.70. Спрогнозировать триумф серба с форой (-1.5) по сетам можно за 2.10. Что касается Алькараса, то, по оценкам аналитиков PARI, испанец в лучшем для себя случае добьется успеха, затянув игру до пяти сетов. Ставки на победу испанца 3:2 по партиям принимаются за 6.60.

Пари на успех Джоковича в первой партии будет рассчитано за 1.68. Аналогичный исход на Алькараса равен 2.30. Успех серба в первом сете и по итогам всей игры котируется за 2.00. Если матч сложится подобным образом в пользу испанца, сыграет ставка за 3.65.

Клиентам PARI доступны дополнительные ставки на встречу лидеров мирового рейтинга. Поставить на то, что в матче будет тай-брейк, можно за 1.38. Котировки на преимущество Алькараса по брейкам составляют 2.90. Если же зайдет ставка на ничью по подачам навылет, банк увеличится в 10 раз.

Новак Джокович. Фото Global Look Press

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 3 510 000 рублей на победу Алькараса по коэффициенту 2.60. Другой игрок поставил 1 000 000 рублей на триумф Джоковича с коэффициентом 1.57.

На пути в финал лондонского «мейджора» 20-летний Алькарас выбил французов Жереми Шарди и Александра Мюллера, а также чилийца Николаса Харри, итальянца Матео Берреттини, датчанина Хольгера Руне и россиянина Даниила Медведева. От 36-летнего Джоковича вылетели аргентинец Педро Качин, австралиец Джордан Томпсон, швейцарец Стэн Вавринка, поляк Хуберт Хуркач, россиянин Андрей Рублев и итальянец Янник Синнер.

Джокович может выиграть Уимблдон в восьмой раз в карьере, повторив рекорд Роджера Федерера, и в пятый подряд (это будет повторением совместного рекорда Федерера и Бьорна Борга). В свою очередь Алькарас уже добился лучшего для себя результата на травяных кортах Лондона. Всего в списке его достижений пока лишь одна победа на турнирах «Большого шлема» — триумф на прошлогоднем US Open, после которого он впервые в карьере возглавил рейтинг ATP.

Новак Джокович. Фото Global Look Press

Букмекерская компания PARI изначально считала Джоковича и Алькараса главными фаворитами Уимблдона. Перед стартом турнира шансы серба на итоговый триумф оценивались коэффициентом 1.65, а на выход в финал — 1.35. Аналогичные котировки в пользу испанца составляли 4.70 и 2.20 соответственно.