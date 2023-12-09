«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Василия Уткина на центральный матч тура РПЛ

10 декабря в 19.45 по московскому времени в 18-м туре РПЛ «Краснодар» примет ЦСКА. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин.

В какой форме «Краснодар»

К заключительному матчу в этом году «Краснодар» подходит лидером РПЛ. «Быки» на два очка опережают «Зенит», который располагается на второй позиции. Впрочем, в последнее время команда выступает с переменным успехом. В пяти предыдущих встречах в чемпионате подопечные Владимира Ивича уступили ЦСКА (0:1), обыграли «Крылья Советов» (2:1), разошлись миром с «Зенитом» (1:1), потерпели поражение от «Урала» (1:3) и одолели «Оренбург» (2:1).

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В целом по сезону «Краснодар» хорошо обороняется и пропустил меньше всех голов в РПЛ (14). Правда, в каждом из семи последних матчей в чемпионате «быки» позволяли соперникам отличиться. Тем не менее, несмотря на пропущенный мяч, краснодарцы смогли победить в предыдущей встрече с «Оренбургом». В этой игре за «быков» забили Эдуард Сперцян и Ильзат Ахметов. Также Сперцян недавно поразил ворота «Зенита» и наравне с Джоном Кордобой является лучшим бомбардиром команды в РПЛ (по восемь голов). При этом Кордоба сыграет за «Краснодар» уже в весенней части чемпионата, так как был дисквалифицирован после матча с «Уралом».

В какой форме ЦСКА

ЦСКА довольно неплохо проявляет себя в последних встречах. В пяти предыдущих турах РПЛ армейцы победили «Краснодар» (1:0) и «Пари НН» (3:2), сыграли вничью с «Факелом» (1:1), в напряженной борьбе уступили «Динамо» (2:3) и взяли верх над «Ростовом» (2:0). Набрав 28 очков в 17 матчах, красно-синие идут на пятой строчке в таблице. Однако их отставание от третьего места незначительное — три балла.

ЦСКА демонстрирует результативный футбол и входит в топ-3 РПЛ по голам (31). В трех из четырех последних встреч в чемпионате подопечные Владимира Федотова забивали как минимум два мяча. В предыдущем матче с «Ростовом» важную роль сыграл Федор Чалов, который реализовал пенальти и отдал результативную передачу. А всего в текущем чемпионате нападающий забил восемь голов и сделал три ассиста — это лучший показатель в ЦСКА по системе «гол+пас». При этом порой даже высокая результативность не спасает армейцев от потери очков. Так произошло в предпоследнем туре РПЛ, в котором красно-синие потерпели поражение от «Динамо», пропустив три гола.

«Краснодар» — ЦСКА: статистика личных встреч

В прошлом сезоне «Краснодар» и ЦСКА провели пять очных матчей. В рамках РПЛ армейцы разгромили «быков» на своем поле (4:1), а в ответной игре была зафиксирована ничья (0:0). В свою очередь на групповой стадии FONBET Кубка России красно-синие победили дома (3:0), но уступили в гостях (0:1). Позднее соперники встретились уже в суперфинале турнира, в котором ЦСКА выиграл по пенальти (1:1, 5:4 пен). Победой армейцев завершилось и первое противостояние команд в этом сезоне РПЛ (1:0).

Прогноз Василия Уткина на матч «Краснодар» — ЦСКА 10 декабря

«ЦСКА часто обыгрывает «Краснодар» дома. В конце октября армейцам снова удалось победить «быков» на своем поле. Однако в ответной встрече красно-синим придется гораздо сложнее, ведь в этом сезоне РПЛ «Краснодар» блестяще выступает на домашней арене (семь побед и ничья). В предыдущем матче против «Оренбурга» «быки» дали понять, что могут показывать содержательный футбол и без Кордобы. Поэтому мне кажется, что на своем поле они не уступят и армейцам. При этом я ожидаю голов от обеих команд, так как и «Краснодар», и ЦСКА в последнее время регулярно обмениваются с оппонентами забитыми мячами», — считает Уткин.

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