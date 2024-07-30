Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

На старте сезона «Краснодар» выглядит уныло — Мусаев недоволен самоотдачей игроков. ЦСКА начал РПЛ куда успешнее

Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 31 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Федор Смолов («Краснодар»).
Фото Официальная страница ФК «Краснодар» ВКонтакте, Соцсети
Telegram Дзен
После прихода Марко Николича армейцы еще не проигрывали.

31 июля «Краснодар» примет ЦСКА в первом туре групповой стадии FONBET Кубка России на этапе Пути РПЛ. Игра начнется в 21.00 мск, место встречи — стадион «Краснодар». Соперников рассудит бригада Артема Любимова. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» стартует в 20.30 мск.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
31 июл, 21:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 31 июля 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали хозяев фаворитами. Победу «Краснодара» можно взять с коэффициентом 2.35, вероятность — примерно 38%. Ничья доступна за 3.50 (28%), триумф москвичей — за 2.90 (34%).

После старта РПЛ армейцы еще не проигрывали: в первом туре разделили очки с «Ростовом» (0:0), а во втором разгромили «Пари НН» (3:0). Продолжение серии без поражений в исполнении ЦСКА идет за 1.60.

ДоброFON на&nbsp;матче &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. Путь Добра. Новая социальная миссия региональных клубов в FONBET Кубке России

Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 гола дали за одинаковые 1.90. Рынок «обе забьют» предложили за 1.75, обратный вариант — за 2.10.

Успех «быков» с форой (0) оценили котировкой 1.75. Ф(0) для красно-синих представили за 2.10.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

«Краснодар» — ЦСКА: прогноз и анализ матча группового этапа FONBET Кубка России 31 июля 2024 года

На старте сезона черно-зеленые пока не победили ни разу. В первом в истории клуба финале Суперкубка России влетели «Зениту» (2:4), а в чемпионате поделили очки с «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (0:0).

Разочаровывают не только результаты, но и качество футбола. «Краснодар» много владел мячом: средний показатель в матчах с «Ахматом» и «Динамо» составил 66% — выше, чем у любой другой команды в первых двух турах РПЛ. Но совсем не конвертировал это в угрозу и почти не создавал опасных моментов. Например, в игре с дебютантами РПЛ из Махачкалы «быки» ни разу не попали в створ и уступили сопернику по количеству ударов — четыре против шести. И в отличие от южан коллектив Хасанби Биджиева дважды пробил в створ ворот.

Значительную часть критики получил Мурад Мусаев. Тренер снова возглавил черно-зеленых 14 марта 2024 года, сменив Владимира Ивича, но под его руководством «быки» победили только в пяти матчах из 13. Вничью завершилось четыре поединка, еще столько же были проиграно. С результативностью на этом отрезке тоже негусто: два мяча или больше забили всего в пяти встречах.

Деян Станкович, главный тренер &laquo;Спартака&raquo;). «Спартак» почувствовал вкус победы под руководством Станковича. И воспользуется проблемами «Динамо» в FONBET Кубке России

После ничьей с «Динамо» пресс-служба «Краснодара» опубликовала видео из раздевалки с речью Мусаева в перерыве — в нем тренер жестко выразил недовольство самоотдачей команды.

«Болельщики выражают свое недовольство, и они абсолютно правы. Мы не имеем права играть в такой футбол. Прежде всего, по отношению, настрою, по первому тайму. Это непозволительно.

Может быть что угодно, но выходить, ##### [блин], и не выигрывать единоборства, не подбирать мячи, выходить расслабленными — на что вы рассчитывали? Но ответственность вся на мне. Я не достучался до вас перед матчем, я плохо вас подготовил. Будем делать выводы, дальше так продолжаться не может", — сказал Мусаев.

ЦСКА летом пережил смену тренера — вместо Владимира Федотова москвичей возглавил Марко Николич. Под руководством серба красно-синие стартовали в РПЛ без поражений: в первом туре разделили очки с «Ростовом» (0:0), а во втором разгромили «Пари НН» (3:0). Армейцы — одна из трех команд, которая начала чемпионат без пропущенных мячей. Также это удалось «Зениту» и «Оренбургу».

Травмы и дисквалификации перед матчем «Краснодар» — ЦСКА

В лазарете «быков» по-прежнему находится Александр Кокшаров — с мая нападающий испытывает проблемы с коленом. Армейцы временно не могут рассчитывать на Аббосбека Файзуллаева, который выступает на Олимпиаде в составе сборной Узбекистана.

«Краснодар» — ЦСКА: статистика личных встреч

Команды сталкивались в Кубке России пять раз — в последний раз это случилось год назад в финале турнира. Федор Чалов открыл счет на 32-й минуте — Джон Кордоба сравнял на 50-й. Больше в основное время никто не отличился, а в серии пенальти красно-синие оказались сильнее и забрали трофей. В остальных четырех матчах и «быки», и армейцы выиграли по два раза.

В чемпионате соперники провели между собой 26 поединков: у москвичей 10 побед, у южан — семь. Еще девять разборок завершились вничью.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — ЦСКА

Черно-зеленые поражают беззубостью в нападении, а микроклимат в раздевалке вызывает вопросы — положение армейцев на этом фоне выглядит куда выгоднее. При этом нельзя сказать, что красно-синие блистали в атаке: с «Ростовом» разошлись нулевой ничьей, а разгром «Пари НН» (3:0) переоценивать не стоит — туром ранее нижегородцы получили четыре мяча от «Рубина». Очные встречи «Краснодара» и ЦСКА, как правило, получаются упорными и небогатыми на голы: в прошлом сезоне РПЛ соперники обменялись домашними победами с минимальным счетом (1:0), три поединка до этого тоже получились «низовыми». Учитывая текущую форму команд, стоит ждать продолжения серии.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
3
0
Читайте также
Боец ВСУ рассказал об отправке на штурмы вернувшихся из плена военнослужащих
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог
СМИ сообщили о подготовке Европы к войне с РФ
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Спартак» почувствовал вкус победы под руководством Станковича. И воспользуется проблемами «Динамо» в FONBET Кубке России