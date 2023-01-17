У лидеров манкунианцев 11 голов в этом сезоне АПЛ.

18 января в АПЛ состоится перенесенный матч седьмого тура, в котором «Кристал Пэлас» примет «Манчестер Юнайтед». Игра состоится в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Джон Брукс. В России встреча транслироваться не будет.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» 18 января 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Эрика тен Хага. На победу «МЮ» коэффициент — 1.82, вероятность такого исхода — 55%. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «Кристал Пэлас» — за 4.50 (19%).

Вариант «хозяева не проиграют» идет за 2.05. Только не забывайте, что у лондонцев четыре поражения в пяти последних матчах во всех турнирах.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.90.

Эксперты так и не определились, забьют обе команды или нет. На обмен голами котировка — 1.90, как и на противоположный результат.

Пенальти можно взять за 2.90, удаление — за 6.00, комбо этих событий — за 11.0.

Неплохое условие «ничья хотя бы в одном тайме» за 1.57.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о небольшом преимуществе «МЮ»:

победа манкунианцев 1:0 идет за 6.50;

ничья 1:1 — за 6.80;

2:0 в пользу фаворита — 7.80.

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча 7-го тура АПЛ 18 января 2022 года

В последнем туре команда Эрика тен Хага совершила то, чего от нее мало кто ждал, — после разгрома 3:6 в первом круге взяла реванш у «Манчестер Сити» (2:1). Причем «красные дьяволы» проявили характер и победили, уступая в счете после гола Грилиша. Точными ударами отметились Бруну и Рэшфорд, а для англичанина этот мяч вообще стал восьмым в последних семи матчах во всех турнирах. Очевидно, что прямо сейчас Маркус — самый ценный игрок АПЛ.

Вкус от победы подпортили лишь разговоры о неправомерности забитого «красными дьяволами» первого мяча: Рэшфорд находился в офсайде, но оставил мяч под удар Бруну. Игроки «Сити» указывали, что Маркус активно влиял на эпизод, а значит гол должен быть отменен. Однако главный арбитр посовещался с ВАР и засчитал взятие ворот, позволив хозяевам начать камбэк.

Вместе с тем «МЮ» одержал уже седьмую победу подряд после паузы на чемпионат мира. Манкунианцы пробились в полуфинал Кубка лиги, в 1/16 Кубка Англии и почти нагнали «Сити» в таблице. Между командами всего один балл (39 против 38, вровень с «МЮ» идет «Ньюкасл»), и именно эта троица возглавила погоню за «Арсеналом». Как минимум перспектива попадания в Лигу чемпионов перед тен Хагом и компанией засверкала довольно отчетливо.

У «МЮ» в этом сезоне АПЛ 21 пропущенный мяч (1.16 за игру), но большая часть влетела в сетку в начале розыгрыша. Сейчас оборона манкунианцев напоминает бетонную стену — в семи последних матчах всего два гола в пассиве. А забито 17 — 2.42 за 90 минут. На то, что «красные дьяволы» оформят два и более мяча в ворота «Кристал Пэлас», котировка — 1.88. На ИТБ2 (2.5) — 3.80.

Пара голов от гостей — вполне вероятный исход. «Кристал Пэлас» на неделе проиграл «Челси» (0:1) и потерпел третье поражение подряд (четвертое в пяти матчах). Суммарно «Фулхэм», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Челси» забили 10 мячей — это как раз 2.5 за матч.

Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» наряду с «Арсеналом» показывает в середине зимы самый привлекательный футбол и лучшие результаты в АПЛ: манкунианцы набрали 15 очков из 15, лондонцы — 13 из 13. У «Кристал Пэлас» всего четыре очка в активе на этом отрезке и разница мячей 2:9. Очевидно, что команда Патрика Виейра находится в довольно глубоком кризисе. Это абсолютно ясно, особенно после поражения от худшего клуба лиги — «Саутгемптона».

В предстоящем матче все очевидно: если «МЮ» оказался по зубам грозный «Сити», то и лондонцы должны прийтись по вкусу. Даже несмотря на последние неудачи на «Селхерст Парк» — «МЮ» не выигрывает там с 2020 года.

Впрочем, манкунианцы под руководством тен Хага уже обыгрывали лондонцев — произошло это во время предсезонного турне (3:1).

Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» за 1.82.