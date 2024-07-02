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Прогнозы на спорт

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Клиенты букмекера уверены в победе Бразилии над Колумбией в матче Кубка Америки

Сборная Бразилии.
Фото Getty Images
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3 июля в матче третьего тура группового турнира Кубка Америки в Санта-Кларе встретятся сборные Бразилии и Колумбии. Игра начнется в 4.00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников на победу в грядущей встрече.

Кубок Америки. Группа D
03 июл, 04:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)
Бразилия
Колумбия

Букмекеры считают бразильцев фаворитами матча. На триумф команды Доривала Жуниора по итогам 90 минут игры можно поставить по коэффициенту 1.90, что соответствует примерно 51% вероятности. Шансы колумбийцев на успех оценены в 4.40 (около 22%). Котировки на ничью в основное время составляют 3.55 (приблизительно 27%).

Клиенты букмекера не сомневаются, что победа достанется Бразилии. На ее успех приходится около 97% объема ставок на исход игры.

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Букмекеры считают, что матч не получится результативным. Поставить на то, что в матче будет забито как минимум три мяча, можно с коэффициентом 2.10. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.75.

Аналитики сомневаются в том, что в предстоящем противостоянии отличатся обе команды. Если забьют и Бразилия, и Колумбия, сыграет коэффициент 1.95. Обратный исход идет за 1.85. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 3.15.

В отдельной линии клиентам букмекера предлагается назвать точный счет основного времени матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа Бразилии 1:0 за 6.50. На то, что счет в матче откроет команда Доривала Жуниора, можно поставить за 1.62. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении колумбийцев составляют 2.60.

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Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов букмекера — 1 000 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из восьми событий с общим коэффициентом 8.73 и включил в него пари на победу Бразилии. Аналитики оценили вероятность этого исхода котировкой 1.82. В случае успеха чистый выигрыш составит 7 730 000 рублей.

Сборная Бразилии после двух туров имеет в активе четыре очка. В первом матче бразильцы не смогли забить Коста-Рике (0:0), а следом разгромили Парагвай (4:1). Череда нестабильных результатов продолжается. Тем не менее шансы у команды Доривала занять первое место в группе все равно выше, чем у Колумбии, поставить на такое развитие событий можно за 1.80.

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Колумбия пока идет без потерь. Подопечные Нестора Лоренсо сначала победили парагвайцев (2:1), а затем уверенно обыграли Коста-Рику (3:0). Теперь победная серия колумбийцев насчитывает десять матчей, а последнее поражение этой сборной случилось и вовсе в феврале 2022 года. На то, что Колумбия выиграет группу, дают коэффициент 1.90.

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Сборная Бразилии по футболу
Сборная Колумбии по футболу
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