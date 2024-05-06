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Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:10

Клиенты букмекера считают, что ЦСКА победит «Рубин» и приблизится к лидерам РПЛ

Аббосбек Файзулаев.
Фото Global Look Press
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6 мая состоится матч 27-го тура российской премьер-лиги между ЦСКА и казанским «Рубином». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
06 мая, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Рубин

Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи армейцев. Коэффициент на итоговый успех столичной команды — 1.80, что составляет 54% вероятности. Триумф гостей из Казани котируется за 4.90 (или 20%). Поставить на ничью можно за 3.70 — 26%.

Клиенты букмекера уверены в победе москвичей, на которых приходится 87% от общего оборота пари на исход встречи.

В первом круге команды сыграли вничью, не забив друг другу голов. Аналитики считают, что второй матч этих клубов также будет скромным на забитые мячи. Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех раз, можно за 2.10. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.75.

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Поставить на то, что ЦСКА и «Рубин» обменяются голами, можно за 1.98. «Сухая» встреча для одной из сторон или обеих команд котируется за 1.85. Заключить пари на очередные нули (счет 0:0) можно за 8.00.

В букмекерской компании считают, что если в этом матче и будут голы, то счет откроют футболисты ЦСКА. В этом случае сыграет ставка за 1.58. Первый гол встречи в исполнении «Рубина» котируется за 2.70.

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Самая крупная ставка на матч — 160 000 рублей. Клиент букмекера поставил на победу ЦСКА по коэффициенту 1.80, добавив этот прогноз в экспресс из семи событий с общим коэффициентом 4.83.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице. На счету команды Владимира Федотова 38 очков, а отрыв от лидера турнирной таблицы «Зенита» составляет 12 очков. «Рубин» идет на девятом месте. За 26 матчей казанцы заработали 37 очков.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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