Клиент PARI поставил 350 000 рублей на матч «Ювентус» — «Наполи» в cерии А

8 декабря в центральном матче 15-го тура чемпионата Италии «Ювентус» примет «Наполи». Встреча топ-соперников состоится в Турине и начнется в 22.45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на сегодняшнюю игру.

В преддверии встречи букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом, но отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Ювентуса» можно поставить по коэффициенту 2.40, что соответствует примерно 40% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 3.20 (около 31%). Котировки на триумф «Наполи» составляют 3.40 (приблизительно 29%).

Клиенты букмекера склоняются к тому, что успеха добьется туринский клуб. На победу «Ювентуса» приходится 71% от общего объема ставок на исход игры. Еще 25% от всего объема пари распределились в пользу триумфа «Наполи», а 4% — в пользу ничьей.

Эксперты не ждут от команд Массимилиано Аллегри и Вальтера Мадзарри результативной игры. По оценкам аналитиков, соперники забьют на двоих не более двух мячей. Этому событию в линии соответствует коэффициент 1.75. Противоположный вариант (как минимум три мяча на двоих) доступен за 2.12. Стоит отметить, что за первые 14 туров ставка на тотал больше 2.5 сыграла в пяти матчах с участием «Ювентуса» и десяти — с участием «Наполи».

Букмекеры считают, что ни одной из команд не удастся провести этот матч на ноль. Вероятность того, что оба соперника поразят ворота друг друга, оценивается коэффициентом 1.85. Котировки на обратный исход составляют 2.00. Со старта чемпионата «Ювентус» обменивался голами со своими соперниками шесть раз, а «Наполи» — восемь.

В линии на точный счет наиболее вероятный вариант — ничья 1:1. Спрогнозировать этот результат можно за 6.50. Вероятность победы любой из команд с сухим счетом котируется за 2.35. Поставить на то, что «Ювентус» откроет счет, можно за 1.85. Аналогичная ставка на гостей идет за 2.20.

Клиентам также доступны ставки на индивидуальные достижения игроков. С наибольшей долей вероятности в этом матче смогут отличиться нападающий «Наполи» Виктор Осимхен и форвард «Ювентуса» Душан Влахович. Котировки на гол нигерийца составляют 2.75. Ставки на точный удар серба принимаются за 2.90. Осимхен в этом сезоне отличился шесть раз, а Влахович — пять. Шансы Хвичи Кварацхелии огорчить «Старую синьору» оцениваются коэффициентом 3.80.

Крупнейшая ставка на предстоящую игру — 350 000 рублей. Клиент собрал экспресс из двух событий, включив в него прогноз на то, что обе команды забьют, по коэффициенту 1.83. Общий коэффициент экспресса составил 3.75.

Перед сегодняшним матчем «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице серии А с 33 очками в 14 матчах. Команда Аллегри отстает на два балла от лидирующего «Интера». «Наполи», действующий чемпион Италии, идет на пятом месте с 24 баллами. Туринцы не могут обыграть неаполитанцев на протяжении четырех матчей подряд. В прошлом сезоне «Наполи» справился с «Ювентусом» как дома (5:1), так и на выезде (1:0).