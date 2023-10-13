Клиенты PARI ставят на Францию против Нидерландов в главном матче дня

13 октября в матче квалификационного раунда Евро-2024 сборная Нидерландов примет Францию. Встреча группы B пройдет на арене Йохана Кройфа в Амстердаме и начнется в 21.45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы топовых национальных команд и рассказала о ставках клиентов на сегодняшнюю игру.

Букмекеры отдают предпочтение вице-чемпионам мира. Сделать ставку на победу Франции можно по коэффициенту 2.30, что соответствует примерно 43% вероятности. Котировки на триумф Нидерландов составляют 3.40 (приблизительно 29%). Ничья в линии PARI идет за 3.50 (около 28%).

Клиенты PARI уверены в успехе французской сборной. Если говорить об общем объеме ставок на три возможных варианта исхода игры, то 84% приходится на победу гостей.

С высокой долей вероятности в матче будет забито как минимум три мяча. Пари на это событие принимаются за 1.85. Если команды Рональда Кумана и Дидье Дешама ограничатся максимум двумя мячами, сыграет котировка 1.98. Стоит отметить, что ставка на тотал больше 2.5 зашла во всех шести матчах с участием Нидерландов в 2023 году. В шести матчах с участием французов она сыграла трижды.

Вероятность того, что соперники поразят ворота друг друга, оценивается коэффициентом 1.70. Вариант, при котором обмена голами не произойдет, доступен за 2.17. С начала года ставка «обе забьют» сыграла в трех из шести матчей сборной Нидерландов. Французы же позволили себе забить и пропустить лишь раз — в сентябрьской товарищеской игре со сборной Германии, в которой уступили со счетом 1:2. В официальных матчах квалификации вице-чемпионы мира еще не пропускали. Если Нидерланды забьют, сыграет коэффициент 1.40.

В линии на точный счет самый вероятный вариант — ничья 1:1 за 7.00. Правда, в этом году ни голландцы, ни французы еще не завершили ни одной игры с таким результатом. Чаще всего — три раза — в матчах с участием этих команд встречался счет 3:0.

По оценкам аналитиков PARI, каждой из команд будет сложно выиграть с преимуществом более чем в один мяч. Ставки на победу Франции с форой (-1) доступны за 3.10. Котировки на аналогичный триумф Нидерландов составляют 5.70. В случае сухой победы любой из команд сыграет коэффициент 2.50.

Клиентам PARI также доступны ставки на индивидуальные достижения игроков. С наибольшей долей вероятности в матче смогут отличиться звезды атаки сборной Франции. Ставки на гол Килиана Мбаппе принимаются за 2.25. Котировки на точный удар в исполнении Оливье Жиру составляют 3.20, а если ворота Нидерландов поразит Антуан Гризманн, сыграет ставка за 3.50. В составе хозяев ближе всего к голу нападающий Ваут Вегхорст. На него можно поставить за 3.90.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 150 000 рублей на то, что обе команды забьют, по коэффициенту 1.70.

Перед матчем в Амстердаме сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы B. Команда Дешама набрала 15 очков из 15 возможных, выиграв все пять стартовых матчей. Очная встреча этих команд в Париже завершилась поражением Нидерландов с сокрушительным счетом 0:4. Сами голландцы занимают второе место в группе с девятью очками в четырех встречах. Столько же баллов набрали греки, но они провели на игру больше.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Прямые путевки на турнир получат как победители десяти отборочных групп, так и команды со вторых мест.