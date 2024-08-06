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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

«Астане» противостоит клуб из второй лиги Румынии. Казахстанцы не допустят позора

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги конференций «Корвинул» — «Астана» 8 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Астаны».
Фото Соцсети «Астаны», Соцсети
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«Корвинул» проник в еврокубки благодаря победе в Кубке страны.

8 августа «Астана» встретится с румынским «Корвинулом» в матче третьего отборочного раунда Лиги конференций. Игра пройдет на стадионе «Муничипал» в городе Сибиу и начнется в 21.00 по московскому времени. Главный арбитр — Ишмаэл Барбара из Мальты. В России легально не покажут игру.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд
08 авг, 21:00. Michael Klein Stadium (Хунедоара)
Корвинул
Астана

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги конференций «Корвинул» — «Астана» 8 августа 2024 года

Букмекеры считают, что у команд примерно равные шансы на успех: победа хозяев доступна с котировкой 2.40, что составляет около 39% вероятности. Выигрыш коллектива из Казахстана можно взять за чуть большие 2.75 (34%), коэффициент на ничью — 3.30 (27%).

Вероятность того, что в следующий раунд пройдет «Корвинул», оценена в 2.19. Выход «Астаны» дан за 1.66.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.40;

• победа хозяев 1:0 — за 6.60;

• успех гостей 1:0 — 7.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.70.

Рынок «обе забьют» идет за 1.82, коэффициент на альтернативный вариант — 1.88.

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«Корвинул» — «Астана»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги конференций 8 августа 2024 года

Казахстанцы уже прошли один раунд квалификации — с минимальным преимуществом преодолели «Милсами» из Молдавии (2:1 по сумме двух игр). Команда Григория Бабаяна находится посреди сезона, ведь чемпионат Казахстана проходит по системе «весна — осень». Дела в национальном чемпионате складываются не лучшим образом: «Астана» идет на восьмой строчке и победила лишь в двух из семи предыдущих туров. Правда, сейчас приоритетом желто-синих является Лига конференций, тем более что в премьер-лиге отставания не такие уж большие — до четвертой строчки не хватает четырех баллов.

«Хотел бы сказать, что мы сегодня очень сильно рисковали с составом, так как в таких сочетаниях никогда не играли, — рассказал тренер казахстанцев после игры чемпионата против «Турана». — Но на данном этапе приоритет — Лига конференций, так как мы представляем Казахстан в Европе и хотим успешно там выступить. Хорошо, что выиграли такой сложный матч. Всегда игры после Лиги конференций — тяжелые, поэтому нужно похвалить команду за самоотверженные действия».

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«Астане» противостоит уникальный соперник. «Корвинул» выступает во втором дивизионе и поднялся в него только перед прошлым сезоном, а в XXI веке ни разу не играл в румынской элите. В еврокубки команда попала благодаря победе в Кубке Румынии. Причем она могла пролететь мимо континентальных турниров по неспортивным причинам: «Корвинул» в прошлом сезоне получил право повышения в высшую лигу, но для этого нужно было сменить юридическую структуру с государственной на частную, что лишило бы лицензии УЕФА. В клубе сделали выбор в пользу еврокубков и отказались от повышения.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Корвинул» — «Астана»

О проблемах в составах команд не сообщалось.

«Корвинул» — «Астана»: статистика личных встреч

Команды не встречались ни разу в истории.

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Прогноз и ставка на матч «Корвинул» — «Астана»

Казахстанцы набрали неплохую форму: последнее поражение потерпели еще 29 июня и с тех пор не уступили в пяти играх кряду, в четырех из которых победили. Перед встречей с молдаванами существенная часть игроков основы «Астаны» получили отдых и должна подойти в хорошем состоянии. «Корвинул» же начал сезон откровенно слабо — потерпел три поражения в пяти матчах во всех турнирах и забил лишь в одном из них.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.99.

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