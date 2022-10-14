У грозненцев есть шанс.

15 октября в матче 13-го тура РПЛ «Краснодар» попробует подняться еще выше в турнирной таблице, а помешать ему попробует «Ахмат». Игра начнется в 16.30 по московскому времени на стадионе «Краснодар», в прямом эфире посмотреть ее можно будет на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало трансляции — в 16.25 мск. Рассудит команды бригада арбитров во главе с Яном Бобровским.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» 15 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы «Краснодара» на победу выше. Поставить на хозяев можно за 2.12, это примерно 48% вероятности исхода. Успех «Ахмата» оценили в 3.50 (28%), ничья доступна за 3.70 (24%).

Если считаете, что гости не уступят на выезде, оформите ставку за 1.77.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.55, Ф2(0) — за 2.55.

Эксперты не сомневаются в том, что встреча получится результативной — тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.77.

Вариант «обе забьют» еще более вероятен и идет за 1.67.

Коэффициент на минимум два гола «Краснодара» — 1.92, на такую же результативность у «Ахмата» — 2.60.

Наиболее возможный точный счет встречи — 1:1 за 6.80.

«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча РПЛ 15 октября 2022 года

Краснодарцы капитально сбавили обороты в минувших двух турах. Они не просто набрали всего одно очко за две игры, они еще и уступили соперникам по всем статьям. В матче против «Крыльев» южан «повозил» Сергей Пиняев, обстучав все штанги и заставив полетать Матвея Сафонова по вратарской, а в ответ «Краснодар» не предложил ничего вразумительного и проиграл по xG (1.56 против 0.95).

Но еще обиднее получилась игра против «Ростова». Там черно-зеленые вообще вели 2:0 к перерыву, но в итоге уступили 2:3. «Благодарить» за такой обидный результат стоит Кайо (он привез пенальти и удалился) и немного Матвея Сафонова — он допустил достаточно легкий гол, пустив мяч под рукой. При этом вряд ли голкиперу можно предъявлять глобальные претензии — за игру он потащил несколько «мертвых» мячей и совершил семь сейвов.

«Ахмат» последние два матча выступает странно. С одной стороны, без вопросов было побеждено «Динамо», когда грозненцы забили два уже к перерыву, и, даже оставшись в меньшинстве на полчаса, удержали счет. С другой стороны, команда Сергея Ташуева уступила «Оренбургу» на выезде, хотя и не играла сильно хуже, но позволила уж сильно разогнаться хозяевам. Оренбуржцы наколотили 2.11 xG всего за пять ударов в створ, и сумели нанести 22 удара по воротам. По этому матчу к Ташуеву могут быть серьезные вопросы.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ахмат»

«Краснодар» будто попал в мини-кризис, победив всего дважды за последние пять туров. При этом двум последним соперникам («Ростову» и «Крыльям») уступили в том числе и по игре, нанесли меньше ударов по воротам и набрали меньше ожидаемых голов. Матвей Сафонов пока героически тащит почти все, но в последнем туре пропустил легкий мяч.

«Ахмат» в таких условиях может бороться. Да, победить хозяев с их вратарем будет тяжело, но зная, какая проблемная в «Краснодаре» в последние туры атакующая линия, можно надеяться не проиграть на выезде.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.77.