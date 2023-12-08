Отсутствие Кордобы и нестабильность помешают «Краснодару». ЦСКА готов к встрече с лидером

Армейцы в этом сезоне уже обыграли «быков».

Лидер РПЛ «Краснодар» в заключительном перед зимней паузой 18-м туре чемпионата сойдется с идущим пятым ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «Краснодар» 9 декабря и начнется в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут общедоступный телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, шансы хозяев в предстоящем матче являются более предпочтительными: поставить на «быков» можно с коэффициентом 2.24, вероятность — около 43%. Выигрыш москвичей предложен за 3.22 (30%), котировка на ничью — 3.52 (27%).

Команды уже встречались в этом сезоне — в домашнем матче армейцы оформили минимальную победу (1:0). Поставить на то, что в предстоящем поединке ЦСКА хотя бы не уступит, можно за 1.70.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи намекают на превосходство лидера РПЛ:

• 1:1 — за 6.20;

• 0:0 и победа хозяев 1:0 — за 8.00;

• 2:1 — за 8.50.

Команды входят в топ-5 чемпионата по результативности. Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.91, ТМ 2.5 предложен с таким же коэффициентом.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 1.75, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.07.

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«Краснодар» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 18-го тура РПЛ 10 декабря 2023 года

«Быки» перед прошлым туром упустили первую строчку в турнирной таблице и вернулись на нее только благодаря поражению «Зенита» от «Локомотива» (1:3). Коллектив Владимира Ивича в последних шести матчах чемпионата победил всего дважды и столько же раз проиграл. Одна из неудач случилась как раз против ЦСКА (0:1). Но в предстоящем поединке домашний стадион поможет уже «Краснодару» — за восемь игр РПЛ при родных трибунах команда ни разу не уступила и выковала семь побед.

«Быки» пропускают меньше всех в текущем сезоне РПЛ: за 17 туров позволили соперникам забить всего 14 мячей и семь раз сыграли на ноль. Причем на старте сезона южная команда выглядела практически непробиваемой — сразу 11 голов она пропустила в семи предыдущих поединках. С забитыми мячами у «Краснодара» тоже неплохо: 27 — это пятый результат в чемпионате. Правда, против ЦСКА из-за дисквалификации не сыграет лучший страйкер клуба Джон Кордоба (11+4 во всех соревнованиях).

ЦСКА идет пятым, отставая от «быков» на семь баллов. Победа в очной встрече сильно продвинет армейцев в чемпионской гонке, тем более что они уже обыграли «Краснодар» в текущем сезоне. Красно-синие, в принципе, неплохо справляются с этим соперником: в последних 10 встречах во всех турнирах потерпели всего два поражения при четырех победах и ничейных исходах.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — ЦСКА

Хозяева выступают нестабильно: в последних шести турах РПЛ по два раза уступили, победили или сыграли вничью. Армейцев же крайне трудно обыграть — подопечные Владимира Федотова проиграли в основное время лишь раз в предыдущих 17 матчах во всех турнирах. Вдобавок «быки» испытывают сложности против ЦСКА — оформили всего две победы в прошлых 10 встречах во всех соревнованиях.

Рекомендуемая ставка: ЦСКА не проиграет за 1.70.

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