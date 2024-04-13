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Сегодня, 02:15

«Краснодар» — «Зенит»: Карен Адамян считает, что питерцы сохранят лидерство в РПЛ

Иван Сергеев.
Фото Global Look Press
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13 апреля в 17.00 по московскому времени в 24-м туре РПЛ «Краснодар» примет «Зенит». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 17:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит

В какой форме «Краснодар»

«Краснодар» слабо провел первые матчи после возобновления сезона. В РПЛ «быки» сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и уступили «Ростову» (1:2), а в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России потерпели поражение от «Химок» (0:2) и вылетели из турнира. Руководство клуба посчитало эти неудачные результаты достаточным основанием для увольнения главного тренера Владимира Ивича. Вместо него был назначен Мурад Мусаев, который ранее уже возглавлял команду. Под его руководством краснодарцы провели две встречи в чемпионате России, в которых разошлись миром с «Локомотивом» (1:1) и победили «Пари НН» (4:3). После 22 туров «быки» имеют в своем активе 43 очка и располагаются на второй позиции в таблице.

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В последнее время «Краснодар» испытывает трудности в защите. «Быки» пропускали в каждом из пяти предыдущих матчей во всех турнирах, а в последней встрече с «Пари НН» они позволили нижегородцам забить сразу три мяча. Несмотря на это, краснодарцы победили за счет очень высокой эффективности атаки (четыре гола). В этом матче дублем отметился Джон Кордоба, который с 11 мячами идет на второй строчке в списке лучших бомбардиров РПЛ.

 
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В какой форме «Зенит»

Действующий чемпион России не намерен сдавать свои позиции. Набрав 44 очка в 22 турах текущего розыгрыша РПЛ, «Зенит» возглавляет таблицу. Правда, преимущество петербуржцев над «Краснодаром» составляет всего один балл. После рестарта чемпионата сине-бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» (0:0), разгромили «Урал» (4:1), разошлись миром с «Крыльями Советов» (1:1) и минимально победили «Балтику» (1:0). Удачно подопечные Сергея Семака выступают и в FONBET Кубке России. В 1/4 финала Пути РПЛ они по сумме двух матчей прошли «Динамо» (0:1 и 2:0), а затем в первой полуфинальной встрече обыграли в гостях «Спартак» (2:1).

«Зенит» демонстрирует сбалансированный футбол и лидирует в РПЛ как по результативности (41 гол), так и по пропущенным мячам (19). В весенней части чемпионата петербуржцы ни разу не позволили соперникам забить больше одного гола, при этом дважды они отыграли на ноль. А в нападении команды все ярче проявляет себя 18-летний новичок Педро. Бразилец оформил дубль в кубковом матче против «Спартака» и стал автором победного гола во встрече с «Балтикой» в чемпионате. Не стоит забывать и про Матео Кассьерру, который является лучшим бомбардиром РПЛ (15 мячей).

 
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«Краснодар» — «Зенит»: статистика личных встреч

В последнее время «Зенит» имеет преимущество в очных противостояниях команд. В пяти предыдущих матчах на счету петербуржцев три победы при двух ничьих. В прошлом чемпионате России сине-бело-голубые выиграли в гостях (1:0), а в ответной встрече была зафиксирована ничья (2:2). Соперники не выявили победителя и в первом круге этого сезона РПЛ (1:1).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Краснодар» — «Зенит» 13 апреля

«Зенит» не уступал «Краснодару» с апреля 2018 года. Скорее всего, петербуржцы продлят эту серию и продолжат лидировать в РПЛ. Постепенно сине-бело-голубые набирают обороты, в то время как «Краснодар» при Мусаеве пока что производит неоднозначное впечатление. В последнем матче против «Пари НН» команда часто допускала ошибки в обороне и пропустила три гола. Наверняка «Зенит» воспользуется уязвимостью соперника и забьет. При этом, я думаю, что и краснодарцы смогут отличиться, ведь обычно на своем поле они хорошо смотрятся в атаке. Также на обмен голами намекает статистика — ставка «обе забьют» прошла в 11 из 12 предыдущих очных встреч команд", — заявил Адамян.

Вариант «обе забьют» и «Зенит» не проиграет» в букмекерской компании FONBET можно взять за коэффициент 2.25.

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