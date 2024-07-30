После прихода Марко Николича армейцы еще не проигрывали.

31 июля «Краснодар» примет ЦСКА в первом туре групповой стадии FONBET Кубка России на этапе Пути РПЛ. Игра начнется в 21.00 мск, место встречи — стадион «Краснодар». Соперников рассудит бригада Артема Любимова. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» стартует в 20.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 31 июля 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали хозяев фаворитами. Победу «Краснодара» можно взять с коэффициентом 2.35, вероятность — примерно 38%. Ничья доступна за 3.50 (28%), триумф москвичей — за 2.90 (34%).

После старта РПЛ армейцы еще не проигрывали: в первом туре разделили очки с «Ростовом» (0:0), а во втором разгромили «Пари НН» (3:0). Продолжение серии без поражений в исполнении ЦСКА идет за 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 гола дали за одинаковые 1.90. Рынок «обе забьют» предложили за 1.75, обратный вариант — за 2.10.

Успех «быков» с форой (0) оценили котировкой 1.75. Ф(0) для красно-синих представили за 2.10.

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«Краснодар» — ЦСКА: прогноз и анализ матча группового этапа FONBET Кубка России 31 июля 2024 года

На старте сезона черно-зеленые пока не победили ни разу. В первом в истории клуба финале Суперкубка России влетели «Зениту» (2:4), а в чемпионате поделили очки с «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (0:0).

Разочаровывают не только результаты, но и качество футбола. «Краснодар» много владел мячом: средний показатель в матчах с «Ахматом» и «Динамо» составил 66% — выше, чем у любой другой команды в первых двух турах РПЛ. Но совсем не конвертировал это в угрозу и почти не создавал опасных моментов. Например, в игре с дебютантами РПЛ из Махачкалы «быки» ни разу не попали в створ и уступили сопернику по количеству ударов — четыре против шести. И в отличие от южан коллектив Хасанби Биджиева дважды пробил в створ ворот.

Значительную часть критики получил Мурад Мусаев. Тренер снова возглавил черно-зеленых 14 марта 2024 года, сменив Владимира Ивича, но под его руководством «быки» победили только в пяти матчах из 13. Вничью завершилось четыре поединка, еще столько же были проиграно. С результативностью на этом отрезке тоже негусто: два мяча или больше забили всего в пяти встречах.

После ничьей с «Динамо» пресс-служба «Краснодара» опубликовала видео из раздевалки с речью Мусаева в перерыве — в нем тренер жестко выразил недовольство самоотдачей команды.

«Болельщики выражают свое недовольство, и они абсолютно правы. Мы не имеем права играть в такой футбол. Прежде всего, по отношению, настрою, по первому тайму. Это непозволительно.

Может быть что угодно, но выходить, ##### [блин], и не выигрывать единоборства, не подбирать мячи, выходить расслабленными — на что вы рассчитывали? Но ответственность вся на мне. Я не достучался до вас перед матчем, я плохо вас подготовил. Будем делать выводы, дальше так продолжаться не может", — сказал Мусаев.

ЦСКА летом пережил смену тренера — вместо Владимира Федотова москвичей возглавил Марко Николич. Под руководством серба красно-синие стартовали в РПЛ без поражений: в первом туре разделили очки с «Ростовом» (0:0), а во втором разгромили «Пари НН» (3:0). Армейцы — одна из трех команд, которая начала чемпионат без пропущенных мячей. Также это удалось «Зениту» и «Оренбургу».

Травмы и дисквалификации перед матчем «Краснодар» — ЦСКА

В лазарете «быков» по-прежнему находится Александр Кокшаров — с мая нападающий испытывает проблемы с коленом. Армейцы временно не могут рассчитывать на Аббосбека Файзуллаева, который выступает на Олимпиаде в составе сборной Узбекистана.

«Краснодар» — ЦСКА: статистика личных встреч

Команды сталкивались в Кубке России пять раз — в последний раз это случилось год назад в финале турнира. Федор Чалов открыл счет на 32-й минуте — Джон Кордоба сравнял на 50-й. Больше в основное время никто не отличился, а в серии пенальти красно-синие оказались сильнее и забрали трофей. В остальных четырех матчах и «быки», и армейцы выиграли по два раза.

В чемпионате соперники провели между собой 26 поединков: у москвичей 10 побед, у южан — семь. Еще девять разборок завершились вничью.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — ЦСКА

Черно-зеленые поражают беззубостью в нападении, а микроклимат в раздевалке вызывает вопросы — положение армейцев на этом фоне выглядит куда выгоднее. При этом нельзя сказать, что красно-синие блистали в атаке: с «Ростовом» разошлись нулевой ничьей, а разгром «Пари НН» (3:0) переоценивать не стоит — туром ранее нижегородцы получили четыре мяча от «Рубина». Очные встречи «Краснодара» и ЦСКА, как правило, получаются упорными и небогатыми на голы: в прошлом сезоне РПЛ соперники обменялись домашними победами с минимальным счетом (1:0), три поединка до этого тоже получились «низовыми». Учитывая текущую форму команд, стоит ждать продолжения серии.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

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