Кордоба никак не вернется к игре за «Краснодар». Против «Пари НН» будут солировать другие

«Нижний» много пропускает в этом сезоне.

В пятом туре чемпионата России встретятся соседи по турнирной таблице — «Краснодар» и «Нижний Новгород», занимающие седьмую и шестую строчки соответственно. Игра пройдет 18 августа на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра Артема Чистякова прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Пари НН» 18 августа 2024 года

Букмекеры считают, что у «быков» отличные шансы на победу: поставить на них можно с коэффициентом 1.35, что около 73% вероятности. Успех нижегородцев доступен с котировкой 10.0 (9%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 5.00 (18%).

Последние шесть встреч команд закончились в пользу «Краснодара». Вероятность непоражения «Пари НН» в предстоящей игре оценена в 3.33.

Три наиболее возможных, по мнению аналитиков, исхода поединка выглядят следующим образом:

• 1:0 — за 4.50;

• 2:0 — за 4.60;

• 3:0 — за 6.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.76.

Рынок «обе забьют» дан за 2.55, альтернативный вариант предложен с котировкой 1.47.

«Краснодар» — «Пари НН»: прогноз и анализ матча РПЛ 18 августа 2024 года

Обе команды не слишком впечатлили на старте сезона, но хозяева все же находятся в лучшей форме. 13 июля «Краснодар» уступил «Зениту» в Суперкубке России (2:4), после чего не проиграл ни одного матча — беспроигрышная серия длится уже шесть встреч во всех турнирах. После четырех пропущенных от петербуржцев «быки» стали действовать намного надежнее: вынули мяч из своих ворот всего два раза и четырежды сыграли на ноль. Правда, есть проблема с реализацией — в тех же шести поединках лишь раз забили больше мяча.

Единственный игрок «Краснодара» с более чем одним голом в этом сезоне — 21-летний полузащитник Никита Кривцов. Непонятна ситуация с лучшим бомбардиром клуба последних двух сезонов Джоном Кордобой. Колумбиец появился лишь в двух матчах сезона, а в медиа давно полыхают слухи об интересе «Зенита» к нападающему. Однако главный тренер «быков» Мурад Мусаев заявил, что причина в травме футболиста.

«Кордоба травмирован, не надо искать черную кошку, — рассказал Мусаев. — Он тренируется по индивидуальной программе. Есть небольшие шансы, что он выйдет в следующей игре (с «Нижним». — Прим. «СЭ»), но на московский выезд с «Локомотивом», «Динамо» он будет полностью в строю».

«Пари НН» тоже набрал шесть очков в РПЛ, но в этом сезоне не проиграл только командам, поднявшимся из первой лиги. В двух предыдущих турах чемпионата минимально переиграл махачкалинское «Динамо» и «Химки» (по 1:0). До этого коллектив Саши Илича без шансов влетел «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3). В Кубке России у нижегородцев тоже два поражения в двух играх — от «Ахмата» (1:4) и вновь от армейцев (в серии пенальти).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Краснодар» — «Пари НН»

У хозяев травмирован центральный защитник Кайо, а также нападающие Федор Смолов, Александр Кошкаров и, если верить Мусаеву, Кордоба.

У нижегородцев недоступны из-за повреждений Мамаду Майга, Константин Марадишвили и Илья Жигулев.

«Краснодар» — «Пари НН»: статистика личных встреч

Последние шесть встреч команд во всех турнирах закончились в пользу «быков». Всего соперники пересекались 13 раз: в девяти играх сильнее оказался «Краснодар», в шести — «Нижний».

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Пари НН»

Нижегородцы в этом сезоне выглядели конкурентно только на фоне команд, поднявшихся из первой лиги. К тому же они испытывают проблемы в обороне: пропустили семь мячей в четырех турах — больше только у «Рубина» и «Крыльев Советов» (по 10). А с учетом Кубка России у «Нижнего» уже 12 пропущенных в шести играх — в среднем ровно два мяча за игру. «Краснодар» никому не проигрывал после встречи с «Зенитом» в Суперкубке и выглядит командой гораздо более высокого уровня. С такими у гостей в этом сезоне проблемы.

Рекомендуемая ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 1.5 гола за 1.71.