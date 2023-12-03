Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Клиент PARI поставил 500 000 рублей на голы «Атлетико» в матче с «Барселоной»

Антуан Гризманн и Альваро Мората.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

3 декабря в главном матче 15-го тура испанской ла лиги «Барселона» примет «Атлетико». Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в столице Каталонии и начнется в 23.00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI сопоставили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру.

Испания. Ла Лига. 15-й тур
03 дек, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Атлетико

В преддверии встречи букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Барсы» можно поставить по коэффициенту 2.03, что соответствует примерно 47% вероятности. Котировки на триумф «Атлетико» составляют 3.60 (около 27%). Ничья в линии PARI идет за 3.75 (около 26%).

Клиенты также верят в успех действующего чемпиона Испании. На победу «Барсы» приходится 83% от общего объема ставок на исход игры.

Эксперты ожидают увидеть результативную игру в исполнении команд Хави Эрнандеса и Диего Симеоне. По оценкам аналитиков, соперники забьют на двоих как минимум три мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.75. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 2.10. Стоит отметить, что на дистанции из десяти последних матчей «Барсы» в чемпионате Испании ставка на тотал больше 2.5 сыграла шесть раз. В случае с «Атлетико» попадание 80-процентное: ТБ 2.5 удалось пробить в восьми из десяти последних встреч команды.

Дмитрий Баринов. «Локомотив» — «Зенит»: дисквалификации Баринова и Галактионова дорого обойдутся москвичам

Букмекеры считают, что ни одному из соперников не удастся сохранить в этом матче свои ворота сухими. Ставки на то, что обе команды забьют, принимаются за 1.62. Котировки на обратный исход составляют 2.35. На дистанции из десяти последних матчей в чемпионате «Барса» и «Атлетико» обменивались голами со своими соперниками по шесть раз.

В отдельной линии клиентам предложено назвать точный счет матча. Здесь наиболее вероятный вариант — ничья 1:1 за 7.50. Поставить на то, что хозяева откроют счет, можно за 1.70. Аналогичная ставка на гостей идет за 2.30. Вероятность сухой победы любой из команд котируется за 2.45.

Крупнейшая ставка на воскресную игру — 500 000 рублей. Один из клиентов компании поставил эти деньги на то, что «Атлетико» забьет как минимум один мяч, по коэффициенту 1.40, включив этот прогноз в экспресс из семи событий с общим коэффициентом 5.52.

&laquo;Спартак&raquo;. «Ахмат» — худшая домашняя команда сезона. Но «Спартак» не вывезет третий гостевой матч за неделю

Перед воскресной игрой «Барселона» и «Атлетико» делят третье-четвертое места в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе обеих команд по 31 очку, при этом мадридский коллектив провел на игру меньше и опережает каталонцев за счет лучшей разницы мячей. Лидеры — «Реал» и «Жирона» — набрали по 35 очков.

В прошлом сезоне «Барселона» обыграла «Атлетико» как на своем поле, так и в гостях, с одинаковым счетом 1:0. К нынешней игре соперники подходят в отличном настроении. На этой неделе оба клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Каталонцы справились дома с «Порту» (2:1), тогда как мадридская команда одолела на выезде «Фейеноорд» (3:1).

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Барселона
0
Читайте также
В центре Парижа прошел митинг в поддержку жителей Донбасса
Кличко задался вопросом о дальнейшем существовании Украины
Пушков прокомментировал слова Столтенберга о плохих новостях с Украины
Синоптик предупредил москвичей о январских морозах на следующей неделе
Популярное видео
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
Дмитрий Яшкин выбыл на три месяца
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
У лидера чемпионата «Спартака» пошли поражения
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук вернется в большой хоккей спустя 2,5 года
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Воронков, Чинахов, Марченко и Проворов забили в одном матче НХЛ
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Ахмат» — худшая домашняя команда сезона. Но «Спартак» не вывезет третий гостевой матч за неделю