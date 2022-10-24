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Сегодня, 18:15

Победы Махачева и Стерлинга принесли игроку букмекера более трех миллионов рублей

Евгений Коростелев
Ислам Махачев.
Фото Getty Images
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Идеальная экспертиза в ММА и футболе.

Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ в прошедшие выходные стал обладателем более трех миллионов рублей. Он взял два поединка из состоявшегося в субботу турнира UFC и добавил к ним пару футбольных матчей. Экспресс из четырех событий образовал коэффициент 9.02, а сумма ставки была — 350 000 рублей. Итоговый выигрыш составил 3 157 000 рублей.

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Победный экспресс выглядит следующим образом:

  • «Реал» — «Севилья», «обе забьют» — 1.87 (счет — 3:1);

  • «Фиорентина» — «Интер», ИТБ2 (1.5) — 2.08 (3:4);

  • Ислам Махачев — Чарльз Оливейра, П1 — 1.45;

  • Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу, П1 — 1.60.

Итоговый коэффициент: 1.87 х 2.08 х 1.45 х 1.60 = 9.02.

Травма Диллашоу и мощь Махачева предопределили победу

Футбольные матчи были выбраны автором ставки идеально. Например, «Реал» открыл счет во встрече с «Севильей» уже на пятой минуте, а соперник ответил на 54-й — Эрик Ламела проткнул мяч мимо вернувшегося в ворота Тибо Куртуа и организовал необходимый для игрока букмекера обмен голами. В другом матче «Интер» уже к 15-й минуте повел со счетом 2:0 в гостях у «Фиорентины» — ИТБ2 (1.5) сработал идеально.

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Наибольшую опасность представляли поединки в UFC, ведь за последнее время организация подарила несколько сенсационных результатов: Камару Усман проиграл титул в полусреднем весе Леону Эдвардсу, а уже в эту субботу Петр Ян судейским решением уступил Шону О'Мэлли. Однако создателю экспресса в каком-то смысле повезло.

В первом бою Алджамейн Стерлинг не оставил шансов Ти Джею Диллашоу, который вышел в клетку с травмой. «Плечо сразу вылетело. Я хочу извиниться перед дивизионом за то, что задержал его. Я травмировал плечо еще в начале апреля, как только мы начали подготовку. Оно вылетело раз 20 за лагерь», — сообщил американец. Естественно, с одной рабочей рукой у претендента не было возможности в полной мере противостоять чемпиону.

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Оставалась лишь победа Махачева над Оливейрой — российский боец все сделал красиво и быстро. Ислам доминировал в первом раунде, но не нанес противнику существенного урона. Однако во второй пятиминутке ему удалось уронить бразильца на настил ударом в противоход, а затем задушить его в партере. Таким образом товарищ Хабиба Нурмагомедова стал четвертым чемпионом UFC из РФ, а автор экспресса — обладателем 3 157 000 рублей.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Реал
ФК Севилья
ФК Фиорентина
Алджамейн Стерлинг
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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