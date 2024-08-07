Единственная победа «Краснодара» на старте сезона случилась в домашней кубковой игре с ЦСКА. Повторить подвиг в РПЛ будет сложно

В прошлом туре армейцы разнесли «Оренбург».

10 августа «Краснодар» примет ЦСКА в четвертом туре РПЛ. Игра начнется в 20.00 мск, место встречи — стадион «Краснодар». Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 19.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 10 августа 2024 года

Аналитики назвали хозяев фаворитами. Победу «Краснодара» можно взять с коэффициентом 2.55, вероятность — примерно 39%. Ничья доступна за 3.45 (25%), триумф москвичей — за 2.75 (36%).

Армейцы не знают поражений в РПЛ: разделили очки с «Ростовом» (0:0), а затем разгромили «Пари НН» (3:0) и «Оренбург» (5:1). Продолжение беспроигрышной серии ЦСКА идет за 1.50.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.92, ТМ 2.5 гола — за 1.88. Рынок «обе забьют» предложили за 1.75, обратный вариант — за 2.10.

Успех «быков» с форой (0) оценили котировкой 1.83. Ф(0) для красно-синих представили за 1.97.

«Краснодар» — ЦСКА: прогноз и анализ матча РПЛ 10 августа 2024 года

Клуб Сергея Галицкого выдал худшее начало чемпионата в своей истории — впервые не одержал ни одной победы в трех первых турах. Черно-зеленые трижды сыграли вничью — с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (0:0).

Также «Краснодар» повторил два собственных антирекорда: по набранным очкам и голам за три стартовых матча РПЛ. Первый был установлен в сезоне-2021/22: «быки» разгромили «Урал» (3:0), после чего влетели «Химкам» (0:1) и «Зениту» (2:3). Второй — в чемпионате-2015/16, когда с минимальным счетом обыграли «Амкар» (1:0), всухую уступили «Спартаку» (0:1) и разошлись нулевой ничьей с «Ростовом».

Эдуард Сперцян («Краснодар»). Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

Главная мишень для критики — Мурад Мусаев. Тренер снова возглавил черно-зеленых 14 марта 2024 года, сменив Владимира Ивича, но под его руководством команда победила всего в 40% матчей — в шести из 15. Вничью завершилось пять поединков, еще четыре были проиграны.

Разочаровывают не только результаты, но и качество футбола: у «быков» настоящая беда с созданием и реализацией моментов. За пять игр во всех турнирах «Краснодар» забил четыре мяча — это меньше гола в среднем за 90 минут.

Во встрече с «Факелом» черно-зеленые попали в створ ворот соперника лишь дважды — худший показатель клуба в текущем чемпионате. В матчах с «Ахматом» и «Динамо» набралось по три удара в створ — тоже не те результаты, которыми можно гордиться. Причем в первом тайме поединка с дебютантами РПЛ из Махачкалы команда Мусаева не попала в створ ни разу.

Мурад Мусаев («Краснодар»). Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

ЦСКА, напротив, чувствует себя прекрасно. Летом клуб пригласил нового тренера — Марко Николича вместо Владимира Федотова. Под руководством серба красно-синие стартовали в РПЛ без поражений: в первом туре разделили очки с «Ростовом» (0:0), а затем разгромили «Пари НН» (3:0) и «Оренбург» (5:1).

Вместе с «Динамо» армейцы замыкают четверку самых результативных команд лиги по итогам трех туров — оба московских коллектива забили по восемь мячей. Больше голов лишь у «Локомотива» (9) и «Зенита» (13). С обороной тоже все отлично: за 270 минут Игоря Акинфеева огорчили всего однажды — надежнее в защите выступили только петербуржцы, которые не пропустили ни разу.

Главным бомбардиром ЦСКА неожиданно стал Игорь Дивеев — на счету защитника уже три гола. Это больше, чем за два предыдущих сезона, вместе взятых. И повторение лучшего результата в карьере футболиста — он был установлен в чемпионате-2021/22. Отлично вписался в состав Данил Круговой — успел отметиться двумя ассистами. По два забитых мяча у Тамерлана Мусаева и Ивана Облякова — причем на счету последнего еще и результативный пас.

Игорь Дивеев (ЦСКА). Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА

Травмы и дисквалификации перед матчем «Краснодар» — ЦСКА

Федор Смолов выбыл на две-три недели из-за травмы. Также в лазарете «быков» по-прежнему находится Александр Кокшаров — с мая нападающий испытывает проблемы с коленом. Армейцы временно не могут рассчитывать на Егора Ушакова и Фелипе Мендеса — предполагается, что они залечат повреждения и вернутся в общую группу в середине августа.

«Краснодар» — ЦСКА: статистика личных встреч

Полторы недели назад команды столкнулись в первом туре группового этапа Кубка России — черно-зеленые добились успеха с минимальным счетом (1:0) благодаря голу Ленини Пины на 52-й минуте. В остальных пяти матчах турнира и «быки», и армейцы выиграли по два раза. Еще один завершился ничьей в основное время (1:1) и триумфом красно-синих в серии пенальти (6:5) — это было в финале КР-2023.

В чемпионате соперники провели между собой 26 поединков: у москвичей 10 побед, у южан — семь. В девяти разборках они разошлись миром.

«Краснодар» — ЦСКА. Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — ЦСКА

Единственная победа «быков» в этом сезоне случилась как раз над армейцами. Для парней Марко Николича это, наоборот, первое и на данный момент последнее поражение на старте сезона. Неудача красно-синих в кубковой встрече во многом объясняется ротацией состава: в запасе остались Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Данил Круговой, Иван Обляков и Тамерлан Мусаев. В чемпионате все они появятся в стартовом составе, а настрой ЦСКА после недавней осечки на стадионе «Краснодар» будет совсем другим.

Черно-зеленые поражают беззубостью в нападении и с трудом добивают мяч до створа — теперь же им предстоит встреча с командой, которая за три тура пропустила всего однажды. У чужих ворот москвичи безжалостны и оформили на этом же отрезке восемь голов — коллектив Мурада Мусаева находится не в том состоянии, чтобы прервать беспроигрышную серию гостей в РПЛ.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.97.