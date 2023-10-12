Клиент PARI поставил 600 000 рублей на победу Испании над Шотландией

12 октября в квалификационном матче чемпионата Европы 2024 года сборная Испании примет Шотландию. Встреча лидеров отборочной группы A состоится на Олимпийском стадионе в Севилье и начнется в 21.45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил в день игры и рассказала о ставках клиентов на сегодняшнее топ-событие.

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами. Сделать ставку на победу сборной Испании можно по коэффициенту 1.28, что соответствует примерно 77% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 6.20 (около 16%). Котировка на триумф шотландцев составляет 12.5 (приблизительно 7%).

Клиенты PARI уверены в успехе испанской сборной. Если говорить об общем объеме ставок на три возможных варианта исхода игры, то почти 98% приходится на победу гостей.

По оценкам аналитиков PARI, результативность встречи превысит три мяча. Ставки на это событие принимаются за 1.68. Если команды Луиса де ла Фуэнте и Стива Кларка ограничатся максимум двумя голами, пройдет котировка 2.20. В 2023 году обе сборные провели по шесть матчей, и ставка на тотал больше 2.5 сыграла в них по четыре раза.

Вероятность того, что соперники поразят ворота друг друга, оценивается коэффициентом 2.25. Если обмена голами не произойдет, сыграет котировка 1.65. С начала года ставка «обе забьют» в матчах с участием испанцев и шотландцев зашла по два раза.

В линии на точный счет самый вероятный вариант — победа хозяев 2:0 за 6.00. Зарядить на разгромное поражение гостей со счетом 0:3 можно за 7.00. Счета 2:0 и 3:0 в матчах с участием испанцев и шотландцев в этом году встречались чаще всего — по три раза.

Ставка на победу любой из команд с сухим счетом доступна за 1.80. Этот же коэффициент соответствует победе Испании с форой (-1.5). Если Шотландия уступит с разницей не более чем в один мяч, сыграет котировка 2.05.

В отдельной линии можно предсказать индивидуальные достижения игроков. В частности, с наибольшей вероятностью в этом матче смогут отличиться испанцы Альваро Мората, Хоселу и Ансу Фати. Поставить на гол Мораты можно за 2.05. Точные удары его партнеров по атаке котируются за 2.35 и 2.50 соответственно.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 600 000 рублей на победу Испании по коэффициенту 1.32. Игрок добавил этот прогноз в экспресс из шести событий в рамках отборочного раунда к Евро-2024 с общим коэффициентом 2.94.

Перед матчем в Севилье хозяева занимают второе место в своей отборочной группе с девятью очками в четырех матчах. В сентябрьских отборочных играх испанцы развернулись во всю мощь: разгромили Грузию со счетом 7:1, а Кипр — со счетом 6:0. Шотландцы возглавляют таблицу группы с пятью победами в пяти матчах и 15-ю набранными очками из 15 возможных. В марте подопечные Кларка обыграли дома Испанию со счетом 2:0.

Первенство континента пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Прямые путевки на Евро получают как победители десяти отборочных групп, так и команды со вторых мест.