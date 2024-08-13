«Краснодар» выглядит тяжело. «Ахмат» Адиева знает, как нейтрализовать «быков»

Грозненцы солидно действуют в обороне.

15 августа во втором туре группового этапа FONBET Кубка России «Краснодар» примет «Ахмат». Игра на стадионе «Краснодар» начнется в 20.30 по московскому времени, главный арбитр — Василий Казарцев. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», эфир стартует в 20.15 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Краснодар» — «Ахмат» 15 августа 2024 года

По мнению букмекеров, хозяева — серьезные фавориты: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.67, вероятность исхода — примерно 58%. Успех коллектива Магомеда Адиева предложен с котировкой 5.14 (18%), даже ничья идет за меньшие 3.92 (24%).

Команды встречались в первом туре чемпионата — грозненцы на своем поле удержали ничью 1:1. Шанс того, что «Ахмат» не уступит и в предстоящей встрече, оценен в 2.24.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство «быков»:

• 1:0 — за 6.73;

• 1:1 — за 7.08;

• 2:0 — за 7.53.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.91.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 1.91, обратный вариант идет за 1.90.

«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 15 августа 2024 года

Хозяева постепенно вкатываются в сезон: после поражения в Суперкубке от «Зенита» (2:4) не проигрывают на протяжении пяти матчей, однако победили лишь в двух. Причем оба раза «быки» оказались сильнее ЦСКА — в стартовой игре Кубка России (1:0) и в четвертом туре РПЛ (2:1). Бойцы Мурада Мусаева испытывают проблемы у чужих ворот — в шести матчах во всех турнирах только два раза забили больше одного мяча, а всего за это время отличились шесть раз.

Лучший бомбардир «Краснодара» в этом сезоне Никита Кривцов отличился дважды. Вызывает опасения форма одной из главных звезд команды Эдуарда Сперцяна — у него по-прежнему ноль результативных действий, а в последней игре с ЦСКА он запомнился лишь грубым фолом на защитнике Виллиане Роше. Бразилец после контакта с полузащитником покинул поле и позже поделился фотографией поврежденной ноги, на которой явно виднелись следы удара. Действительно, пока «быки» выглядят не так, как хотелось бы их болельщикам.

«Матч «Краснодара» с ЦСКА (2:1) — это сплошная борьба, — согласился бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин. — Игроки выглядели хорошо физически. «Краснодар» немного отошел от своей комбинационной игры. Сейчас много силовых действий. В команде подобраны игроки такого плана. «Краснодару» предстоит еще много работы, чтобы выйти на уровень. Но игроки в обойме, можно сказать, мощные».

«Ахмат» с трудом набирает очки. Единственная победа — разгром «Нижнего Новгорода» в первом туре Кубка России (4:1). За четыре тура РПЛ команда Адиева трижды сыграла вничью и разгромно уступила «Локомотиву» (0:5). Правда, она играла с топ-клубами — «Краснодаром» (1:1), «Локо» и «Спартаком» (0:0). Против красно-белых грозненцы хорошо выглядели в обороне и почти ничего не позволили создать сопернику.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Краснодар» — «Ахмат»

Хозяева в игре с ЦСКА потеряли центрального защитника Кайо. Также недоступны нападающие Федор Смолов и Александр Кокшаров.

У «Ахмата» травмированы защитник Лукас Ловат и полузащитник Евгений Харин.

«Краснодар» — «Ахмат»: статистика личных встреч

Грозненцы не проигрывают «быкам» уже на протяжении четырех матчей во всех турнирах. В первом туре этого сезона РПЛ команды сыграли вничью 1:1. Всего же клубы встречались 31 раз: 13 побед у «Краснодара», 11 — у «Ахмата».

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ахмат»

«Быки» лишь в двух матчах из шести в сезоне отличились больше одного раза — по два забили «Зениту» в Суперкубке и ЦСКА в чемпионате. При этом в двух играх они вообще не поразили ворота соперника, а в среднем вымучивали ровно по голу за 90 минут. «Ахмат» в последнем туре РПЛ против «Спартака» (0:0) показал, что может сдержать мощную атаку соперника. Причем нападение красно-белых на старте сезона выглядело гораздо опаснее краснодарского. В этом сезоне грозненцы за пять матчей пропустили больше одного лишь от «Локомотива».

Рекомендуемая ставка: ИТМ1 (1.5) за 2.05.