Победа «Спартака» и грандиозный камбэк «Ростова» принесли игроку букмекера полмиллиона рублей

Счастливчик собрал идеальный экспресс из четырех событий.

Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ в прошедшие выходные выиграл 517 335 рублей со ставки в 4550 рублей. Это стало возможно благодаря доезду экспресса из четырех событий — угаданы были исходы футбольных матчей в РПЛ и АПЛ.

Победный экспресс выглядит следующим образом:

«Арсенал» — «Ливерпуль», П1 и «обе забьют» — за 4.10 (счет — 3:2);

«Спартак» — «Крылья Советов», П1 — за 1.63 (5:2);

«Ростов» — «Краснодар», П1 и «обе забьют» — за 3.70 (3:2);

«Оренбург» — «Ахмат», П1 и «обе забьют» — за 4.60 (2:1).

Итоговый коэффициент: 4.10 х 1.63 х 3.70 х 4.60 = 113.7.

Вынос Сильянова из пустых ворот при счете 0:2 спас ставку

Неудивительно, что при таких выбранных условиях и высоких коэффициентах ни один матч не завершился для автора ставки без нервов. «Арсенал», например, вырвал победу у «Ливерпуля» на 76-й минуте благодаря голу Сака с пенальти. «Спартак» поначалу уступал «Крыльям», а по итогам часа счет был равным — 2:2. Но все обошлось, и красно-белые крупно победили.

Страшно было и за результат матча «Оренбург» — «Ахмат», где по итогам первого тайма счет был 1:0 в пользу гостей. Однако набравший в последнее время отличный ход коллектив Марцела Лички (три победы подряд до игры с грозненцами) переломил ход игры и добыл нужный результат.

Практически волшебным образом сложился матч в Ростове, где команда Валерия Карпина состязалась с «Краснодаром». Хозяева пропустили уже на первой минуте, а на 32-й счет стал уже 2:0 в пользу черно-зеленых. Решающий эпизод произошел на старте второго тайма, когда защитник Александр Сильянов вынес мяч с линии ворот. Счет мог стать 3:0 — за тайм вырвать победу при таких раскладах было бы почти невозможно. А вот с 0:2 камбэк «Ростову» удался: все тот же Сильянов, Полоз с пенальти и Миронов принесли ростовчанам очередные три очка, а игроку букмекера — жирный выигрыш в 517 335 рублей.