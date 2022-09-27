Пять очков в первых двух матчах Кубка страны — и так очень жирно.

28 сентября «Краснодар» сразится на групповом этапе Кубка России с «Нижним Новгородом». Игра третьего тура пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», старт трансляции в 19.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Краснодар» — «Нижний Новгород» 28 сентября 2022 года

«Краснодар» — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Успех южан в основное время можно взять за 1.63, вероятность исхода — примерно 61%. На втором месте в линии идет ничья — 4.30 (23%), триумф «Нижнего Новгорода» доступен за 5.20 (16%).

За все время клубы встречались трижды и имеют в активе по одной победе при еще одной ничьей. На то, что гости не проиграют, котировка — 2.37.

Можете подстраховать их еще серьезнее — с помощь форы: Ф2(+1.5) идет за 1.51, Ф1(-1.5) — за 2.55.

Эксперты ожидают, что команды сыграют результативно и подарят минимум три забитых мяча: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.20.

У «Нижнего» даже один гол идет за 1.52, а ИТБ2 (1.5) — за 3.40.

Победу хозяев в матче с учетом серии пенальти можно взять за 1.39, гостей — за 3.20.

Наиболее вероятный точный счет по итогам 90 минут — 1:0 в пользу «Краснодара» или ничья 1:1 за 7.60.

«Краснодар» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча 3-го тура Кубка России 28 сентября 2022 года

Кто бы мог подумать, что после двух туров в группе с «Краснодаром» и «Локомотивом» будут лидировать даже не «Химки», а «Нижний Новгород». Команда Михаила Галактионова в первом матче неожиданно уверенно разобралась с железнодорожниками (2:0), а во втором в серии пенальти обыграла подмосковный клуб (2:1). В результате «НН» опережает последнее место уже на четыре балла и может подумывать о выступлении в плей-офф, ведь туда попадут три команды.

Лидерство нижегородцев продиктовано не только неплохой игрой, но и обстоятельствами, потому что топ-клубы не стремятся выставлять в Кубке России основные составы. В чемпионате, где соперники играют воодушевленнее и больше нацелены на результат, у «НН» хватает проблем: клуб идет 10-м, довольно много пропускает (18 мячей в 10 играх) и чередует неплохие матчи с откровенно провальными. Например, в последнем туре перед паузой на игры сборных нижегородцы проиграли слабенькому «Оренбургу» (0:2).

«Краснодар» в полной мере не делает ставку на Кубок, потому что у него все очень неплохо складывается в чемпионате: там «быки» идут четвертыми и отстают от возглавляющего погоню за «Зенитом» «Ростова» всего на два балла. Естественно, по этой причине на групповой этап краснодарцы не выделяют максимальные резервы — против того же «Локомотива» играли в большинстве своем скамеечники.

Несмотря на это, забивает «Краснодар» в среднем два мяча за 90 минут и генерирует очень много опасных моментов. Домашний матч против неважно играющего в обороне соперника должен привести к тому, что южане улучшат статистику голов: например, в прошлом году один из матчей против «Нижнего» завершился со счетом 4:1. На то, что «Краснодар» забьет два и более мяча, котировка — 1.63. Обратный исход идет за 2.28.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Нижний Новгород»

«Краснодар» последний месяц очень здорово играет дома: четыре победы, разница мячей — 10-2. Причем шесть очков из 12 были набраны не с аутсайдерами, а с «Сочи» (2:1) и «Локомотивом» (3:0) при очень солидных и бодрых действиях в атаке.

У «Нижнего» две победы подряд на выезде, но они выжаты против «Урала» (1:0) и «Ахмата» (3:1, хозяева запороли много моментов). А до этого «НН» взял только одно очко в трех встречах. Скорее всего, отдохнувшие краснодарцы прижмут соперника в ближайшей встрече и добьются победы в основное время, чтобы перехватить лидерство и почти гарантировать себе выход в плей-офф.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.63.