Клиенты PARI верят в «Зенит» в матче Кубка PARI Премьер против «Фенербахче»

9 июля в четвертом матче международного турнира Кубок PARI Премьер чемпион России «Зенит» сыграет с турецким «Фенербахче». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы команды и изучила, как распределились ставки клиентов перед игрой.

По оценкам аналитиков PARI, «Зенит» немного ближе к успеху в воскресной игре. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.15, что соответствует примерно 44% вероятности. Триумф вице-чемпиона Турции идет за 3.30 (около 29%). Котировки на ничью составляют 3.50 (приблизительно 27%).

Итоговый успех «Зенита» с учетом возможной серии пенальти оценивается коэффициентом 1.65 (около 58%). Поставить на триумф «Фенербахче» по итогам всей игры можно за 2.25 (примерно 44%).

Клиенты PARI склоняются к победе петербуржцев — около 67% от всего объема ставок на исход матча приходится на «Зенит».

Аналитики PARI ждут от команд результативной игры. С высокой долей вероятности соперники пробьют тотал больше 2.5 по голам. Ставки на это событие принимаются по коэффициенту 1.63. Если же «Зенит» и «Фенербахче» ограничатся максимум двумя мячами, сыграет коэффициент 2.30. Спрогнозировать голы в исполнении обеих команд можно за 1.55. Поставить на то, что забьет только один из соперников, — за 2.80.

Среди ставок на точный счет самый низкий коэффициент, 8.00, соответствует ничьей 1:1. Спрогнозировать победу «Зенита» 2:1 можно за 9.00. Любой из вариантов счета в пользу «Фенербахче» оценивается двухзначными и трехзначными котировками.

Клиентам PARI доступны дополнительные ставки на встречу «Зенита» с «Фенербахче». В частности, котировки на триумф хозяев по итогам первого тайма и всей игры составляют 3.20. Поставить на то, что счет в матче откроет стамбульский клуб, можно за 2.18. Если же сбудется прогноз на волевую победу турок, поставленная сумма увеличится в 10 раз.

Андрей Тихонов, легендарный российский футболист, амбассадор PARI:

«Думаю, после досадного поражения от «Црвены Звезды» на последних минутах в Санкт-Петербурге сине-бело-голубым очень хочется реабилитироваться перед болельщиками. Однако и стамбульскую дружину списывать со счетов тоже не стоит: команде совсем немного не хватило для того, чтобы взять очередной чемпионский титул в Турции. «Прогулочным» матч точно не назовешь, да и товарищеский статус в данном случае лишь номинальный. Считаю, что игра будет максимально открытой и зрелищной, команды будут ловить друг друга на контратаках, и нас может ждать немалое количество мячей. «Зенит» перед началом очередного сезона будет отрабатывать новые схемы, а «Фенербахче», конечно, даст на выезде бой».

Герман El Classico Попков, основатель медиафутбольного клуба «Амкал», амбассадор PARI:

«Фенербахче» еще не сыграл ни одного матча на турнире, а «Зенит», напротив, уже провел две игры. Стамбульский клуб приедет в Россию в статусе вице-чемпиона турецкой Суперлиги. Футболисты из этой команды недавно играли в еврокубках, в то время как «Зенит» довольствуется только чемпионатом России. Думаю, будет очень интересная игра. «Зенит» в прошлой игре быстро пропустил. Уверен, что «Фенербахче» точно сможет забить, и я бы выбирал между счетом 1:1 или 2:2 и победой «Фенербахче». То есть я считаю, что «Фенербахче» не проиграет".