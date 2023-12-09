Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:35

«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Василия Уткина на центральный матч тура РПЛ

«Краснодар».
Фото Официальный телеграм-канал ФК «Краснодар»
Telegram Дзен

10 декабря в 19.45 по московскому времени в 18-м туре РПЛ «Краснодар» примет ЦСКА. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 19:45. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

В какой форме «Краснодар»

К заключительному матчу в этом году «Краснодар» подходит лидером РПЛ. «Быки» на два очка опережают «Зенит», который располагается на второй позиции. Впрочем, в последнее время команда выступает с переменным успехом. В пяти предыдущих встречах в чемпионате подопечные Владимира Ивича уступили ЦСКА (0:1), обыграли «Крылья Советов» (2:1), разошлись миром с «Зенитом» (1:1), потерпели поражение от «Урала» (1:3) и одолели «Оренбург» (2:1).

Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей

В целом по сезону «Краснодар» хорошо обороняется и пропустил меньше всех голов в РПЛ (14). Правда, в каждом из семи последних матчей в чемпионате «быки» позволяли соперникам отличиться. Тем не менее, несмотря на пропущенный мяч, краснодарцы смогли победить в предыдущей встрече с «Оренбургом». В этой игре за «быков» забили Эдуард Сперцян и Ильзат Ахметов. Также Сперцян недавно поразил ворота «Зенита» и наравне с Джоном Кордобой является лучшим бомбардиром команды в РПЛ (по восемь голов). При этом Кордоба сыграет за «Краснодар» уже в весенней части чемпионата, так как был дисквалифицирован после матча с «Уралом».

Хави Симонс и&nbsp;Лоис Опенда (&laquo;Лейпциг&raquo;). Опенда и Симонс разрывают бундеслигу. Они сильно помогут «Лейпцигу» против «Боруссии»

В какой форме ЦСКА

ЦСКА довольно неплохо проявляет себя в последних встречах. В пяти предыдущих турах РПЛ армейцы победили «Краснодар» (1:0) и «Пари НН» (3:2), сыграли вничью с «Факелом» (1:1), в напряженной борьбе уступили «Динамо» (2:3) и взяли верх над «Ростовом» (2:0). Набрав 28 очков в 17 матчах, красно-синие идут на пятой строчке в таблице. Однако их отставание от третьего места незначительное — три балла.

ЦСКА демонстрирует результативный футбол и входит в топ-3 РПЛ по голам (31). В трех из четырех последних встреч в чемпионате подопечные Владимира Федотова забивали как минимум два мяча. В предыдущем матче с «Ростовом» важную роль сыграл Федор Чалов, который реализовал пенальти и отдал результативную передачу. А всего в текущем чемпионате нападающий забил восемь голов и сделал три ассиста — это лучший показатель в ЦСКА по системе «гол+пас». При этом порой даже высокая результативность не спасает армейцев от потери очков. Так произошло в предпоследнем туре РПЛ, в котором красно-синие потерпели поражение от «Динамо», пропустив три гола.

Сергей Семак, главный тренер &laquo;Зенита&raquo;. «Зенит» — «Нижний Новгород»: прогноз на матч РПЛ 9 декабря 2023 года

«Краснодар» — ЦСКА: статистика личных встреч

В прошлом сезоне «Краснодар» и ЦСКА провели пять очных матчей. В рамках РПЛ армейцы разгромили «быков» на своем поле (4:1), а в ответной игре была зафиксирована ничья (0:0). В свою очередь на групповой стадии FONBET Кубка России красно-синие победили дома (3:0), но уступили в гостях (0:1). Позднее соперники встретились уже в суперфинале турнира, в котором ЦСКА выиграл по пенальти (1:1, 5:4 пен). Победой армейцев завершилось и первое противостояние команд в этом сезоне РПЛ (1:0).

Прогноз Василия Уткина на матч «Краснодар» — ЦСКА 10 декабря

«ЦСКА часто обыгрывает «Краснодар» дома. В конце октября армейцам снова удалось победить «быков» на своем поле. Однако в ответной встрече красно-синим придется гораздо сложнее, ведь в этом сезоне РПЛ «Краснодар» блестяще выступает на домашней арене (семь побед и ничья). В предыдущем матче против «Оренбурга» «быки» дали понять, что могут показывать содержательный футбол и без Кордобы. Поэтому мне кажется, что на своем поле они не уступят и армейцам. При этом я ожидаю голов от обеих команд, так как и «Краснодар», и ЦСКА в последнее время регулярно обмениваются с оппонентами забитыми мячами», — считает Уткин.

В букмекерской компании ФОНБЕТ на вариант «обе забьют» и «Краснодар» не проиграет" можно поставить с коэффициентом 2.25.

Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Читайте также
Жена Зеленского попросила Запад не прекращать поддержку Киева
Появилось видео рейда военкомов ВСУ в санаторий Закарпатской области
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
Муж замгендиректора гимназии в Брянске подтвердил ее задержание
Популярное видео
Какие реформы будут приняты в КХЛ в ближайшее время
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Немировски отправлен в отставку в «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Водопад голов! «Спартак» — «Динамо» — 8:7 ОТ
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Клубы КХЛ начали активно меняться игроками
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Финал | Сезон 2 | Выпуск 8
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
Драку одноклубников «Коламбуса» Марченко и Мерзликинса разнял Воронков. День с Алексеем Шевченко
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Полузащитник «Байи» Жуба не перейдет в ЦСКА
«Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0. Онлайн-трансляция матча
«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в последнем матче 2023 года
«Ахмат» — «Ростов»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
«Ахмат» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч РПЛ
«Спартак» — «Крылья Советов»: видео голов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Клиент PARI поставил 350 000 рублей на матч «Ювентус» — «Наполи» в cерии А